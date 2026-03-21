"Governati dai seguaci di Epstein": deputato di Hong Kong smaschera gli USA (VIDEO)

18 marzo 2026. Davanti al Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite a Ginevra, un deputato di Hong Kong pronuncia le parole che l’Occidente ipocrita non vuole sentire.

Dominic Lee va dritto al cuore della menzogna: “L’Occidente parla di diritti umani, ma lascia che Israele commetta genocidio senza conseguenze. Il sangue di palestinesi e iraniani è sulle loro mani”.

Poi lo schiaffo definitivo: “Quale credibilità morale hanno gli Stati Uniti ? Un paese governato dai seguaci di Epstein!”.

Un minuto di fuoco che smonta decenni di retorica. Mentre le potenze occidentali si ergono a giudici del mondo, proteggono alleati criminali e applicano il diritto internazionale a senso unico. Sotto la bandiera dei “diritti umani” si nasconde la stessa logica colonialista di sempre: guerre per risorse, impunità per gli amici, massacro per gli altri.

Il video sta facendo il giro del mondo. Perché finalmente qualcuno ha detto ad alta voce ciò che milioni di persone pensano.

Guardatelo. Condividetelo. Perché la credibilità dell’Occidente è ormai zero e i loro doppi standard sono stati messi a nudo per sempre.

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