Il Cremlino risponde duramente alle nuove accuse europee

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La Russia respinge le accuse di aver organizzato attacchi informatici contro paesi europei e considera illegali le sanzioni imposte in risposta, ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov durante una conferenza stampa.

Lunedì, il Consiglio dell'Unione Europea ha rilasciato una dichiarazione in cui accusa la Russia di aver condotto "attività informatiche dannose" contro 10 paesi europei, tra cui l'Ucraina. Bruxelles ha affermato che risponderà con fermezza alle azioni di Mosca, anche imponendo nuove sanzioni.

"Non accettiamo nessuna di queste accuse. Da molti anni la Russia viene accusata di atti con i quali non ha alcun legame. Queste accuse sono sempre infondate, mai comprovate e non ci viene mai presentata alcuna prova", ha dichiarato.

Peskov ha aggiunto che il paese si è già adattato alle decine di migliaia di sanzioni imposte, ha imparato a eluderle e a minimizzarne gli effetti negativi. "Continueremo a farlo", ha concluso.

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