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La sconfitta strategica di Usa e Israele. Intervista a Gianandrea Gaiani (VIDEO)

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La sconfitta strategica di Usa e Israele. Intervista a Gianandrea Gaiani (VIDEO)


Mentre la propaganda di Washington e Tel Aviv insiste sulla "superiorità tecnologica", i fatti sul terreno raccontano una realtà opposta: quella di un Occidente rimasto senza munizioni e senza obiettivi in questo conflitto contro l'Iran. 

In questa intervista a l'AntiDiplomatico rilasciata a Loretta Napoleoni, l’analista Gianandrea Gaiani (Direttore di Analisi Difesa) traccia questo bilancio del conflitto in corso. 

BUONA VISIONE:
 

Loretta Napoleoni

Loretta Napoleoni

 

*Economista di fama internazionale. Ha insegnato alla Judge Business Schools di Cambridge e nel 2009 è stata invitata come relatrice alla Ted Conference sui temi del terrorismo. Nel 2005 ha presieduto il gruppo di esperti sul finanziamento del terrorismo per la conferenza internazionale su terrorismo e democrazia organizzata dal Club de Madrid. Autrice di diversi libri di successo tra cui Terrorismo SPAEconomia Canaglia e Maonomics, tradotto in 18 lingue, incluso l’arabo ed il cinese; ISIS, lo stato del terrore, uscito in 20 nazioni. L’ultimo si intitola Technocapitalism

 

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