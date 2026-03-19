La Cina definisce "inaccettabili" le uccisioni di leader iraniani da parte di USA e Israele

Nella conferenza stampa del 19 marzo 2026, il portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Lin Jian, ha affrontato diverse questioni di politica internazionale, ribadendo la posizione ufficiale di Pechino a favore della pace, della non ingerenza e del principio di "una sola Cina", condannando al contempo l'uso della forza e chiedendo l'immediata cessazione delle operazioni militari in Medio Oriente.

Nel corso del suo intervento, il portavoce Lin Jian ha espresso il disappunto della Cina per la dichiarazione israeliana relativa all'assassinio dell’alto dirigente iraniano Ali Larijani, Segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale, e ha ribadito l'opposizione della Cina all'uso della forza nelle relazioni internazionali, condannando altresì gli assassinii di leader iraniani da parte di Stati Uniti e Israele.

Un giornalista della CCTV ha chiesto informazioni sulla morte di Larijani in un attacco israeliano e sulle dichiarazioni del ministro della Difesa israeliano Katz, il quale aveva affermato che lui e il primo ministro Netanyahu avevano autorizzato l'esercito israeliano a uccidere qualsiasi funzionario iraniano senza ulteriore autorizzazione.

Lin Jian ha risposto che la Cina era sconvolta da tale dichiarazione. "Ci siamo sempre opposti all'uso della forza nelle relazioni internazionali, e l'assassinio di leader iraniani e gli attacchi contro obiettivi civili sono ancora più inaccettabili", ha affermato il portavoce.

Ha aggiunto che il conflitto in Medio Oriente si sta intensificando e le sue ripercussioni sono significative. "Un cessate il fuoco immediato è l'aspirazione comune della comunità internazionale. La Cina esorta tutte le parti coinvolte a cessare immediatamente le operazioni militari per impedire che la situazione regionale sfugga di mano", ha dichiarato Lin Jian.

El portavoz chino Lin Jian anunció que Beijing asiste a Irán, Jordania, Líbano e Irak ante la devastación generada por la agresión militar de Estados Unidos e Israel en la región.https://t.co/4oFPcK8B3c — teleSUR TV (@teleSURtv) March 18, 2026

Il portavoce ha anche fatto riferimento alla recente visita dell'Inviato Speciale cinese per gli Affari del Medio Oriente, Zhai Jun, che ha visitato diversi paesi della regione e ha incontrato i ministri di Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Bahrein, Kuwait ed Egitto, nonché i segretari generali del Consiglio di Cooperazione del Golfo e della Lega Araba.

Lin Jian ha spiegato che Zhai Jun ha delineato la posizione della Cina, sottolineando che promuovere la pace e porre fine alla guerra è la via fondamentale per superare questa difficile situazione. L'inviato speciale ha sollecitato la cessazione delle operazioni militari, la risoluzione delle questioni attraverso il dialogo e il negoziato e il rispetto della Carta delle Nazioni Unite, della sovranità e dell'integrità territoriale dei paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo.

"Non si devono attaccare obiettivi non militari e non si deve compromettere la sicurezza delle rotte marittime", ha sottolineato il portavoce, citando Zhai Jun. Tutte le parti hanno apprezzato la posizione imparziale della Cina e hanno espresso la speranza che Pechino svolga un ruolo più significativo, secondo quanto riferito da Lin Jian.

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