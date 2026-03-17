"Fuori l'Italia dalla terza guerra mondiale". Appello alla mobilitazione per sabato 21 marzo a Roma
Riceviamo e pubblichiamo, chiedendo massima condivisione questo appello alla mobilitazione.
...........
FUORI L’ITALIA DALLA TERZA GUERRA MONNDIALE
Roma – Piazza Santi Apostoli
Sabato 21 marzo
Ore 15:00
Nel silenzio generale, mentre il mondo scivola verso un’escalation sempre più pericolosa, tocca a noi mobilitarci.
Siamo davanti a un passaggio storico: una guerra mondiale a pezzi che si estende dall’Ucraina al Medio Oriente.
Il rischio che la situazione degeneri ulteriormente è reale.
L’Italia è già coinvolta. Siamo, di fatto, cobelligeranti senza mandato popolare.
Diciamo basta!
No all’uso delle basi italiane.
No al coinvolgimento dell’Italia nelle guerre.
No all’escalation contro l’Iran.
No alla logica dei blocchi e della guerra permanente.
L’Italia deve tornare alla sua Costituzione: il ripudio della guerra e un ruolo attivo di mediazione
In memoria delle vittime delle guerre e delle politiche neocoloniali occidentali, US-ISR-EU
Mobilitiamoci prima che sia troppo tardi. Chi non partecipa è complice.
L’Italia fuori dalla terza guerra MONDIALE!
OttolinaTv La Fionda Marx21.it Paese Reale Il Coraggio della Pace, Comitato contro la guerra Milano
Rappresentanti della comunità iraniana in Italia
Artisti, Attivisti, Intellettuali
E tante altre realtà schierate contro l'imperialismo occidentale...