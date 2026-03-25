Turchia, il "bersaglio finale" dopo l’Iran? Intervista a Michelangelo Severgnini (VIDEO)
"Storia in diretta". Loretta Napoleoni intervista Michelangelo Severgnini, regista e documentarista autore di Radio Gaza.
In questa intervista Severgnini ci guida nel labirinto della strategia turca. Mentre il mondo guarda all’Iran, Ankara si ritrova al centro di tensioni esplosive: dal ruolo ambiguo delle basi NATO di Incirlik e Kurecik nel conflitto con Israele, alla disputa energetica nel Mediterraneo.
Erdogan riuscirà a bilanciare l'apertura verso l'Asia e i BRICS con le pressioni di Washington? Scopriamo perché la stabilità dell'Iran è vitale per la sopravvivenza economica della Turchia e come la questione curda resti la vera "minaccia esistenziale" per Ankara.
Buona visione.