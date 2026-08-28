La guerra è già iniziata (di Vincenzo Costa)
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di Vincenzo Costa
La Gran Bretagna, colpendo obbiettivi russi, ha dichiarato guerra alla Russia.
La guerra è già iniziata.
La Russia che altro può fare a questo punto? Subire i bombardamenti inglesi e leccarsi le ferite oppure reagire e difendersi.
Poi ci si appellerà all'articolo 5, e saremo coinvolti.
Ma perché dovrebbe valere l'art. 5? Qui c'è uno stato della NATO che attacca uno stato sovrano. L'Inghilterra è liberissima di fare guerra a chi vuole, ma noi non abbiamo obblighi con uno stato che ha iniziato una guerra.
Ovviamente spero nei nervi saldi dei russi, ma si capisce che non possono fare finta di niente in eterno mentre gli altri divengono sempre più aggressivi e alzano sempre più la posta
*Commento Facebook del 28 agosto 2026