Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. IN PRIMO PIANO
  • ASIA

Il bluff di Trump a Hormuz: l'Iran esporta più petrolio di prima mentre il Golfo resta al palo

756
Il bluff di Trump a Hormuz: l'Iran esporta più petrolio di prima mentre il Golfo resta al palo

 

L'Iran sta esportando più petrolio attraverso lo Stretto di Hormuz rispetto a prima della guerra, impedendo al contempo agli stati del Golfo di esportare greggio attraverso questa via d'acqua strategica, ha riportato il Wall Street Journal (WSJ) l'11 marzo.

I dati Kpler mostrano che nell'ultima settimana le petroliere hanno caricato una media giornaliera di 2,1 milioni di barili di petrolio iraniano, una quantità leggermente superiore ai 2 milioni di barili al giorno esportati dall'Iran a febbraio.

"L'Iran continua a fare affari come al solito", ha scritto il WSJ.

Dall'inizio della guerra, il 28 febbraio, un totale di sette petroliere hanno caricato petrolio al largo delle coste iraniane, a dimostrazione del fatto che le spedizioni di petrolio iraniano "non subiscono ostacoli", ha aggiunto il WSJ.

L'8 marzo, Axios ha riferito che la Casa Bianca stava valutando la possibilità di impadronirsi dell'isola di Kharg, sede di un terminal petrolifero nel Golfo Persico, attraverso il quale passa il 90 percento del petrolio iraniano.

Le esportazioni di petrolio sono fondamentali per mantenere a galla l'economia iraniana nel contesto della brutale guerra condotta dagli Stati Uniti e da Israele contro la Repubblica islamica.

"Se non riescono a vendere il loro petrolio, non possono pagare gli stipendi", ha affermato Michael Rubin, studioso del neoconservatore American Enterprise Institute (AEI).

Tuttavia, l'Iran sta ora bloccando le esportazioni di petrolio attraverso lo Stretto di Hormuz per gli stati del Golfo alleati degli Stati Uniti, dimostrando così il suo controllo sullo stretto.

All'inizio della guerra, il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) dell'Iran minacciò di attaccare qualsiasi nave nemica che tentasse di attraversare lo stretto, attraverso il quale passa tra il 20 e il 30 percento di tutte le esportazioni mondiali di petrolio.

Mentre i loro depositi di petrolio si riempiono, Arabia Saudita, Bahrein, Kuwait, Iraq ed Emirati Arabi Uniti sono stati costretti a ridurre drasticamente la produzione di petrolio e a cercare rotte alternative per l'esportazione.

Secondo la banca JPMorgan, se lo stretto rimane chiuso agli stati del Golfo per le prossime due settimane, le loro forniture di petrolio potrebbero subire una riduzione di circa 3,8 milioni di barili al giorno (il 3,8% della fornitura globale).

Il 3 marzo Trump ha promesso che le navi della marina statunitense avrebbero scortato le petroliere attraverso lo stretto, se necessario.

"Se necessario, la Marina degli Stati Uniti inizierà a scortare le petroliere attraverso lo Stretto di Hormuz, il prima possibile. In ogni caso, gli Stati Uniti garantiranno il LIBERO FLUSSO di ENERGIA al MONDO", ha scritto Trump sul suo social media Truth Social.

Tuttavia, nonostante le minacce provenienti dall'Iran, Trump non ha mantenuto la promessa.

"Nessuna nave legata agli aggressori dell'Iran ha il diritto di attraversare lo Stretto di Hormuz. Se avete il minimo dubbio, avvicinatevi allo stretto e provate", ha dichiarato mercoledì Ali Reza Tangsiri, comandante della Marina dell'IRGC.

Allo stesso tempo, l'Iran sta consentendo il passaggio delle petroliere della "flotta ombra" legate alla Cina, poiché Pechino è un importante importatore di greggio iraniano.

"Quasi tutte le navi che attraversano lo Stretto sono collegate all'Iran o alla Cina", ha affermato Christopher Long, responsabile dell'intelligence presso la società di sicurezza marittima britannica Neptune P2P Group.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da IN PRIMO PIANO

Droni e missili su Erbil e Baghdad: il Pentagono ammette 140 feriti nel conflitto con l'Iran

Droni e missili su Erbil e Baghdad: il Pentagono ammette 140 feriti nel conflitto con l'Iran

12 Marzo 2026 09:00
L'inganno del burattinaio: perché Israele è l'asset degli USA, non il loro padrone

L'inganno del burattinaio: perché Israele è l'asset degli USA, non il loro padrone

12 Marzo 2026 09:00
IN AGGIORNAMENTO. Intelligence USA: Governo iraniano non è a rischio collasso. Iraq, colpita base italiana, nessun ferito

IN AGGIORNAMENTO. Intelligence USA: Governo iraniano non è a rischio collasso. Iraq, colpita base italiana, nessun ferito

12 Marzo 2026 08:30
L’arsenale segreto di Israele e il rischio di un salto nucleare nel conflitto

L’arsenale segreto di Israele e il rischio di un salto nucleare nel conflitto

12 Marzo 2026 07:00
Guerra all’Iran: tra il trionfalismo di Trump e una realtà militare più complessa

Guerra all’Iran: tra il trionfalismo di Trump e una realtà militare più complessa

12 Marzo 2026 07:00
Non chiamatelo solo Riarmo: così l'economia di guerra sta riscrivendo il PNRR e l'Università

Non chiamatelo solo Riarmo: così l'economia di guerra sta riscrivendo il PNRR e l'Università

12 Marzo 2026 07:00
"Abbiamo perso": La sconfitta USA in Iran secondo Scott Ritter

"Abbiamo perso": La sconfitta USA in Iran secondo Scott Ritter

11 Marzo 2026 17:27
L'inviato del Cremlino attacca: "Ursula la Distruttrice" porta UE al collasso

L'inviato del Cremlino attacca: "Ursula la Distruttrice" porta UE al collasso

11 Marzo 2026 17:02
ASIA

IN AGGIORNAMENTO. Intelligence USA: Governo iraniano non è a rischio collasso. Iraq, colpita base italiana, nessun ferito

150323
ASIA

I veri obiettivi di Israele e Usa nell'aggressione all'Iran - Intervista all'Amb. Alberto Bradanini

22858
ASIA

Jiang Xueqin: "Gli Usa perderanno questa guerra e cambierà per sempre l'ordine globale". Il video del 2024 torna virale

20731
ASIA

La ridicola fake news dei media mainstream sugli F35 abbattuti

20326
EUROPA

L'elite europea sconfitta e la mossa della disperazione (di Pepe Escobar)

17592
ASIA

Guerra del Golfo: infuria la battaglia finanziaria

16554
ASIA

La lezione iraniana (di Andrea Zhok)

14705
ASIA

Il mosaico della morte per mille tagli (di Pepe Escobar)

14430
AMERICA LATINA

Blocco energetico contro Cuba, l'Onu tratta con gli Usa

EUROPA

La Spagna rompe con Israele: ritirata l'ambasciatrice dopo l'attacco all'Iran

MEDITERRANEO

Financial Times: Israele si prepara a un conflitto in Libano più lungo di quello iraniano

ASIA

Ultimatum Graham: 'Conseguenze per l'Arabia Saudita se non attacca l'Iran insieme a noi'

RUSSIA

Medvedev definisce "codarda" e "immotivata" la guerra della coalizione Epstein contro l'Iran

EUROPA

L'Europa non ha bisogno di "vassalli": la vicepresidente spagnola critica Merz

ASIA

Le PMU sotto attacco: raid statunitense a Bartella mentre la tensione tra Baghdad e Washington esplode

EUROPA

Orban esorta von der Leyen a sospendere le sanzioni dell'UE contro l'energia russa

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri di Fabio Massimo Paernti Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

  • 11 Marzo 2026 09:00
Sui fatti di Torino Sui fatti di Torino

Sui fatti di Torino

  • 02 Febbraio 2026 21:00
I veri obiettivi di Israele e Usa nell'aggressione all'Iran - Intervista all'Amb. Alberto Bradanini di Loretta Napoleoni I veri obiettivi di Israele e Usa nell'aggressione all'Iran - Intervista all'Amb. Alberto Bradanini

I veri obiettivi di Israele e Usa nell'aggressione all'Iran - Intervista all'Amb. Alberto Bradanini

  • 09 Marzo 2026 18:00
Geopolitica e greggio: così la guerra della coalizione Epstein in Iran strangola l'Europa di Fabrizio Verde Geopolitica e greggio: così la guerra della coalizione Epstein in Iran strangola l'Europa

Geopolitica e greggio: così la guerra della coalizione Epstein in Iran strangola l'Europa

  • 10 Marzo 2026 16:23
Guerra del Golfo: infuria la battaglia finanziaria di Giuseppe Masala Guerra del Golfo: infuria la battaglia finanziaria

Guerra del Golfo: infuria la battaglia finanziaria

  • 07 Marzo 2026 18:00
“Siamo stati abbandonati da tutti, mentre qui stiamo morendo di fame” di Michelangelo Severgnini “Siamo stati abbandonati da tutti, mentre qui stiamo morendo di fame”

“Siamo stati abbandonati da tutti, mentre qui stiamo morendo di fame”

  • 06 Marzo 2026 08:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Robot umanoidi: dalla Cina una rivoluzione incredibile in un anno   Una finestra aperta Robot umanoidi: dalla Cina una rivoluzione incredibile in un anno

Robot umanoidi: dalla Cina una rivoluzione incredibile in un anno

  • 05 Marzo 2026 12:30
La produzione e le vendite di automobili in Cina supereranno le 34 milioni di unità nel 2025 La produzione e le vendite di automobili in Cina supereranno le 34 milioni di unità nel 2025

La produzione e le vendite di automobili in Cina supereranno le 34 milioni di unità nel 2025

  • 10 Marzo 2026 06:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Il primato scientifico delle donne in Iran e il falso mito della "liberazione" di Francesco Santoianni Il primato scientifico delle donne in Iran e il falso mito della "liberazione"

Il primato scientifico delle donne in Iran e il falso mito della "liberazione"

  • 09 Marzo 2026 20:00
Quando un nativo è contro gli immigrati. Il paradosso americano della nomina di Markwayne Mullin di Raffaella Milandri Quando un nativo è contro gli immigrati. Il paradosso americano della nomina di Markwayne Mullin

Quando un nativo è contro gli immigrati. Il paradosso americano della nomina di Markwayne Mullin

  • 09 Marzo 2026 17:30
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni di Paolo Desogus Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni

Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni

  • 13 Febbraio 2026 16:46
La geopolitica del tifoso e il pragmatismo chavista di Geraldina Colotti La geopolitica del tifoso e il pragmatismo chavista

La geopolitica del tifoso e il pragmatismo chavista

  • 06 Marzo 2026 11:30
Fulvio Grimaldi - Dopo Palestina, Libano, Siria, Venezuela e Iran, l’Eritrea? TRUMP E NETANIAHU: E ORA IL CORNO Fulvio Grimaldi - Dopo Palestina, Libano, Siria, Venezuela e Iran, l’Eritrea? TRUMP E NETANIAHU: E ORA IL CORNO

Fulvio Grimaldi - Dopo Palestina, Libano, Siria, Venezuela e Iran, l’Eritrea? TRUMP E NETANIAHU: E ORA IL CORNO

  • 10 Marzo 2026 07:00
"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx) "Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

  • 24 Febbraio 2026 23:00
L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti di Gao Jian L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

  • 04 Ottobre 2025 21:53
Olimpiadi: meglio Petrecca! di Alessandro Mariani Olimpiadi: meglio Petrecca!

Olimpiadi: meglio Petrecca!

  • 23 Febbraio 2026 09:00
Quando le parole colpiscono più dei missili di Marco Bonsanto Quando le parole colpiscono più dei missili

Quando le parole colpiscono più dei missili

  • 19 Gennaio 2026 10:00
La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa" di Marinella Mondaini La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

  • 16 Febbraio 2026 06:00
Il mestiere della guerra di Giuseppe Giannini Il mestiere della guerra

Il mestiere della guerra

  • 02 Marzo 2026 08:30
Turismo, imposta di soggiorno e quel welfare che non si può nominare di Antonio Di Siena Turismo, imposta di soggiorno e quel welfare che non si può nominare

Turismo, imposta di soggiorno e quel welfare che non si può nominare

  • 27 Febbraio 2026 11:30
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
Oltre la propaganda delle 'liberazioni': la vera posta in gioco nel Golfo Persico di Michele Blanco Oltre la propaganda delle 'liberazioni': la vera posta in gioco nel Golfo Persico

Oltre la propaganda delle 'liberazioni': la vera posta in gioco nel Golfo Persico

  • 07 Marzo 2026 09:00
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi) di Giorgio Cremaschi Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi)

Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi)

  • 01 Marzo 2026 00:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti