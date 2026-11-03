Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. Italia

GIOVANI e VIOLENZA...PERCHE’?

SARA’ CHE IL PESCE PUZZA DALLA TESTA

461
GIOVANI e VIOLENZA...PERCHE’?

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

Ignoranti, arroganti, avidi servi … come definire in altro modo alcuni giornalisti italiani dei talk show e i loro illustri Ospiti che da qualche giorno, alla stregua di scolaretti che non hanno fatto i compiti,  balbettano i loro pensierini su quanto accaduto e sta accadendo nelle piazze d’Italia? Ignoranti, arroganti, etc... perché da quanto affermano, ancorchè confusamente e tra una zuffa e l’altra, si capisce bene che non hanno probabilmente mai letto un libro di Sociologia, né di Storia Politica, dal quale avrebbero potuto imparare alcune questioni fondamentali su cui si fonda, o meglio “gallegia pericolosamente”,  la nostra Società Occidentale … per esempio la forzata divisione in classi sociali.

Tale “forzata divisione”, che prevede Ricchi e Poveri e ormai sempre più Molto Ricchi e Molto Poveri, viene evocata negli studi tv come se fosse una “libera scelta” dei cittadini che vanno a votare. Questo è il loro alibi più grande, la maschera dietro la quale nascondono la loro esaltata pochezza. Ma in realtà non è così. L’assetto strutturale della nostra società non deriva tanto da “libere scelte elettorali”, ma dall’imposizione dei voleri  e degli interessi di Pochi sui Molti . Tale assetto infatti, che spudoratamente e reiteratamente viene chiamato “Democrazia”, ha delle caratteristiche non simpatiche per gli oppressi :  

  • Se ne frega di un’equilibrata ripartizione delle risorse. Qualsiasi bene, infatti, naturale, industriale, commerciale, artistico, finanziario, etc, viene “spartito” tra poche iene affamate, magari a discapito di chi quella risorsa l’ha prodotta;
  • l’assetto è determinato da un sistema di rappresentanze molto malandrine, che in Italia traballano in continuazione, sin dall’Unità a trazione sabauda, senza soluzione di continuità. Rappresentanze servili di interessi sovranazionali, poco oneste e quasi totalmente prive di sovranità;
  • questa Democrazia non corrisponde alla sbandierata evoluzione darwiniana, né tantomeno alla forma ideale della convivenza sul Pianeta in quanto ispirata dalla volontà dell’Essere Supremo , il quale se ne guarda bene dall’intervenire.  

Tale assetto strutturale piuttosto è l’effetto di alcune cause umane, molto umane, ai limiti del subumano jurassico: poco “sapiens e molto erectus”. Tra queste: 

  • lo sfruttamento, di pochi nei confronti di tanti, che da due secoli chiamiamo Capitalismo o Liberismo integralista;
  • l’effetto del Colonialismo Schiavista e Paraschiavista, che da molti più secoli, in modo rapace, sottrae ricchezza agli aventi diritto direttamente sui loro territori d’origine;
  • l’Imperialismo Militare che consente, grazie al latente terrore esercitato da alcune potenze (leggi NATO), di invadere e governare nazioni non appena rivendicano libertà anche minime.

E inoltre in questa nostra contemporaneità dobbiamo elencare altre due cause:

  • il Feudalesimo Finanziario e Bancario che sta strangolando ogni forma di economia indipendente e...
  • l’esercizio di strapotere condotto dalla Webcracy, cioè la gerarchia originata nella Silicon Valley che, facendo leva su Internet e sull’Intelligenza Artificiale, si sta impadronendo delle menti delle maggioranze, a cominciare dai giovani, e sta cominciando a controllarci da remoto e occultamente, grazie al possesso dei Big Data che siamo stati costretti a cedere ai Servizi Segreti NATO, in nome della Difesa dal Terrorismo.

CAPITO ? Altro che “libertà, salvaguardia dei valori e Democrazia”!!!  Il mix di queste  grandi parole d’ordine, stuprate dai Poteri Forti,  ci ha condotto all’interno di una Guerra già Mondiale, parcellizzata, spettacolarizzata e “a rate”, ma non per questo meno mostruosa delle precedenti.

