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Israele e il voto USA: come la Guerra all'Iran sta spaccando l'elettorato repubblicano e democratico

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Israele e il voto USA: come la Guerra all'Iran sta spaccando l'elettorato repubblicano e democratico

 

di Middle East Eye

Secondo un sondaggio pubblicato lunedì da NBC News, un numero maggiore di elettori registrati negli Stati Uniti ha ora un'opinione negativa di Israele anziché positiva.

Il sondaggio ha rilevato che il 39% degli elettori statunitensi ora ha un'opinione negativa di Israele, mentre il 32% ne ha un'opinione positiva. Si tratta di un netto calo degli atteggiamenti positivi verso Israele rispetto al 2023, quando il 47% aveva un'opinione positiva e solo il 24% un'opinione negativa. 

Forse l'aspetto più rilevante è il crollo del sostegno a Israele tra gli elettori indipendenti, un blocco elettorale chiave che ha contribuito all'elezione del presidente statunitense Donald Trump alla Casa Bianca nel 2024.

Nel 2023, il 40% degli elettori indipendenti aveva un'opinione favorevole di Israele, mentre solo il 22% ne aveva un'opinione negativa. Nel 2026, le opinioni negative su Israele sono più che raddoppiate, raggiungendo il 48%, mentre il sostegno si è ridotto al 21%.

Il 7 ottobre 2023, Hamas ha guidato un attacco contro il sud di Israele che ha causato la morte di circa 1.200 persone. Israele ha risposto con un feroce attacco a Gaza che ha ucciso oltre 72.000 palestinesi. Le Nazioni Unite, gli esperti di diritti umani e molti leader mondiali hanno concluso che Israele ha commesso atti di genocidio  con la sua offensiva.

L'attacco a Gaza si è verificato nel contesto di una più ampia guerra regionale che ha visto Israele attaccare il Libano , la Siria e persino il Qatar . Da allora, Israele è entrato in una devastante guerra contro l'Iran al fianco degli Stati Uniti.

Cresce la solidarietà nei confronti dei palestinesi

La visione negativa di Israele coincide con un aumento della simpatia per i palestinesi. 

Secondo il sondaggio, il 40% degli intervistati simpatizza con i palestinesi, mentre il 39% si dichiara solidale con Israele nel lungo conflitto israelo-palestinese, come riportato da NBC.

La prima volta che la NBC ha intervistato gli elettori registrati negli Stati Uniti, nel novembre 2013, solo il 13% ha dichiarato di schierarsi dalla parte dei palestinesi.

La stragrande maggioranza degli elettori democratici registrati ora si schiera dalla parte dei palestinesi: il 67% rispetto al solo 18% del 2013. Attualmente, solo il 17% degli elettori democratici registrati si schiera dalla parte di Israele.

Tra gli elettori repubblicani registrati, il sostegno a Israele rimane saldo al 69%, una percentuale pressoché identica al 67% del 2013. Tuttavia, altri sondaggi indicano una netta divisione tra i giovani e gli elettori repubblicani più anziani.

Secondo un sondaggio del Pew Research Center pubblicato nell'aprile 2025, i giovani repubblicani, soprattutto quelli di età inferiore ai 50 anni, sono ora più propensi ad avere un'opinione sfavorevole di Israele, con il 50% degli intervistati che si esprime in tal senso.

Il sondaggio NBC conferma la tendenza a un calo generalizzato del sostegno a Israele tra i giovani elettori negli Stati Uniti. Solo il 13% dei giovani elettori, che secondo il sondaggio NBC hanno un'età compresa tra i 18 e i 34 anni, ha un'opinione favorevole di Israele, mentre il 63% ne ha un'opinione negativa. Nel 2023, il 37% dei giovani elettori aveva un'opinione sfavorevole di Israele, il 26% un'opinione positiva e il 37% era neutrale.

In tutte le fasce d'età, l'opinione positiva su Israele è calata rispetto al 2023. Il calo più marcato si è registrato tra gli elettori di età compresa tra i 50 e i 64 anni: nel 2023 il 58% aveva un'opinione favorevole di Israele, mentre nel 2026 la percentuale è scesa al 37%. Anche le opinioni negative su Israele sono raddoppiate in questa fascia demografica, passando dal 15% al ??30%.

(Traduzione de l'AntiDiplomatico)

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