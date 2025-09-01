Abbonati / Sostienici
Il presidente Xi propone l'"Iniziativa per la governance globale"

Il presidente cinese durante il vertice SCO nella città di Tianjin ha invitato i paesi a collaborare per un sistema di governance globale più giusto ed equo

Il presidente cinese Xi Jinping ha proposto l'iniziativa di governance globale (GGI) durante il vertice “Shanghai Cooperation Organization (SCO) Plus” a Tianjin, invitando i paesi a collaborare per un sistema di governance globale più giusto ed equo.

La GGI, quarta iniziativa globale di Xi dopo le iniziative per lo sviluppo, la sicurezza e la civiltà globale, si basa su cinque principi: adesione all’uguaglianza sovrana, rispetto dello Stato di diritto internazionale, pratica del multilateralismo, approccio incentrato sulle persone e attenzione alle azioni concrete.

Xi ha sottolineato che, nonostante restino immutati i trend storici di pace e cooperazione, mentalità da Guerra Fredda, egemonismo e protezionismo continuano a minare il mondo, ora caratterizzato da nuove sfide e turbolenze, con la governance globale a un bivio. Ha ribadito la necessità di salvaguardare il ruolo insostituibile dell’ONU, affermando che tutti i paesi, indipendentemente dalla loro forza o ricchezza, devono essere uguali partecipanti e decisori, e ha criticato regole imposte da pochi a tutti gli altri.

La SCO deve guidare la GGI come esempio di stabilità. La proposta include anche piattaforme per innovazione in energia, industria verde ed economia digitale e cooperazione multilaterale con istituzioni come ONU e ASEAN. L'iniziativa risponde alle critiche sul deficit di rappresentanza attuale e si concentra su soluzioni pratiche in un contesto di crisi politica, economica e climatica globale, rafforzando il contributo cinese alla governance mondiale nel nuovo scenario internazionale. Questa iniziativa si inserisce in un percorso iniziato da Xi nel 2021 con tre precedenti proposte a livello globale, estendendo ora la pratica teorica e metodologica verso obiettivi concreti e sistemici.

 
 
 
 
 