Nessuna di queste macrocause però, sebbene determinanti degli effetti che abbiamo visto in piazza,  viene MAI affrontata in dettaglio nei talk show. Quasi sempre non appena un Ospite incauto accenna, per esempio, al fatto che la maggioranza dei Giovani è contro: le guerre, il sostegno alle guerre, la compravendita di armi, il riarmo e la leva obbligatoria, il Conduttore precipitosamente, senza alcun pudore si ricorda che: “ Aaah, OK … ora però devo mandare la Pubblicità” e interrompe in tal modo l’eventuale dialogo approfondito sui temi menzionati. Al massimo viene detto che il Maranza e i suoi succedanei italiani, compresi nella fascia anagrafica 12-18, sì forse sono cresciuti nei ghetti delle metropoli, forse sono discriminati di fatto, ma al dunque sono così violenti perché hanno frequentato – sbagliando – troppi videogames, oppure si sono alimentati alla violenze del web, peraltro innescata da loro stessi . E anche questo argomento va trattato  sottovoce altrimenti i Boss digitali della PayPal Mafia si incazzano. Ovviamente della continua incitazione alla violenza da parte del Cinema Hollywoodiano e di alcune serie Tv americane e non solo,  non se parla proprio… E nemmeno delle armi giocattolo.  

In sostanza: le 8 cause elencate nelle righe precedenti, per quegli Ignoranti, Arroganti, Servi del Privilegio del Potere… sono totalmente Neutre!!! Non influiscono sul comportamento del Maranza and Co. … quella serie di concause storiche, complesse e ossimoriche, secondo loro, non generano effetti nelle nuove generazioni. Oppure: se lo fanno inavvertitamente, sono effetti ineludibili che devono essere “subordinati”, sono “complicanze” sociali generate da “Guerre buone e giuste”.

“Al dunque” – pensa tra sé il Conduttore di Talk Show – “la Violenza Sociale, il ripudio dell’Obbedienza da parte dei Giovani e l’incertezza nei confronti del futuro, sono piaghe sociali spontanee, malattie esantematiche dei teenagers, originate dai ricordi del 1968 e del 1977. Sono effetti postumi da subordinare comunque al timore delle Istituzioni, all’ossequio dei valori occidentali e nel caso specifico al rispetto della Proprietà Privata e del Bene Comune. Cerchiamo di capirci... gli eventuali effetti degli errori compiuti dal Vertice forse ci stanno pure, ma quegli errori sono anch’essi  subordinati al Capitalismo al Liberismo, al Colonialismo, al Feudalesimo Finanziario, ai nuovi Poteri dei Boss di Internet e dell’IA. Tutta roba seria. Seria e soprattutto inevitabile, non modificabile come l’orbita terrestre attorno al sole, inutilmente menzionabile. Il groviglio di interessi purulenti determinato da questo elenco di cause storiche è ovvio che tenda a sopprimere i Diritti dei Giovani delle Classi Inferiori. Ma è così! Perché questi Giovani si meravigliano? Non gliel’hanno insegnato a casa e a scuola? Non bastano loro i Diritti Civili? Vogliono anche i Diritti Sociali: la Pace, il Lavoro, la Scuola, la Pensione ? E no … ! La NATO e l’Unione Europea hanno deciso che questa non è la stagione giusta. Quelli erano i Diritti del secolo scorso .

Quelli che assaltano le vetrine e portano via qualche  merce, in fin dei conti di basso valore ma di alto prezzo, non sono uno degli effetti perversi e finali di  Cause Storiche che evocano Sangue, Soprusi e Violenze senza fine... No! I “Ggiovani” che esercitano violenza durante le manifestazioni  SCELGONO (verbo insopportabile) di Adorare la Violenza, sono LADRI, Vandali e Criminali . I loro genitori poi , italiani o immigrati di prima generazione, sono dei Signori e delle Signore che, nonostante abbiano dato il buon esempio facendosi sfruttare a dovere con salari di fame e pagando le tasse, sono Umani che non li hanno educati a dovere, pertanto è bene che comincino a prenderli a schiaffoni quando rientrano a casa, anche perché finalmente “ Chi rompe paga” e quindi dovranno pagare i danni che i loro figli hanno arrecato ala Proprietà Privata e ai Comuni di appartenenza.

Questo è più o meno il riassunto di quanto, da settimane, alcuni gestori dei talk show e i loro Ospiti narrano agli spettatori della TV. Ma non vi sembra una narrazione parziale e infantile? Una narrazione da scuola elementare ?  Costoro: giornalisti e Ospiti,  nel ruolo di nuovi Scribi chiamati a commentare gli eventi,  accendono i riflettori prevalentemente sulle Violenze, mostrando a sostegno peraltro sempre le stesse sequenze tv, dimenticando che i danni sono stati generati da una esigua minoranza e, fra l’altro, usando il tempo a loro disposizione per accusarsi, dalle loro granitiche posizioni di Destra o di Sinistra. Reiterato e dominante oggetto del contendere: Madame Meloni e i suoi predecessori non hanno trovato soluzione al grande problema della questione giovanile. La cosa più esilarante - se non fosse una vera e propria tragedia – è il fatto che argomentano come se i Governicchi Italiani potessero esercitare Sovranità nei confronti dei problemi sollevati dai manifestanti. Costoro non conoscono i Trattati Internazionali? Non sanno che la Costituzione Italiana è subordinata a questi accordi, checché se ne dica? Pensano che la Crisi Economica sia giunta dal Cielo? Pensano che l’accordo UE- Mercosur, che sta affamando agricoltori e trasportatori italiani, sia un videogame esotico senza significato ?E cosi via.

Si parla molto di carovita, di futuro precario, di welfare che non c’è… e se ne parla come se queste questioni fossero risolvibili da Palazzo Chigi e da Montecitorio, facendo finta di non sapere che gli Umani che transitano nelle stanze dei bottoni tricolori hanno le mani legate e prendono ordini da potentati stranieri.

La questione delle seconde generazioni di giovani immigrati poi è un altro dei Tabù. Il terrore che, dopo Francia e Germania, tocchi a noi affrontare il tema è palpabile nei confusi dialoghi di Conduttori e Ospiti. Però … sul tutto aleggia lo spirito di Wittgenstein : “Ciò di cui non si può parlare è meglio tacere “ . “Siamo qui per fare audience da offrire ai pubblicitari – sembrano dire i Conduttori – non per far emergere scomode verità”  E gli Ospiti concordano, si autocensurano, si limitano al dibattito sul Condominio ed evitano di affrontare il Piano Regolatore.

Comunque, a scanso di equivoci, precisiamo : è ovvio che “Io sono contro la Violenza !”  ma sono contro “Ogni Forma di Violenza !”, non solo contro quella classica e manifesta, ma anche contro quella “Passiva”, costituita da tutte quelle manifestazioni e norme “protette e accettate”, talvolta addirittura “promosse”, in quanto giustificate dalle forme di Governo attuali, ma altamente destabilizzanti soprattutto nei confronti delle giovani generazioni. Tra queste, ogni forma di Cattivo Esempio: gli accordi Stato-Mafia, la carenza di Giustizia egalitaria, il pessimo comportamento dei Leader Politici, Commerciali e Militari, sia nella vita pubblica che privata; l’improprio esercizio della Forza Pubblica; l’arroganza dei Media e dei Pubblicitari che confondono il Falso col Vero in continuazione; i film horror, i videogiochi di guerra, le vetrine che espongono merci da sciupio vistoso destinate a esigue minoranze, le infiltrazioni e provocazioni dei Servizi Segreti nelle manifestazioni e così via. Per concludere: i Maranza and Co., i Centri Sociali e gli Altri che lo fanno, SBAGLIANO eccome a esercitare violenza, ma prima di esaltare le Punizioni, le Istituzioni e i Media dovrebbero farsi un bell’esame di coscienza e ricordare che: “Il pesce puzza dalla testa”,  è inutile far finta di niente.

Questa affermazione, esprime l’idea che la responsabilità del degrado, della corruzione o del cattivo funzionamento della base, parte sempre dai vertici ed è una delle formule proverbiali più universali e diffuse al mondo. Si rinviene in tutte le principali famiglie linguistiche euroasiatiche e mediterranee, spesso con la medesima immagine metaforica del pesce. In dettaglio è espressa con le medesime parole in 13 lingue: latino, spagnolo, portoghese, francese, inglese, tedesco, olandese, svedese, greco, russo, polacco, rumeno, turco, persiano e arabo. In cinese esiste una variante concettuale identica ma con una metafora diversa:  «Ciò che si fa in alto viene imitato in basso». Oltre alla metafora del pesce, esistono proverbi in diverse culture che esprimono esattamente lo stesso concetto di “responsabilità del vertice”: In Inglese: Shit rolls downhill (il male generato in alto ricade verso il basso). In Italiano: Tale il re, tale la legge . In Francese: Tel maître, tel valet (Tale il padrone, tale il servo).

E’ piuttosto improbabile che si sbaglino tutti. Che ne dite? 

 

Glauco Benigni

Glauco Benigni

Glauco Benigni è un giornalista professionista e scrittore romano. Laureato in Sociologia delle Comunicazioni di Massa, ha insegnato Global Communication in diverse università pubbliche e private. È giornalista professionista dal 1981 e dirige la web tv “Homo Sapiens”; è inoltre segretario del Patto per la difesa della libera informazione “Julian Assange”. Tra le sue opere: Do you speak televisionese, Re Media, Apocalypse Murdoch, YouTube – The story, Gli Angeli Custodi del Papa e la quadrilogia Web Nostrum.

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da Italia

Due secoli e mezzo di cultura sfrattati: l'Antico Caffè Greco chiede allo Stato di far valere il vincolo

Due secoli e mezzo di cultura sfrattati: l'Antico Caffè Greco chiede allo Stato di far valere il vincolo

07 Ottobre 2026 07:00
Marco Travaglio - Numeri per assassini

Marco Travaglio - Numeri per assassini

15 Dicembre 2025 07:00
Agenti del Mossad a Parma per l'ordine pubblico? Il Governo Meloni risponda

Agenti del Mossad a Parma per l'ordine pubblico? Il Governo Meloni risponda

23 Settembre 2025 19:00
Nuova via sul Gran Sasso dedicata alla Palestina. Il Club Alpino Accademico insorge

Nuova via sul Gran Sasso dedicata alla Palestina. Il Club Alpino Accademico insorge

02 Settembre 2025 20:00
"Dual use". Cosa nasconde il governo Meloni sul ponte di Messina

"Dual use". Cosa nasconde il governo Meloni sul ponte di Messina

08 Agosto 2025 16:11
Valerij Gergiev alla prova delle volontà di guerra del capitale euroatlantico

Valerij Gergiev alla prova delle volontà di guerra del capitale euroatlantico

19 Luglio 2025 21:00
"Non in nostro nome". Sit in permanente per la Palestina davanti Montecitorio

"Non in nostro nome". Sit in permanente per la Palestina davanti Montecitorio

30 Maggio 2025 10:00
COBAS. 3 Giugno, Sciopero nazionale. Stop ai Trasporti Dual-USE verso Israele di Poste Air Cargo

COBAS. 3 Giugno, Sciopero nazionale. Stop ai Trasporti Dual-USE verso Israele di Poste Air Cargo

28 Maggio 2025 15:00
NORD-AMERICA

Tucker Carlson: "Su pressione di Netanyahu, Trump è a pochi giorni da un attacco nucleare contro l'Iran"

20068
AMERICA LATINA

La toppa peggio del buco. Il comunicato della Farnesina per "giustificare" l'astensione sul bloqueo a Cuba

14546
AMERICA LATINA

I 5 minuti di Ernesto Che Guevara all'Onu che hanno fatto la storia

14006
AMERICA LATINA

L'Assemblea ONU vota contro il bloqueo. L'Italia si astiene

12140

"Guerra per altri 12 anni": il piano di Kiev per spremere i contribuenti europei

7763
EUROPA

Il Corriere parla di "isolamento russo". A Mosca 48 Paesi al vertice con Putin

7388
ASIA

Hamid Gholam Zadeh: "Lo scenario di un nuovo attacco in Iran non sarà quello che Trump si aspetta"

7195
ITALIA

Meloni contro la magistratura: la mezzanotte della democrazia

6724
MEDITERRANEO

Le truppe di occupazione israeliana si ritirano da Hebron dopo un assedio durato 10 giorni

ASIA

Gli Houthi avanzano in Yemen: mai così vicini ai filo sauditi dal 2015

ASIA

WSJ: Gli Stati Uniti attaccano segretamente la più grande isola iraniana di Hormuz

AMERICA LATINA

Raid contro l'ELN in Venezuela: 19 morti e il coinvolgimento di CIA e FBI

NORD-AMERICA

Midterm USA, il voto latino può cambiare gli equilibri politici

NORD-AMERICA

«Suppongo che diventerò 'Mr. Veto'»: Trump svela i suoi piani nel caso in cui i Democratici conquistassero il Congresso

EUROPA

Il debito pubblico dell'Ucraina è aumentato di 130 volte dal 2006

EUROPA

Elezioni in Bulgaria: Iotova vince il ballottaggio e dice no alle armi a Kiev

Sciopero internazionale contro il carovita di guerra, il racconto romano di Giulia Bertotto Sciopero internazionale contro il carovita di guerra, il racconto romano

Sciopero internazionale contro il carovita di guerra, il racconto romano

  • 31 Ottobre 2026 12:00
Parola d’ordine: guerra ibrida Parola d’ordine: guerra ibrida

Parola d’ordine: guerra ibrida

  • 20 Ottobre 2026 18:00
Alberto Negri: «Israele ha dentro tutti gli elementi per autodistruggersi» di Loretta Napoleoni Alberto Negri: «Israele ha dentro tutti gli elementi per autodistruggersi»

Alberto Negri: «Israele ha dentro tutti gli elementi per autodistruggersi»

  • 28 Ottobre 2026 20:00
Venezuela, il tradimento del progressismo e l'enigma della resistenza: perché la storia smentisce l'ipocrisia liberale di Petro e Lula di Fabrizio Verde Venezuela, il tradimento del progressismo e l'enigma della resistenza: perché la storia smentisce l'ipocrisia liberale di Petro e Lula

Venezuela, il tradimento del progressismo e l'enigma della resistenza: perché la storia smentisce l'ipocrisia liberale di Petro e Lula

  • 11 Ottobre 2026 17:37
Il più importante (e pericoloso) campo di battaglia nella guerra mondiale a pezzetti di Giuseppe Masala Il più importante (e pericoloso) campo di battaglia nella guerra mondiale a pezzetti

Il più importante (e pericoloso) campo di battaglia nella guerra mondiale a pezzetti

  • 23 Ottobre 2026 14:00
Il semestre d’oro di Netanyahu di Michelangelo Severgnini Il semestre d’oro di Netanyahu

Il semestre d’oro di Netanyahu

  • 30 Ottobre 2026 10:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Da Brescia a Hangzhou: digitale, UNESCO e dialogo tra civiltà   Una finestra aperta Da Brescia a Hangzhou: digitale, UNESCO e dialogo tra civiltà

Da Brescia a Hangzhou: digitale, UNESCO e dialogo tra civiltà

  • 23 Ottobre 2026 14:30
Intelligenza Artificiale ed esplorazione spaziale: il 2026 secondo Liu Cixin, l'autore de "Il problema dei tre corpi" Intelligenza Artificiale ed esplorazione spaziale: il 2026 secondo Liu Cixin, l'autore de "Il problema dei tre corpi"

Intelligenza Artificiale ed esplorazione spaziale: il 2026 secondo Liu Cixin, l'autore de "Il problema dei tre corpi"

  • 27 Ottobre 2026 08:00
Deprivazione e Depravazione: dove nasce l'ossessione bellica degli USA di Fabio Massimo Paernti Deprivazione e Depravazione: dove nasce l'ossessione bellica degli USA

Deprivazione e Depravazione: dove nasce l'ossessione bellica degli USA

  • 16 Ottobre 2026 13:00
Il "capo dei maranza" e le elemosine di Meloni di Francesco Santoianni Il "capo dei maranza" e le elemosine di Meloni

Il "capo dei maranza" e le elemosine di Meloni

  • 26 Ottobre 2026 10:48
Jeffrey Sachs: Le 4 proposte per una pace giusta in Ucraina di Alessandro Bartoloni Jeffrey Sachs: Le 4 proposte per una pace giusta in Ucraina

Jeffrey Sachs: Le 4 proposte per una pace giusta in Ucraina

  • 01 Novembre 2026 16:00
La mano rossa parla solo di guerra? di Raffaella Milandri La mano rossa parla solo di guerra?

La mano rossa parla solo di guerra?

  • 16 Ottobre 2026 13:00
Maduro, il New York Times e il colonialismo dei "buoni" di Francesco Erspamer  Maduro, il New York Times e il colonialismo dei "buoni"

Maduro, il New York Times e il colonialismo dei "buoni"

  • 05 Ottobre 2026 07:00
Ma chi sono gli stranieri a Milano? di Paolo Desogus Ma chi sono gli stranieri a Milano?

Ma chi sono gli stranieri a Milano?

  • 22 Ottobre 2026 21:00
Il rischio del processo mediatico di Paolo Arigotti Il rischio del processo mediatico

Il rischio del processo mediatico

  • 29 Ottobre 2026 16:00
Cuba, il voto all'ONU e la nascita di "elbloqueo.it" di Geraldina Colotti Cuba, il voto all'ONU e la nascita di "elbloqueo.it"

Cuba, il voto all'ONU e la nascita di "elbloqueo.it"

  • 29 Ottobre 2026 18:15
Fulvio Grimaldi - PINOCCHIO IN PIAZZA. Quando i ragazzi scrivono il loro romanzo di formazione Fulvio Grimaldi - PINOCCHIO IN PIAZZA. Quando i ragazzi scrivono il loro romanzo di formazione

Fulvio Grimaldi - PINOCCHIO IN PIAZZA. Quando i ragazzi scrivono il loro romanzo di formazione

  • 03 Novembre 2026 07:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
I veri estremisti di Alessandro Mariani I veri estremisti

I veri estremisti

  • 24 Ottobre 2026 11:30
Putin: "L'Europa è finita nella fossa che voleva scavare alla Russia" di Marinella Mondaini Putin: "L'Europa è finita nella fossa che voleva scavare alla Russia"

Putin: "L'Europa è finita nella fossa che voleva scavare alla Russia"

  • 28 Ottobre 2026 07:00
La vitalità delle piazze contro le politiche di morte di Giuseppe Giannini La vitalità delle piazze contro le politiche di morte

La vitalità delle piazze contro le politiche di morte

  • 02 Novembre 2026 11:00
L’economia del caffè: il modello greco nel presente (e nel futuro) dell’Europa mediterranea di Antonio Di Siena L’economia del caffè: il modello greco nel presente (e nel futuro) dell’Europa mediterranea

L’economia del caffè: il modello greco nel presente (e nel futuro) dell’Europa mediterranea

  • 12 Ottobre 2026 13:00
Storia dell'integrazione europea di Gilberto Trombetta Storia dell'integrazione europea

Storia dell'integrazione europea

  • 23 Ottobre 2026 19:54
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA! di Giorgio Cremaschi ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA!

ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA!

  • 23 Settembre 2026 18:00

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti