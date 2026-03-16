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La guerra all'Iran e il "cretinismo" dell'UE - Intervista al Prof. Andrea Zhok (VIDEO)

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La guerra all'Iran e il "cretinismo" dell'UE - Intervista al Prof. Andrea Zhok (VIDEO)


Andrea Zhok intervistato da Loretta Napoleoni - 15 marzo 2026

"L'Iran da questa guerra uscirà più forte e più aggressivo. Non credo che mostrerà l'aspetto conciliante di questi ultimi anni". Lo dichiara il prof. di filosofia all'Università di Milano Andrea Zhok a "una storia in diretta" sul canale Youtube de l'AntiDiplomatico.

Su Nato e Ue le parole del Prof. Zhok sono chiare: "Il problema è che la classe dirigente europea è afflitta da un cretinismo inimmaginabile. Noi non siamo sotto l'ombrello della NATO, noi siamo l'ombrello della NATO, la prima fila della rappresaglia in caso di conflitto". E poi un messaggio chiaro per noi. "L'Italia avrebbe tutte le caratteristiche per esprimere la sua neutralità. Senza battere pugni sul tavolo" Eppure...

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