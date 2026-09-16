Gaza, Roger Waters attacca Ed Sheeran dopo l'esclusione di Macklemore

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Roger Waters ha lanciato un duro attacco contro Ed Sheeran in seguito all'estromissione di Macklemore dal tour del cantautore britannico, scaturita dalle sue dichiarazioni pro-Palestina.

Il celebre fondatore dei Pink Floyd ha preso posizione nella controversia legata all'esclusione del rapper dal tour di Sheeran, arrivata dopo gli interventi a sostegno della causa palestinese tenuti nel corso di due recenti esibizioni. Lo storico musicista 83enne, da sempre in prima linea per la causa palestinese, ha condiviso martedì sera un video indirizzato direttamente a Sheeran, intitolato "Ed chi?".

"Ho solo un piccolo messaggio per te. Ci sono due tipi di persone in questo mondo, Ed. Ci sono le persone che fanno la cosa giusta, e il rapper Macklemore è una di queste", ha detto Waters. "E ci sono persone... scusami, stavo quasi per usare la parolaccia, dei coglioni come te che fanno la cosa sbagliata. Addio."

Dall'altro lato, la voce di "Shape of You" ha diffuso una nota ufficiale martedì, precisando di non aver avuto alcun ruolo nella scelta di estromettere l'autore di "Thrift Shop" dai suoi spettacoli.

"La decisione di Macklemore di interrompere il tour è stata del promoter, non mia", ha dichiarato, prima di spiegare che i proprietari dei locali del suo Loop Tour avevano minacciato di annullare i concerti se Macklemore fosse rimasto in scaletta, e lui non poteva "deludere i fan".

Il cantante ha inoltre ribadito di essere "inorridito dal conflitto tra Israele e Palestina" e che il suo silenzio non dovrebbe essere interpretato come complicità.

"Non sono complice. Ho le mie opinioni personali su questo devastante conflitto. Il fatto che io scelga di non parlarne pubblicamente non significa che non le abbia, né che non mi importi. Né significa che non sostenga cause a modo mio, personalmente", ha scritto.

Nel giro di poche ore, l'intera line-up degli artisti d'apertura rimasti — Finneas, Aaron Rowe e i Lukas Graham — insieme al gruppo di supporto di Sheeran, i Beoga, ha deciso di cancellare la propria presenza dai prossimi show per esprimere vicinanza a Macklemore.

La tournée Loop Tour ripartirà da Philadelphia il 19 settembre, ma non ci sono ancora indicazioni ufficiali su chi salirà sul palco per aprire la serata.

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