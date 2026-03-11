Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. OP-ED

L'alternativa umanitaria: ripudiare i "buffoni" e i "criminali" per costruire un mondo vivibile

414
L'alternativa umanitaria: ripudiare i "buffoni" e i "criminali" per costruire un mondo vivibile


di Karina Oliva* - Nodal

Da giorni mi chiedo quale sia il ruolo del femminismo popolare in un contesto globale e regionale come quello che stiamo vivendo. Più che risposte, ho trovato solo precedenti critici che spiegano perché il femminismo popolare debba rappresentare una vera alternativa in tempi bui come questi.

Dall'inizio del genocidio in Palestina, Israele ha ucciso più di 75.000 persone; più della metà delle vittime sono donne e bambini, e il numero aumenta ogni giorno. Il numero di persone detenute dall'ICE dal secondo mandato di Trump ha raggiunto quota 400.000, e più di 600.000 persone saranno deportate entro la fine del 2025. Guardando all'Ecuador, il paese della regione con gli indicatori di violenza più allarmanti, vediamo che nei primi mesi del 2025 sono stati registrati 4.619 omicidi, con un aumento del 47% rispetto al 2024. In altre parole, i numeri sono foschi. Esaminando i dati pubblicati nel 2025 da FES, si è registrato un aumento del 158% della violenza politica nel Paese, soprattutto durante i processi elettorali.

Ora, se osserviamo i dati macroeconomici dell'America Latina, la nostra regione è una delle aree con la più alta concentrazione di ricchezza al mondo. Secondo il rapporto di Oxfam, la ricchezza dei miliardari è cresciuta di circa il 39%, 16 volte più velocemente dell'economia regionale nel suo complesso. Il dato più allarmante tra gli indicatori verificati nel rapporto è che dal 2020 la ricchezza complessiva di questi miliardari è cresciuta dell'81%. La nostra regione conta ora 109.000 milionari, 14 in più rispetto al 2024. Come sottolinea il rapporto, la ricchezza dei miliardari è cresciuta in media di poco più di 491.000 dollari al giorno, mentre un lavoratore con salario minimo impiegherebbe 102 anni per accumulare la stessa quantità di ricchezza.

Non voglio addentrarmi direttamente nelle singole situazioni economiche vissute dai diversi paesi della regione a causa delle politiche di austerità imposte, come quelle del governo di Javier Milei, che ha smantellato la storica politica industriale del paese transandino e, in nome del rispetto e della tutela dei diritti dei lavoratori, ha attuato una riforma del lavoro di natura schiavistica; o come la riforma fiscale in Cile, in vigore dal 2025, che impone oneri fiscali ai lavoratori precari basati sulle transazioni bancarie con l'obiettivo di ridurre il lavoro informale, invece di tassare i grandi capitali.

A tutti questi dati bisogna aggiungere gli effetti devastanti del criminale intervento militare condotto da Trump e Netanyahu contro il popolo iraniano, che in una settimana ha causato la morte di oltre milletrecento iraniani, senza contare le vittime subite dai militari nordamericani e israeliani, i quali, a causa del loro controllo sui media, stanno probabilmente bloccando alcune informazioni relative all'azione difensiva dell'Iran.

In questo contesto, la crisi umanitaria globale, segnata da guerre, difficoltà economiche e crescente povertà, non è un problema di poco conto. Secondo le Nazioni Unite, la povertà è aumentata dal 10,0% al 10,3% tra il 2024 e il 2025, il che equivale a circa 839 milioni di persone che vivono in condizioni di povertà estrema. Tuttavia, nessuno è stato in grado di elaborare una risposta coesa all'avanzata di politiche di odio, xenofobia, razzismo e violenza, che sono diventate sempre più normali. Tra questi, né i progressisti che hanno abbracciato il Washington Consensus, né la sinistra accademica, profondamente critica ma distaccata dalla realtà quotidiana delle società sottoposte al tragico assalto del neoliberismo.

Evidentemente, il ruolo del femminismo popolare è quello di costruire una politica, un discorso, una retorica, una proposta economica in grado di consolidare una nuova struttura, una nuova formula di convivenza sociale, dove criminali come Epstein e i suoi amici non abbiano spazio per il potere; dove élite politiche, economiche, culturali e sportive come Lionel Messi e i suoi amici si vergognino profondamente di incontrare un pedofilo e un criminale di guerra come Donald Trump.

Il ruolo del femminismo popolare non è l'attivismo; il suo compito è costruire una vera politica. Significa rispondere all'aumento del costo della vita, fornire una risposta solida e politicamente significativa, ma soprattutto collettiva, alla crisi climatica che lascia milioni di persone senza casa in tutto il mondo a causa di inondazioni e disastri naturali, mentre ogni estate in Cile muoiono a causa degli incendi boschivi causati dalle monocolture che hanno distrutto la biodiversità. Significa sviluppare una risposta a partire dalle istituzioni esistenti e crearne di nuove che impediscano alle piccole e medie imprese (PMI) di essere soffocate dalle grandi multinazionali o dalle politiche bancarie o fiscali, soprattutto quando quasi un terzo delle PMI e delle microPMI nella nostra regione sono guidate da donne capofamiglia monogenitoriali, perché questo è l'unico modo in cui possono generare reddito e mantenere le responsabilità di cura. E potrei continuare a elencare ambiti in cui si potrebbero costruire nuove alternative, dove il femminismo popolare diventa il senso comune dell'umanità.

