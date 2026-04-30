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Il caro prezzo pagato dall'UE per la guerra all'Iran

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Il caro prezzo pagato dall'UE per la guerra all'Iran

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L'Unione Europea ha pagato più di 27 miliardi di euro in più per petrolio e gas durante i primi 60 giorni del conflitto in Medio Oriente, ha dichiarato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

"In soli 60 giorni di conflitto, la nostra spesa per l'importazione di combustibili fossili è aumentata di oltre 27 miliardi di euro, senza che abbiamo ricevuto una sola molecola di energia in più", ha dichiarato von der Leyen durante il suo intervento sulla strategia di guerra in Iran al Parlamento europeo di Strasburgo.

Ha inoltre osservato che "questa è già la seconda crisi energetica in quattro anni", aggiungendo che durante la crisi precedente una parte significativa dei fondi è stata distribuita senza un'assegnazione chiara ed efficace.

Secondo lei, questa situazione rafforza l'urgenza di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili importati e di accelerare la transizione verso un nostro modello energetico, basato su fonti rinnovabili ed energia nucleare. Come esempio positivo, ha citato la Svezia, dove l'aumento dei prezzi è stato significativamente inferiore rispetto al resto d'Europa.

 

La Redazione de l'AntiDiplomatico

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