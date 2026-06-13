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Araghchi: "L'Iran è uscito vincitore da questa guerra"

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Araghchi: "L'Iran è uscito vincitore da questa guerra"

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Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha affermato in un'intervista ai media locali che la Repubblica Islamica ha vinto la guerra contro gli Stati Uniti.

"L'Iran è il vincitore di questa guerra, e il popolo iraniano è il vero vincitore in questo scenario [...] Qualsiasi accordo ha lo scopo di consolidare la vittoria sul campo di battaglia", ha dichiarato il ministro degli Esteri.

Araghchi ha sottolineato che Teheran ha conseguito la vittoria nonostante gli Stati Uniti e Israele possedessero armamenti avanzati, comprese capacità nucleari. "Naturalmente, dopo una vittoria di tale portata, è necessario consolidarla attraverso un accordo o un'intesa", ha affermato.

In questo contesto, ha fornito dettagli sull'accordo con Washington, che, a suo dire, è in fase di finalizzazione. Il ministro degli Esteri ha indicato che il documento rappresenta un memorandum d'intesa in 14 punti ed è ancora soggetto a modifiche prima dell'approvazione definitiva. Ha inoltre rifiutato di fornire ulteriori dettagli sull'accordo, affermando che saranno resi noti al termine dei negoziati.

Il ministro ha inoltre confermato che entrambe le parti sono "più vicine che mai" alla firma dell'accordo preliminare. "Potrebbe accadere nei prossimi giorni; lo spero", ha osservato. Ha anche spiegato che "la firma avverrà a distanza, in modalità digitale, come si dice oggi". "Ciascuna parte firmerà, e poi verrà annunciato che questo memorandum d'intesa è stato firmato da entrambe le parti", ha affermato.

In tale contesto, ha esortato i media ad "astenersi da speculazioni che potrebbero turbare il clima psicologico e politico internazionale in un modo che potrebbe compromettere questa opportunità". "Lasciamo che il nostro lavoro proceda secondo i suoi principi e nel suo ambito di competenza", ha concluso.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

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