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Cuba sostiene il Venezuela dopo il doppio terremoto, nonostante le proprie difficoltà

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Cuba sostiene il Venezuela dopo il doppio terremoto, nonostante le proprie difficoltà

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I due terremoti che hanno colpito il Venezuela, causando 4.490 morti secondo l'ultimo rapporto ufficiale, hanno scatenato un'ondata di solidarietà internazionale. Anche Cuba, nonostante le proprie difficoltà interne, ha dato il suo contributo.

La Brigata Henry Reeve si è unita agli oltre 7.000 medici cubani già dispiegati nel Paese, non solo per salvare vite umane, ma anche per aiutare nell'identificazione dei corpi e offrire alle famiglie la possibilità di una degna sepoltura per coloro che erano ancora intrappolati sotto le macerie.

RT ha parlato con il capo della brigata medica cubana, Yusleivy Martínez Carmona. "È arrivata anche una brigata di medici specialisti in antropologia, medicina legale e varie discipline chirurgiche: anestesisti, ortopedici, chirurghi e chirurghi maxillo-facciali. Sono tutti venuti dall'isola per rinforzare la Brigata Henry Reeve", ha spiegato.

Ha aggiunto che, nonostante l'elevato numero di vittime e le condizioni di sovraffollamento, finora non si sono registrati focolai epidemiologici presso i Centri Diagnostici Integrati (CDI) o nei punti di raccolta dove la brigata presta assistenza. "Abbiamo anche vissuto terremoti a Cuba, soprattutto nella regione orientale. Per questo motivo condividiamo le nostre limitate conoscenze ed esperienze, nel tentativo di prevenire l'insorgere di eventi epidemiologici in queste circostanze", ha affermato.

Le scosse hanno distrutto la casa della dottoressa cubana Lourdes Barroso, che, nonostante ciò, non ha esitato e si è recata immediatamente al centro sanitario per prestare soccorso alle persone colpite.

"La sensazione che abbiamo provato è stata orribile. Quando siamo usciti, abbiamo visto la casa completamente distrutta, proprio dove eravamo stati", ha raccontato a RT. "Non abbiamo mai smesso di vigilare. Fin dal primo istante, eravamo tutti dove dovevamo essere", ha aggiunto.

Tuttavia, il tempo stringe e l'operazione di soccorso si è trasformata in un periodo di lutto. Le famiglie stanno identificando i propri cari, fornendo informazioni e attendendo accanto ai corpi.

Nel frattempo, parte della brigata cubana continua a lavorare per restituire un nome a coloro che non sono più tra noi. È l'aspetto più brutale della tragedia: l'identificazione, per alleviare, anche solo un po', il dolore.

"Collaboriamo tutti all'identificazione delle vittime. Il contributo delle famiglie è fondamentale; sono loro che le riconoscono, anche coloro che portano i corpi perché li hanno trovati. Le informazioni topografiche sul luogo del ritrovamento vengono registrate direttamente sul posto, e da lì inizia il processo di identificazione", ha spiegato il dottor Dodany Machado Mendoza, antropologo forense.

Allo stesso tempo, il soccorritore cubano Emilio García ha ammesso che il trascorrere del tempo "ha giocato loro un brutto scherzo". "È passato molto tempo. Ma continuiamo a recuperare corpi da diverse zone. Ci sono molte famiglie in attesa. Stiamo alleviando il dolore, che è la cosa principale: cercare di alleviare la sofferenza dei nostri fratelli e sorelle venezuelani", ha detto.

In mezzo al dolore e alle macerie, la solidarietà ha trovato un volto e un nome. La Brigata Henry Reeve è arrivata non solo per curare le ferite fisiche, ma anche per restituire identità e dignità a coloro che non possono più parlare. Perché, in una tragedia, sapere chi era una persona e dove riposa è anche un modo per iniziare a guarire.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it

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