In altre parole, la sfida del femminismo popolare è una responsabilità politica profondamente militante che va oltre le caricature che la destra, e persino alcuni settori progressisti liberali, cercano di imporci.

In queste ultime ore non ho smesso di pensare che, nonostante il crudele scenario globale, nonostante il fatto che i presidenti della nostra regione incontrino Trump come buffoni di un folle re feudale, la potente risposta popolare in tutto il mondo è stata questo sentimento di rifiuto. Un ripudio che apre possibilità di cambiare il senso comune di subordinazione, per lasciare il posto a un'alternativa umanitaria e profondamente trasformatrice che risolva la vita quotidiana di milioni di donne e di ogni essere umano che abita il nostro continente. Così, si apriranno le grandi strade della nostra America Latina, dove ciascuna di noi potrà camminare liberamente alla ricerca del proprio destino.

*Karina Oliva è una politologa, analista internazionale e militante del Partito Popolare del Cile

(Traduzione de l’AntiDiplomatico)

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da OP-ED

Pepe Escobar -L'Iran ha consegnato agli Stati Uniti un avviso di sfratto

Pepe Escobar -L'Iran ha consegnato agli Stati Uniti un avviso di sfratto

11 Marzo 2026 08:30
Michael Hudson: Il grande piano dell'Iran per porre fine alla presenza statunitense in Medio Oriente

Michael Hudson: Il grande piano dell'Iran per porre fine alla presenza statunitense in Medio Oriente

10 Marzo 2026 13:00
Iran, Medio Oriente, Mondo: Aggressione Usa-Israele e subalternità UE

Iran, Medio Oriente, Mondo: Aggressione Usa-Israele e subalternità UE

10 Marzo 2026 12:30
Antioccidentale (di Andrea Zhok)

Antioccidentale (di Andrea Zhok)

09 Marzo 2026 15:00
Caitlin Johnstone - Guardare Amazon Prime mentre gli iraniani bruciano

Caitlin Johnstone - Guardare Amazon Prime mentre gli iraniani bruciano

09 Marzo 2026 11:00
La guerra dell’informazione: quando la verità diventa la prima vittima

La guerra dell’informazione: quando la verità diventa la prima vittima

08 Marzo 2026 11:00
Il nostro uomo a Mosca

Il nostro uomo a Mosca

08 Marzo 2026 10:00
Caitlin Johnstone - Non chiamateli eroi: perché esaltare i caduti americani alimenta il massacro di civili

Caitlin Johnstone - Non chiamateli eroi: perché esaltare i caduti americani alimenta il massacro di civili

07 Marzo 2026 09:00
ASIA

IN AGGIORNAMENTO. Teheran: le navi di USA, Israele e dei loro alleati nello stretto di Hormuz sono "obiettivi legittimi"

145342
ASIA

I veri obiettivi di Israele e Usa nell'aggressione all'Iran - Intervista all'Amb. Alberto Bradanini

22035
ASIA

Jiang Xueqin: "Gli Usa perderanno questa guerra e cambierà per sempre l'ordine globale". Il video del 2024 torna virale

20281
ASIA

La ridicola fake news dei media mainstream sugli F35 abbattuti

20155
EUROPA

L'elite europea sconfitta e la mossa della disperazione (di Pepe Escobar)

17335
ASIA

Guerra del Golfo: infuria la battaglia finanziaria

16430
ASIA

La lezione iraniana (di Andrea Zhok)

14589
ASIA

Il mosaico della morte per mille tagli (di Pepe Escobar)

14306
AMERICA LATINA

Blocco energetico contro Cuba, l'Onu tratta con gli Usa

EUROPA

La Spagna rompe con Israele: ritirata l'ambasciatrice dopo l'attacco all'Iran

MEDITERRANEO

Financial Times: Israele si prepara a un conflitto in Libano più lungo di quello iraniano

ASIA

Ultimatum Graham: 'Conseguenze per l'Arabia Saudita se non attacca l'Iran insieme a noi'

RUSSIA

Medvedev definisce "codarda" e "immotivata" la guerra della coalizione Epstein contro l'Iran

EUROPA

L'Europa non ha bisogno di "vassalli": la vicepresidente spagnola critica Merz

ASIA

Le PMU sotto attacco: raid statunitense a Bartella mentre la tensione tra Baghdad e Washington esplode

EUROPA

Orban esorta von der Leyen a sospendere le sanzioni dell'UE contro l'energia russa

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri di Fabio Massimo Paernti Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

  • 11 Marzo 2026 09:00
"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
Sui fatti di Torino Sui fatti di Torino

Sui fatti di Torino

  • 02 Febbraio 2026 21:00
I veri obiettivi di Israele e Usa nell'aggressione all'Iran - Intervista all'Amb. Alberto Bradanini di Loretta Napoleoni I veri obiettivi di Israele e Usa nell'aggressione all'Iran - Intervista all'Amb. Alberto Bradanini

I veri obiettivi di Israele e Usa nell'aggressione all'Iran - Intervista all'Amb. Alberto Bradanini

  • 09 Marzo 2026 18:00
Geopolitica e greggio: così la guerra della coalizione Epstein in Iran strangola l'Europa di Fabrizio Verde Geopolitica e greggio: così la guerra della coalizione Epstein in Iran strangola l'Europa

Geopolitica e greggio: così la guerra della coalizione Epstein in Iran strangola l'Europa

  • 10 Marzo 2026 16:23
Guerra del Golfo: infuria la battaglia finanziaria di Giuseppe Masala Guerra del Golfo: infuria la battaglia finanziaria

Guerra del Golfo: infuria la battaglia finanziaria

  • 07 Marzo 2026 18:00
“Siamo stati abbandonati da tutti, mentre qui stiamo morendo di fame” di Michelangelo Severgnini “Siamo stati abbandonati da tutti, mentre qui stiamo morendo di fame”

“Siamo stati abbandonati da tutti, mentre qui stiamo morendo di fame”

  • 06 Marzo 2026 08:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Robot umanoidi: dalla Cina una rivoluzione incredibile in un anno   Una finestra aperta Robot umanoidi: dalla Cina una rivoluzione incredibile in un anno

Robot umanoidi: dalla Cina una rivoluzione incredibile in un anno

  • 05 Marzo 2026 12:30
La produzione e le vendite di automobili in Cina supereranno le 34 milioni di unità nel 2025 La produzione e le vendite di automobili in Cina supereranno le 34 milioni di unità nel 2025

La produzione e le vendite di automobili in Cina supereranno le 34 milioni di unità nel 2025

  • 10 Marzo 2026 06:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Il primato scientifico delle donne in Iran e il falso mito della "liberazione" di Francesco Santoianni Il primato scientifico delle donne in Iran e il falso mito della "liberazione"

Il primato scientifico delle donne in Iran e il falso mito della "liberazione"

  • 09 Marzo 2026 20:00
Quando un nativo è contro gli immigrati. Il paradosso americano della nomina di Markwayne Mullin di Raffaella Milandri Quando un nativo è contro gli immigrati. Il paradosso americano della nomina di Markwayne Mullin

Quando un nativo è contro gli immigrati. Il paradosso americano della nomina di Markwayne Mullin

  • 09 Marzo 2026 17:30
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni di Paolo Desogus Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni

Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni

  • 13 Febbraio 2026 16:46
La geopolitica del tifoso e il pragmatismo chavista di Geraldina Colotti La geopolitica del tifoso e il pragmatismo chavista

La geopolitica del tifoso e il pragmatismo chavista

  • 06 Marzo 2026 11:30
Fulvio Grimaldi - Dopo Palestina, Libano, Siria, Venezuela e Iran, l’Eritrea? TRUMP E NETANIAHU: E ORA IL CORNO Fulvio Grimaldi - Dopo Palestina, Libano, Siria, Venezuela e Iran, l’Eritrea? TRUMP E NETANIAHU: E ORA IL CORNO

Fulvio Grimaldi - Dopo Palestina, Libano, Siria, Venezuela e Iran, l’Eritrea? TRUMP E NETANIAHU: E ORA IL CORNO

  • 10 Marzo 2026 07:00
"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx) "Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

  • 24 Febbraio 2026 23:00
L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti di Gao Jian L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

  • 04 Ottobre 2025 21:53
Olimpiadi: meglio Petrecca! di Alessandro Mariani Olimpiadi: meglio Petrecca!

Olimpiadi: meglio Petrecca!

  • 23 Febbraio 2026 09:00
Quando le parole colpiscono più dei missili di Marco Bonsanto Quando le parole colpiscono più dei missili

Quando le parole colpiscono più dei missili

  • 19 Gennaio 2026 10:00
La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa" di Marinella Mondaini La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

  • 16 Febbraio 2026 06:00
Il mestiere della guerra di Giuseppe Giannini Il mestiere della guerra

Il mestiere della guerra

  • 02 Marzo 2026 08:30
Turismo, imposta di soggiorno e quel welfare che non si può nominare di Antonio Di Siena Turismo, imposta di soggiorno e quel welfare che non si può nominare

Turismo, imposta di soggiorno e quel welfare che non si può nominare

  • 27 Febbraio 2026 11:30
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
Oltre la propaganda delle 'liberazioni': la vera posta in gioco nel Golfo Persico di Michele Blanco Oltre la propaganda delle 'liberazioni': la vera posta in gioco nel Golfo Persico

Oltre la propaganda delle 'liberazioni': la vera posta in gioco nel Golfo Persico

  • 07 Marzo 2026 09:00
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi) di Giorgio Cremaschi Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi)

Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi)

  • 01 Marzo 2026 00:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti