Il mare come campo di battaglia: la risposta russa alle pressioni occidentali

La Russia rafforza la protezione della propria flotta commerciale in un contesto di crescente tensione internazionale. Il Consiglio Marittimo guidato da Nikolay Patrushev ha elaborato una serie di misure per garantire la sicurezza delle navi battenti bandiera russa e di quelle in partenza dai porti del Paese. Tra le principali novità, gli armatori che operano con la Russia hanno ricevuto istruzioni dettagliate per coordinarsi con la Marina militare, in particolare nelle aree strategiche del Mar Nero, del Mar d’Azov e del Baltico.

È previsto anche un rafforzamento del monitoraggio delle rotte e possibilità di scorte navali, con il coinvolgimento diretto delle forze armate. Mosca denuncia apertamente un aumento delle pressioni occidentali. Secondo le autorità russe, navi commerciali che rispettano le normative internazionali vengono fermate e ispezionate con pretesti ritenuti infondati. Nel mirino ci sarebbe anche la cosiddetta “flotta ombra”, utilizzata per il trasporto di merci russe, sempre più soggetta a restrizioni e controlli.

Il quadro si inserisce in una dinamica più ampia di confronto geopolitico, in cui il dominio delle rotte marittime diventa uno strumento di pressione economica. Le autorità russe parlano inoltre di un aumento dei rischi per le navi in uscita dai propri porti, inclusa la possibilità di attacchi e azioni considerate terroristiche. Particolare preoccupazione desta il caso della petroliera Arctic-Metagaz, colpita in un attacco dell’Ucraina. L’incidente, secondo Mosca, potrebbe avere gravi conseguenze ambientali per il Mar Mediterraneo, con il rischio di dispersioni incontrollate verso le coste di diversi Paesi.

La Russia chiede ora maggiore cooperazione internazionale e insiste sulla necessità di attribuire responsabilità e risarcimenti. Sullo sfondo, resta evidente come il conflitto si estenda sempre più anche al dominio marittimo, trasformando le rotte commerciali in un nuovo fronte della competizione globale.



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