Guerra all'Iran: Teheran ordina l'evacuazione del Golfo. Petrolio oltre i 100 dollari

di Alex MacDonald - Middle East Eye

L'Iran ha ordinato all'Arabia Saudita, al Qatar e agli Emirati Arabi Uniti di evacuare i loro impianti petrolchimici, lasciando intendere un attacco imminente.

L'avvertimento, diffuso dai media statali, giunge poco dopo l' attacco congiunto tra Stati Uniti e Israele al giacimento di gas di South Pars, in Iran.

Nel comunicato siu avvertiva che gli impianti sarebbero stati presi di mira dagli attacchi "nelle prossime ore" e che avrebbero colpito la raffineria Samref e il complesso petrolchimico di Jubail in Arabia Saudita, il giacimento di gas di Al Hosn negli Emirati Arabi Uniti e il complesso petrolchimico di Mesaieed, la Mesaieed Holding Company e la raffineria di Ras Laffan in Qatar.

"Questi centri sono diventati obiettivi diretti e legittimi e saranno presi di mira nelle prossime ore. Pertanto, si invitano tutti i cittadini, i residenti e i dipendenti ad abbandonare immediatamente queste zone e a mettersi in salvo senza indugio", si legge nell'avviso.

Un funzionario israeliano ha dichiarato al giornalista Barak Ravid che l'attacco di mercoledì contro le principali infrastrutture del gas iraniane è stato condotto da Israele con l'approvazione e il coordinamento degli Stati Uniti.

In seguito all'attacco, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha pubblicato sulla sua piattaforma Truth Social: "Ricordate, per tutti quegli assoluti 'idioti' là fuori, l'Iran è considerato da tutti il ??PRINCIPALE STATO SPONSORIZZATORE DEL TERRORISMO. Li stiamo rapidamente mettendo fuori gioco!"

Il giacimento di South Pars in Iran è il più grande giacimento di gas naturale al mondo, e sia il Qatar che l'Iran vi gestiscono impianti.

Secondo l'agenzia di stampa Fars, i vigili del fuoco stanno domando l'incendio che ha colpito la struttura e finora non si sono registrate vittime.

La guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran ha già avuto un impatto devastante sui mercati dei prezzi dell'energia, soprattutto a causa della chiusura da parte dell'Iran del cruciale Stretto di Hormuz.

Le ultime notizie hanno fatto impennare i prezzi del petrolio, con i futures del greggio Brent LCOc1 che hanno guadagnato oltre il quattro percento, raggiungendo un massimo di seduta superiore a 108 dollari al barile.

Il Qatar, che ha già interrotto completamente la produzione di gas naturale liquefatto a causa della guerra, riducendo del 20% le forniture mondiali di gas naturale liquefatto (GNL), ha avvertito che eventuali danni agli impianti potrebbero prolungare l'interruzione oltre maggio.

Majed al-Ansari, portavoce del Ministero degli Affari Esteri del Qatar, ha condannato gli attacchi di Israele e degli Stati Uniti contro le infrastrutture energetiche iraniane e ha messo in guardia contro un'escalation che potrebbe danneggiare ulteriormente la produzione nella regione.

"Prendere di mira le infrastrutture energetiche costituisce una minaccia per la sicurezza energetica globale, nonché per le popolazioni della regione e il suo ambiente", ha scritto su X.

"Ribadiamo, come abbiamo ripetutamente sottolineato, la necessità di evitare di prendere di mira infrastrutture vitali. Esortiamo tutte le parti a esercitare moderazione, a rispettare il diritto internazionale e a lavorare per una de-escalation che preservi la sicurezza e la stabilità della regione."

Anche gli Emirati Arabi Uniti hanno condannato l'attacco al giacimento di gas di Pars.

"Gli Emirati Arabi Uniti hanno confermato che il targeting di infrastrutture energetiche legate ai diritti della Persia meridionale nella Repubblica islamica dell'Iran, che è un'estensione della regione settentrionale del paese fratello del Qatar, rappresenta una pericolosa escalation, sottolineando che colpire le infrastrutture del settore energetico costituisce una minaccia diretta alla sicurezza energetica globale, nonché alla sicurezza e alla stabilità della regione e dei suoi abitanti", ha dichiarato il ministero degli Esteri del paese in un comunicato pubblicato il X.

Crisi energetica

Dal lancio della guerra contro l'Iran il 28 febbraio, gli attacchi israeliani e statunitensi hanno causato la morte di oltre 3.000 persone, tra cui almeno 1.351 civili, secondo l'organizzazione per i diritti umani HRANA, con sede negli Stati Uniti. Almeno 207 di queste vittime erano bambini.

Tra le vittime figurano anche diversi alti funzionari iraniani, tra cui la Guida Suprema Ali Khamenei, il capo della sicurezza Ali Larijani e Esmail Khatib, ministro dell'intelligence.

In risposta, l'Iran ha lanciato ripetuti attacchi contro gli stati del Golfo che ospitano basi e infrastrutture militari statunitensi, oltre a chiudere lo Stretto di Hormuz, una via vitale per gran parte dell'approvvigionamento petrolifero mondiale.

Numerosi governi hanno chiesto una soluzione e la fine del conflitto, in parte per timore dell'impatto degli shock energetici, ma hanno resistito alle richieste di assistenza da parte degli Stati Uniti per contribuire alla riapertura forzata dello Stretto di Hormuz.

Il Regno Unito, la Germania, la Spagna e la Francia hanno tutti dichiarato pubblicamente che non si sarebbero impegnate direttamente nelle operazioni per riaprire lo stretto, con la Germania che ha affermato esplicitamente che il conflitto con l'Iran "non è una guerra della NATO".

Mercoledì, il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha dichiarato che i membri dell'alleanza stavano discutendo il "modo migliore" per aprire lo stretto.

"Sono stato in contatto con molti alleati. Siamo tutti d'accordo, ovviamente, sul fatto che lo Stretto debba essere riaperto. E quello che so è che gli alleati stanno lavorando insieme, discutendo su come farlo, qual è il modo migliore per farlo", ha dichiarato Rutte in una conferenza stampa durante una visita a un'esercitazione della NATO nel nord della Norvegia.

"Stanno lavorando collettivamente su questo, per trovare una via d'uscita."

La Russia ha inoltre dichiarato mercoledì di stare valutando la possibilità di reindirizzare le sue rimanenti forniture energetiche al di fuori dell'Europa a causa degli shock energetici.

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha dichiarato che il presidente Vladimir Putin ha incaricato i funzionari di studiare la possibilità di dirottare i flussi di petrolio e gas russi verso acquirenti meno europei.

Peskov ha aggiunto che Mosca non ha ricevuto alcun segnale dai governi europei in merito alla riapertura dei negoziati sulle forniture energetiche.

(Traduzione de l'Antidiplomatico)