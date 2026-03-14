La trappola di Hormuz: "il petrolio si avvia verso i 200 dollari al barile" - Pino Arlacchi (VIDEO)











Nel nuovo episodio de “Una storia in diretta” Pino Arlacchi, intervistato da Loretta Napoleoni, racconta come la guerra scatenata da Donald Trump contro l’Iran stia segnando la fine dell’ordine internazionale costruito dagli stessi Stati Uniti dopo il 1945. Nessuna autorizzazione del Congresso, nessun passaggio al Consiglio di Sicurezza dell’ONU: Washington agisce fuori da ogni cornice di legalità internazionale, senza coalizioni e senza nemmeno consultare gli alleati, in una logica da “giungla” in cui la potenza nuda ha sostituito le regole. ?



Al centro del confronto c’è la “trappola di Hormuz”: la scelta iraniana di usare il controllo dello stretto come leva politica ed economica viene letta da Arlacchi come una mossa “geniale”, capace di mettere a nudo il fallimento della strategia americana e di schiacciare l’Europa tra sanzioni auto?inflitte alla Russia e un petrolio che può correre verso quota 150–200 dollari al barile. In questo scenario l’Unione Europea appare paralizzata, incapace di rimettere in discussione le proprie scelte energetiche anche a costo di far pagare a cittadini italiani, francesi e tedeschi bollette e benzina fino a dieci volte più care rispetto al periodo pre?guerra in Ucraina. ?



E mentre i paesi del Golfo valutano la possibilità di usare l’arma finanziaria – disinvestire dal dollaro e rivolgersi al Sud globale – la Cina stessa osserva in silenzio...



Buona visione.





Loretta Napoleoni *Economista di fama internazionale. Ha insegnato alla Judge Business Schools di Cambridge e nel 2009 è stata invitata come relatrice alla Ted Conference sui temi del terrorismo. Nel 2005 ha presieduto il gruppo di esperti sul finanziamento del terrorismo per la conferenza internazionale su terrorismo e democrazia organizzata dal Club de Madrid. Autrice di diversi libri di successo tra cui Terrorismo SPA, Economia Canaglia e Maonomics, tradotto in 18 lingue, incluso l’arabo ed il cinese; ISIS, lo stato del terrore, uscito in 20 nazioni. L’ultimo si intitola Technocapitalism