Midterm USA, il voto latino può cambiare gli equilibri politici

Il voto della comunità latinoamericana potrebbe rivelarsi decisivo nelle elezioni di metà mandato statunitensi del 3 novembre. A sottolinearlo è Lydia Camarillo, presidente del Southwest Voter Registration Education Project, organizzazione fondata nel 1974 per promuovere la partecipazione elettorale delle minoranze, in un'intervista al quotidiano messicano La Jornada. «Non è un'onda blu, è un'onda marrone», ha affermato Camarillo, facendo riferimento al colore tradizionalmente associato alla comunità latinoamericana.



Secondo l'attivista, saranno proprio gli elettori latinos a poter determinare gli equilibri politici a livello nazionale e il margine di un'eventuale affermazione democratica. La consultazione si sta trasformando in una sorta di referendum sull'amministrazione di Donald Trump, ma la partita non riguarda soltanto il confronto tra repubblicani e democratici. Al centro c'è anche il peso politico di una componente demografica che continua a incontrare ostacoli nell'esercizio del diritto di voto. Camarillo ha richiamato in particolare il caso del Texas, dove i latinos costituiscono il gruppo demografico più numeroso, ma soltanto un terzo della comunità ha la possibilità di votare. Una disparità che rende ancora più importante il lavoro di mobilitazione e registrazione degli elettori.



L'attivista ha ricordato inoltre il precedente della Georgia nel 2021, quando la partecipazione latinoamericana contribuì all'elezione di due senatori democratici, dimostrando quanto questo elettorato possa incidere anche in competizioni particolarmente equilibrate. L'organizzazione da lei guidata ha progressivamente esteso la propria attività dagli Stati del Sud-Ovest a Georgia, Florida, Pennsylvania, Ohio, Carolina del Nord e Michigan.



L'obiettivo, ha spiegato Camarillo, è garantire alla comunità latina rispetto, dignità e rappresentanza. In una competizione che potrebbe ridisegnare gli equilibri del Congresso, il voto latino si conferma dunque una variabile centrale della politica statunitense, mettendo in evidenza una realtà spesso trascurata: il futuro elettorale degli Stati Uniti dipende anche dalla partecipazione di milioni di cittadini che chiedono di vedere riconosciuto il proprio peso nella vita pubblica del Paese.



LA NOTIZIA CHE HAI LETTO FA PARTE DE "Il MONDO IN 10 NOTIZIE" - LA NEWSLETTER CHE OGNI GIORNO ALLE 7.00 DEL MATTINO ARRIVA NELLE EMAIL DEI NOSTRI ABBONATI.



SCOPRI COME ABBONARTI A L'ANTIDIPLOMATICO E SOSTENERE LA NOSTRA LUNGA MARCIA



CLICCA QUI

La Redazione de l'AntiDiplomatico L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it