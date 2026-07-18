Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. Mondo grande e terribile

I due aspetti che più mi colpiscono del caso Roggero

3162
I due aspetti che più mi colpiscono del caso Roggero

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

 

di Paolo Desogus

 

A me del caso Roggero colpiscono due aspetti. Il primo è un fatto puramente ideologico: chi sostiene le ragioni di Roggero in fondo non esprime altro che il diritto di accumulazione del capitale anche nella forma più violenta e primitiva. Afferma in altre parole che la proprietà privata e le sue prerogative valgono più della vita umana ed è giusto che i detentori di capitale si servano di qualsiasi deterrente per fermare chi rappresenta una minaccia. 

Il secondo aspetto riguarda la legittimazione della diseguaglianza dei diritti. Difficilmente chi sta dalla parte di Roggero non capisce che il suo assassinio non abbia nulla a che fare con la legittima difesa. La sentenza ha inoltre rilevato un precedente penale grave di Roggero, che anche in quel caso aveva a che fare con l’uso improprio delle armi. Che l’orafo sia colpevole è ovvio a tutti, anche a chi a parole afferma il contrario. Con la richiesta di grazia i sostenitori di Roggero rivendicano in realtà un diritto superiore alla legge. Si tratta di qualcosa legato al primo punto, la difesa della proprietà. Ma è anche qualcosa di più: la superiorità rispetto alla legge e al diritto non deve riguardare tutti. È una prerogativa di pochi.

Immaginate infatti se a commettere l’assassinio fosse stato un immigrato, un immigrato che agisce per le stesse ragioni di Roggero. Da parte della destra avremmo avuto una reazione completamente diversa. Il diritto di stare sopra la legge ha infatti un carattere razziale intrecciato alla dimensione di classe.

 

Questi due aspetti, difesa primitiva della proprietà privata e suprematismo di classe e razziale, sono due caratteri del fascismo di oggi. Vanno dunque intesi nella sua forma logica e nel modo in cui si riarticolano anche in contesti apparentemente molto diversi. Costituiscono il nucleo ideologico che su scala maggiore porta la stessa destra di Roggero a giustificare il genocidio di Israele o a stare dalla parte delle politiche criminali di Trump (nonostante tutto, infatti, Meloni continua a strisciare ai piedi del presidente USA).

Non credo dunque che basti rivendicare il diritto e la giustezza del comportamento dei giudici. Occorre andare sino in fondo nell’analisi e recuperare la capacità di riconoscere anche nei fatti di cronaca la capacità del capitale di costruire l’immaginario, la direzione morale e il suo ideologico per difendere le sue prerogative sopra ogni cosa, sopra anche la vita umana.

*Post Facebook del 18 luglio 2026

Paolo Desogus

Paolo Desogus

Professore associato di letteratura italiana contemporanea alla Sorbonne Université, autore di Laboratorio Pasolini. Teoria del segno e del cinema per Quodlibet.

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da Mondo grande e terribile

Basta servilismo! Giorgia Meloni ha il dovere di tutelare la dignità del popolo italiano

Basta servilismo! Giorgia Meloni ha il dovere di tutelare la dignità del popolo italiano

06 Luglio 2026 12:00
La Chiesa di Leone XIV e il mio mondo laico di sinistra (di Paolo Desogus)

La Chiesa di Leone XIV e il mio mondo laico di sinistra (di Paolo Desogus)

01 Luglio 2026 08:00
2 giugno. La democrazia liberale e' agli sgoccioli (di Paolo Desogus)

2 giugno. La democrazia liberale e' agli sgoccioli (di Paolo Desogus)

02 Giugno 2026 11:00
Ci ricorderemo dei loro nomi...

Ci ricorderemo dei loro nomi...

29 Maggio 2026 09:00
Mattarella, la famiglia Elkann e la deindustrializzazione dell’Italia

Mattarella, la famiglia Elkann e la deindustrializzazione dell’Italia

27 Maggio 2026 15:00
Il paravento perfetto per gli ipocriti dell'UE

Il paravento perfetto per gli ipocriti dell'UE

23 Maggio 2026 18:00
I fatti di Modena e lo "spettacolo" dei trumpisti italici

I fatti di Modena e lo "spettacolo" dei trumpisti italici

18 Maggio 2026 09:00
Il no a Trump: un gesto di debolezza, non di coraggio

Il no a Trump: un gesto di debolezza, non di coraggio

02 Aprile 2026 15:59
MEDITERRANEO

Israele, il grande equivoco

11830
RUSSIA

Russia: "I nostri missili bucano qualsiasi sistema anti-aereo"

10360
EUROPA

”Freya”: i volenterosi per Kiev gettano la maschera

9670
EUROPA

Difesa civile: cosa succederebbe agli italiani se il nostro Paese fosse in guerra?

9521
RUSSIA

L'esercito russo attacca tre navi da carico che trasportavano materiale militare nei porti ucraini

8680

Chi non si unisce oggi all'Iran verrà distrutto domani (di Micheal Hudson)

8288
EUROPA

Il piano di Kaja Kallas per portare l’Europa in guerra contro Russia e Cina

7085
EUROPA

"Niente guerra, niente investimenti": il piano dell'Occidente per trasformare l'Ucraina in un esercito in affitto

6723
ASIA

Hormuz, le compagnie di navigazione dicono no agli USA: "Troppo pericoloso, comanda l'Iran"

MEDITERRANEO

La mossa della Palestina all'UNESCO: 12 nuovi siti blindati contro la "cancellazione culturale" di Israele

AMERICA LATINA

Il Nicaragua annuncia la rottura delle relazioni diplomatiche con il governo italiano

AMERICA LATINA

Trump afferma che il petrolio venezuelano ha già ripagato 50 volte l'operazione del 3 gennaio

MEDITERRANEO

Gaza, raid di Israele senza sosta: oltre 1.100 morti dal piano USA

AMERICA LATINA

La Cina esige che gli USA "pongano immediatamente fine" al blocco contro Cuba

ASIA

Pioggia di missili iraniani sulle basi USA. Colpiti caccia F-35 e droni in Giordania

ASIA

L'Iran lancia un messaggio alla popolazione del Kuwait

"Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO) di Fabio Massimo Paernti "Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO)

"Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO)

  • 24 Giugno 2026 08:00
Il piano di Kaja Kallas per portare l’Europa in guerra contro Russia e Cina di Alessandro Bartoloni Il piano di Kaja Kallas per portare l’Europa in guerra contro Russia e Cina

Il piano di Kaja Kallas per portare l’Europa in guerra contro Russia e Cina

  • 16 Luglio 2026 20:30
Due liste di proscrizione, due indignazioni diverse Due liste di proscrizione, due indignazioni diverse

Due liste di proscrizione, due indignazioni diverse

  • 18 Luglio 2026 10:00
"Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica di Loretta Napoleoni "Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica

"Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica

  • 27 Giugno 2026 16:24
Malvinas, la verità dietro il racconto occidentale di Fabrizio Verde Malvinas, la verità dietro il racconto occidentale

Malvinas, la verità dietro il racconto occidentale

  • 16 Luglio 2026 15:34
Gli Stati Uniti stanno perdendo “la Guerra Mondiale a pezzi”? di Giuseppe Masala Gli Stati Uniti stanno perdendo “la Guerra Mondiale a pezzi”?

Gli Stati Uniti stanno perdendo “la Guerra Mondiale a pezzi”?

  • 25 Giugno 2026 10:00
IL DOCUMENTARIO "SAIF E LA LIBIA" RIPRESO SULLA STAMPA LIBICA  di Michelangelo Severgnini IL DOCUMENTARIO "SAIF E LA LIBIA" RIPRESO SULLA STAMPA LIBICA 

IL DOCUMENTARIO "SAIF E LA LIBIA" RIPRESO SULLA STAMPA LIBICA 

  • 14 Luglio 2026 10:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Oltre 50.000 km di alta velocità: la Cina che corre   Una finestra aperta Oltre 50.000 km di alta velocità: la Cina che corre

Oltre 50.000 km di alta velocità: la Cina che corre

  • 08 Luglio 2026 14:30
Robot cinesi: economici e altamente performanti Robot cinesi: economici e altamente performanti

Robot cinesi: economici e altamente performanti

  • 15 Luglio 2026 09:30
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Difesa civile: cosa succederebbe agli italiani se il nostro Paese fosse in guerra? di Francesco Santoianni Difesa civile: cosa succederebbe agli italiani se il nostro Paese fosse in guerra?

Difesa civile: cosa succederebbe agli italiani se il nostro Paese fosse in guerra?

  • 15 Luglio 2026 18:00
Trump consegna alle miniere le terre sacre dei nativi. Ai turisti resta la cartolina di Raffaella Milandri Trump consegna alle miniere le terre sacre dei nativi. Ai turisti resta la cartolina

Trump consegna alle miniere le terre sacre dei nativi. Ai turisti resta la cartolina

  • 16 Luglio 2026 09:30
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
I due aspetti che più mi colpiscono del caso Roggero di Paolo Desogus I due aspetti che più mi colpiscono del caso Roggero

I due aspetti che più mi colpiscono del caso Roggero

  • 18 Luglio 2026 10:00
La notte in cui la terra ha tremato: il Venezuela bolivariano tra la solidarietà di classe e l'imperialismo del disastro di Geraldina Colotti La notte in cui la terra ha tremato: il Venezuela bolivariano tra la solidarietà di classe e l'imperialismo del disastro

La notte in cui la terra ha tremato: il Venezuela bolivariano tra la solidarietà di classe e l'imperialismo del disastro

  • 25 Giugno 2026 18:00
Fulvio Grimaldi - Gaza: guerra barbarie contro civiltà. SE NON DISTRUGGI IL PASSATO, NON VINCI IL PRESENTE Fulvio Grimaldi - Gaza: guerra barbarie contro civiltà. SE NON DISTRUGGI IL PASSATO, NON VINCI IL PRESENTE

Fulvio Grimaldi - Gaza: guerra barbarie contro civiltà. SE NON DISTRUGGI IL PASSATO, NON VINCI IL PRESENTE

  • 14 Luglio 2026 07:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
CIABATTE E GINOCCHIERE di Alessandro Mariani CIABATTE E GINOCCHIERE

CIABATTE E GINOCCHIERE

  • 15 Giugno 2026 07:00
“Il loro primo scontro con la realtà del Donbass”. Intervista all'insegnante che ha mostrato ai suoi studenti il film su Faina Savenkova di Marinella Mondaini “Il loro primo scontro con la realtà del Donbass”. Intervista all'insegnante che ha mostrato ai suoi studenti il film su Faina Savenkova

“Il loro primo scontro con la realtà del Donbass”. Intervista all'insegnante che ha mostrato ai suoi studenti il film su Faina Savenkova

  • 29 Giugno 2026 08:00
L' Occidente adora la guerra di Giuseppe Giannini L' Occidente adora la guerra

L' Occidente adora la guerra

  • 16 Luglio 2026 11:30
"Ruderi" della costa a Bari diventano alloggi per turisti di Antonio Di Siena "Ruderi" della costa a Bari diventano alloggi per turisti

"Ruderi" della costa a Bari diventano alloggi per turisti

  • 15 Luglio 2026 09:00
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
L'effetto Trump favorisce Pechino: ecco perché la guerra in Iran sta guidando il boom della Cina di Michele Blanco L'effetto Trump favorisce Pechino: ecco perché la guerra in Iran sta guidando il boom della Cina

L'effetto Trump favorisce Pechino: ecco perché la guerra in Iran sta guidando il boom della Cina

  • 17 Luglio 2026 14:00
Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale di Giorgio Cremaschi Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale

Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale

  • 01 Giugno 2026 08:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti