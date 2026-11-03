GIOVANI e VIOLENZA...PERCHE’?

Ignoranti, arroganti, avidi servi … come definire in altro modo alcuni giornalisti italiani dei talk show e i loro illustri Ospiti che da qualche giorno, alla stregua di scolaretti che non hanno fatto i compiti, balbettano i loro pensierini su quanto accaduto e sta accadendo nelle piazze d’Italia? Ignoranti, arroganti, etc... perché da quanto affermano, ancorchè confusamente e tra una zuffa e l’altra, si capisce bene che non hanno probabilmente mai letto un libro di Sociologia, né di Storia Politica, dal quale avrebbero potuto imparare alcune questioni fondamentali su cui si fonda, o meglio “gallegia pericolosamente”, la nostra Società Occidentale … per esempio la forzata divisione in classi sociali.

Tale “forzata divisione”, che prevede Ricchi e Poveri e ormai sempre più Molto Ricchi e Molto Poveri, viene evocata negli studi tv come se fosse una “libera scelta” dei cittadini che vanno a votare. Questo è il loro alibi più grande, la maschera dietro la quale nascondono la loro esaltata pochezza. Ma in realtà non è così. L’assetto strutturale della nostra società non deriva tanto da “libere scelte elettorali”, ma dall’imposizione dei voleri e degli interessi di Pochi sui Molti . Tale assetto infatti, che spudoratamente e reiteratamente viene chiamato “Democrazia”, ha delle caratteristiche non simpatiche per gli oppressi :

Se ne frega di un’equilibrata ripartizione delle risorse. Qualsiasi bene, infatti, naturale, industriale, commerciale, artistico, finanziario, etc, viene “spartito” tra poche iene affamate, magari a discapito di chi quella risorsa l’ha prodotta;

l’assetto è determinato da un sistema di rappresentanze molto malandrine, che in Italia traballano in continuazione, sin dall’Unità a trazione sabauda, senza soluzione di continuità. Rappresentanze servili di interessi sovranazionali, poco oneste e quasi totalmente prive di sovranità;

questa Democrazia non corrisponde alla sbandierata evoluzione darwiniana, né tantomeno alla forma ideale della convivenza sul Pianeta in quanto ispirata dalla volontà dell’Essere Supremo , il quale se ne guarda bene dall’intervenire.

Tale assetto strutturale piuttosto è l’effetto di alcune cause umane, molto umane, ai limiti del subumano jurassico: poco “sapiens e molto erectus”. Tra queste:

lo sfruttamento, di pochi nei confronti di tanti, che da due secoli chiamiamo Capitalismo o Liberismo integralista;

l’effetto del Colonialismo Schiavista e Paraschiavista, che da molti più secoli, in modo rapace, sottrae ricchezza agli aventi diritto direttamente sui loro territori d’origine;

l’Imperialismo Militare che consente, grazie al latente terrore esercitato da alcune potenze (leggi NATO), di invadere e governare nazioni non appena rivendicano libertà anche minime.

E inoltre in questa nostra contemporaneità dobbiamo elencare altre due cause:

il Feudalesimo Finanziario e Bancario che sta strangolando ogni forma di economia indipendente e...

l’esercizio di strapotere condotto dalla Webcracy, cioè la gerarchia originata nella Silicon Valley che, facendo leva su Internet e sull’Intelligenza Artificiale, si sta impadronendo delle menti delle maggioranze, a cominciare dai giovani, e sta cominciando a controllarci da remoto e occultamente, grazie al possesso dei Big Data che siamo stati costretti a cedere ai Servizi Segreti NATO, in nome della Difesa dal Terrorismo.

CAPITO ? Altro che “libertà, salvaguardia dei valori e Democrazia”!!! Il mix di queste grandi parole d’ordine, stuprate dai Poteri Forti, ci ha condotto all’interno di una Guerra già Mondiale, parcellizzata, spettacolarizzata e “a rate”, ma non per questo meno mostruosa delle precedenti.

Nessuna di queste macrocause però, sebbene determinanti degli effetti che abbiamo visto in piazza, viene MAI affrontata in dettaglio nei talk show. Quasi sempre non appena un Ospite incauto accenna, per esempio, al fatto che la maggioranza dei Giovani è contro: le guerre, il sostegno alle guerre, la compravendita di armi, il riarmo e la leva obbligatoria, il Conduttore precipitosamente, senza alcun pudore si ricorda che: “ Aaah, OK … ora però devo mandare la Pubblicità” e interrompe in tal modo l’eventuale dialogo approfondito sui temi menzionati. Al massimo viene detto che il Maranza e i suoi succedanei italiani, compresi nella fascia anagrafica 12-18, sì forse sono cresciuti nei ghetti delle metropoli, forse sono discriminati di fatto, ma al dunque sono così violenti perché hanno frequentato – sbagliando – troppi videogames, oppure si sono alimentati alla violenze del web, peraltro innescata da loro stessi . E anche questo argomento va trattato sottovoce altrimenti i Boss digitali della PayPal Mafia si incazzano. Ovviamente della continua incitazione alla violenza da parte del Cinema Hollywoodiano e di alcune serie Tv americane e non solo, non se parla proprio… E nemmeno delle armi giocattolo.

In sostanza: le 8 cause elencate nelle righe precedenti, per quegli Ignoranti, Arroganti, Servi del Privilegio del Potere… sono totalmente Neutre!!! Non influiscono sul comportamento del Maranza and Co. … quella serie di concause storiche, complesse e ossimoriche, secondo loro, non generano effetti nelle nuove generazioni. Oppure: se lo fanno inavvertitamente, sono effetti ineludibili che devono essere “subordinati”, sono “complicanze” sociali generate da “Guerre buone e giuste”.

“Al dunque” – pensa tra sé il Conduttore di Talk Show – “la Violenza Sociale, il ripudio dell’Obbedienza da parte dei Giovani e l’incertezza nei confronti del futuro, sono piaghe sociali spontanee, malattie esantematiche dei teenagers, originate dai ricordi del 1968 e del 1977. Sono effetti postumi da subordinare comunque al timore delle Istituzioni, all’ossequio dei valori occidentali e nel caso specifico al rispetto della Proprietà Privata e del Bene Comune. Cerchiamo di capirci... gli eventuali effetti degli errori compiuti dal Vertice forse ci stanno pure, ma quegli errori sono anch’essi subordinati al Capitalismo al Liberismo, al Colonialismo, al Feudalesimo Finanziario, ai nuovi Poteri dei Boss di Internet e dell’IA. Tutta roba seria. Seria e soprattutto inevitabile, non modificabile come l’orbita terrestre attorno al sole, inutilmente menzionabile. Il groviglio di interessi purulenti determinato da questo elenco di cause storiche è ovvio che tenda a sopprimere i Diritti dei Giovani delle Classi Inferiori. Ma è così! Perché questi Giovani si meravigliano? Non gliel’hanno insegnato a casa e a scuola? Non bastano loro i Diritti Civili? Vogliono anche i Diritti Sociali: la Pace, il Lavoro, la Scuola, la Pensione ? E no … ! La NATO e l’Unione Europea hanno deciso che questa non è la stagione giusta. Quelli erano i Diritti del secolo scorso .

Quelli che assaltano le vetrine e portano via qualche merce, in fin dei conti di basso valore ma di alto prezzo, non sono uno degli effetti perversi e finali di Cause Storiche che evocano Sangue, Soprusi e Violenze senza fine... No! I “Ggiovani” che esercitano violenza durante le manifestazioni SCELGONO (verbo insopportabile) di Adorare la Violenza, sono LADRI, Vandali e Criminali . I loro genitori poi , italiani o immigrati di prima generazione, sono dei Signori e delle Signore che, nonostante abbiano dato il buon esempio facendosi sfruttare a dovere con salari di fame e pagando le tasse, sono Umani che non li hanno educati a dovere, pertanto è bene che comincino a prenderli a schiaffoni quando rientrano a casa, anche perché finalmente “ Chi rompe paga” e quindi dovranno pagare i danni che i loro figli hanno arrecato ala Proprietà Privata e ai Comuni di appartenenza.

Questo è più o meno il riassunto di quanto, da settimane, alcuni gestori dei talk show e i loro Ospiti narrano agli spettatori della TV. Ma non vi sembra una narrazione parziale e infantile? Una narrazione da scuola elementare ? Costoro: giornalisti e Ospiti, nel ruolo di nuovi Scribi chiamati a commentare gli eventi, accendono i riflettori prevalentemente sulle Violenze, mostrando a sostegno peraltro sempre le stesse sequenze tv, dimenticando che i danni sono stati generati da una esigua minoranza e, fra l’altro, usando il tempo a loro disposizione per accusarsi, dalle loro granitiche posizioni di Destra o di Sinistra. Reiterato e dominante oggetto del contendere: Madame Meloni e i suoi predecessori non hanno trovato soluzione al grande problema della questione giovanile. La cosa più esilarante - se non fosse una vera e propria tragedia – è il fatto che argomentano come se i Governicchi Italiani potessero esercitare Sovranità nei confronti dei problemi sollevati dai manifestanti. Costoro non conoscono i Trattati Internazionali? Non sanno che la Costituzione Italiana è subordinata a questi accordi, checché se ne dica? Pensano che la Crisi Economica sia giunta dal Cielo? Pensano che l’accordo UE- Mercosur, che sta affamando agricoltori e trasportatori italiani, sia un videogame esotico senza significato ?E cosi via.

Si parla molto di carovita, di futuro precario, di welfare che non c’è… e se ne parla come se queste questioni fossero risolvibili da Palazzo Chigi e da Montecitorio, facendo finta di non sapere che gli Umani che transitano nelle stanze dei bottoni tricolori hanno le mani legate e prendono ordini da potentati stranieri.

La questione delle seconde generazioni di giovani immigrati poi è un altro dei Tabù. Il terrore che, dopo Francia e Germania, tocchi a noi affrontare il tema è palpabile nei confusi dialoghi di Conduttori e Ospiti. Però … sul tutto aleggia lo spirito di Wittgenstein : “Ciò di cui non si può parlare è meglio tacere “ . “Siamo qui per fare audience da offrire ai pubblicitari – sembrano dire i Conduttori – non per far emergere scomode verità” E gli Ospiti concordano, si autocensurano, si limitano al dibattito sul Condominio ed evitano di affrontare il Piano Regolatore.

Comunque, a scanso di equivoci, precisiamo : è ovvio che “Io sono contro la Violenza !” ma sono contro “Ogni Forma di Violenza !”, non solo contro quella classica e manifesta, ma anche contro quella “Passiva”, costituita da tutte quelle manifestazioni e norme “protette e accettate”, talvolta addirittura “promosse”, in quanto giustificate dalle forme di Governo attuali, ma altamente destabilizzanti soprattutto nei confronti delle giovani generazioni. Tra queste, ogni forma di Cattivo Esempio: gli accordi Stato-Mafia, la carenza di Giustizia egalitaria, il pessimo comportamento dei Leader Politici, Commerciali e Militari, sia nella vita pubblica che privata; l’improprio esercizio della Forza Pubblica; l’arroganza dei Media e dei Pubblicitari che confondono il Falso col Vero in continuazione; i film horror, i videogiochi di guerra, le vetrine che espongono merci da sciupio vistoso destinate a esigue minoranze, le infiltrazioni e provocazioni dei Servizi Segreti nelle manifestazioni e così via. Per concludere: i Maranza and Co., i Centri Sociali e gli Altri che lo fanno, SBAGLIANO eccome a esercitare violenza, ma prima di esaltare le Punizioni, le Istituzioni e i Media dovrebbero farsi un bell’esame di coscienza e ricordare che: “Il pesce puzza dalla testa”, è inutile far finta di niente.

Questa affermazione, esprime l’idea che la responsabilità del degrado, della corruzione o del cattivo funzionamento della base, parte sempre dai vertici ed è una delle formule proverbiali più universali e diffuse al mondo. Si rinviene in tutte le principali famiglie linguistiche euroasiatiche e mediterranee, spesso con la medesima immagine metaforica del pesce. In dettaglio è espressa con le medesime parole in 13 lingue: latino, spagnolo, portoghese, francese, inglese, tedesco, olandese, svedese, greco, russo, polacco, rumeno, turco, persiano e arabo. In cinese esiste una variante concettuale identica ma con una metafora diversa: «Ciò che si fa in alto viene imitato in basso». Oltre alla metafora del pesce, esistono proverbi in diverse culture che esprimono esattamente lo stesso concetto di “responsabilità del vertice”: In Inglese: Shit rolls downhill (il male generato in alto ricade verso il basso). In Italiano: Tale il re, tale la legge . In Francese: Tel maître, tel valet (Tale il padrone, tale il servo).

E’ piuttosto improbabile che si sbaglino tutti. Che ne dite?

Glauco Benigni Glauco Benigni è un giornalista professionista e scrittore romano. Laureato in Sociologia delle Comunicazioni di Massa, ha insegnato Global Communication in diverse università pubbliche e private. È giornalista professionista dal 1981 e dirige la web tv “Homo Sapiens”; è inoltre segretario del Patto per la difesa della libera informazione “Julian Assange”. Tra le sue opere: Do you speak televisionese, Re Media, Apocalypse Murdoch, YouTube – The story, Gli Angeli Custodi del Papa e la quadrilogia Web Nostrum.