Il presidente Xi propone l'"Iniziativa per la governance globale"



Il presidente cinese Xi Jinping ha proposto l'iniziativa di governance globale (GGI) durante il vertice “Shanghai Cooperation Organization (SCO) Plus” a Tianjin, invitando i paesi a collaborare per un sistema di governance globale più giusto ed equo.



La GGI, quarta iniziativa globale di Xi dopo le iniziative per lo sviluppo, la sicurezza e la civiltà globale, si basa su cinque principi: adesione all’uguaglianza sovrana, rispetto dello Stato di diritto internazionale, pratica del multilateralismo, approccio incentrato sulle persone e attenzione alle azioni concrete.



Xi ha sottolineato che, nonostante restino immutati i trend storici di pace e cooperazione, mentalità da Guerra Fredda, egemonismo e protezionismo continuano a minare il mondo, ora caratterizzato da nuove sfide e turbolenze, con la governance globale a un bivio. Ha ribadito la necessità di salvaguardare il ruolo insostituibile dell’ONU, affermando che tutti i paesi, indipendentemente dalla loro forza o ricchezza, devono essere uguali partecipanti e decisori, e ha criticato regole imposte da pochi a tutti gli altri.



La SCO deve guidare la GGI come esempio di stabilità. La proposta include anche piattaforme per innovazione in energia, industria verde ed economia digitale e cooperazione multilaterale con istituzioni come ONU e ASEAN. L'iniziativa risponde alle critiche sul deficit di rappresentanza attuale e si concentra su soluzioni pratiche in un contesto di crisi politica, economica e climatica globale, rafforzando il contributo cinese alla governance mondiale nel nuovo scenario internazionale. Questa iniziativa si inserisce in un percorso iniziato da Xi nel 2021 con tre precedenti proposte a livello globale, estendendo ora la pratica teorica e metodologica verso obiettivi concreti e sistemici.