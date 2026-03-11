L'alternativa umanitaria: ripudiare i "buffoni" e i "criminali" per costruire un mondo vivibile



di Karina Oliva* - Nodal

Da giorni mi chiedo quale sia il ruolo del femminismo popolare in un contesto globale e regionale come quello che stiamo vivendo. Più che risposte, ho trovato solo precedenti critici che spiegano perché il femminismo popolare debba rappresentare una vera alternativa in tempi bui come questi.

Dall'inizio del genocidio in Palestina, Israele ha ucciso più di 75.000 persone; più della metà delle vittime sono donne e bambini, e il numero aumenta ogni giorno. Il numero di persone detenute dall'ICE dal secondo mandato di Trump ha raggiunto quota 400.000, e più di 600.000 persone saranno deportate entro la fine del 2025. Guardando all'Ecuador, il paese della regione con gli indicatori di violenza più allarmanti, vediamo che nei primi mesi del 2025 sono stati registrati 4.619 omicidi, con un aumento del 47% rispetto al 2024. In altre parole, i numeri sono foschi. Esaminando i dati pubblicati nel 2025 da FES, si è registrato un aumento del 158% della violenza politica nel Paese, soprattutto durante i processi elettorali.

Ora, se osserviamo i dati macroeconomici dell'America Latina, la nostra regione è una delle aree con la più alta concentrazione di ricchezza al mondo. Secondo il rapporto di Oxfam, la ricchezza dei miliardari è cresciuta di circa il 39%, 16 volte più velocemente dell'economia regionale nel suo complesso. Il dato più allarmante tra gli indicatori verificati nel rapporto è che dal 2020 la ricchezza complessiva di questi miliardari è cresciuta dell'81%. La nostra regione conta ora 109.000 milionari, 14 in più rispetto al 2024. Come sottolinea il rapporto, la ricchezza dei miliardari è cresciuta in media di poco più di 491.000 dollari al giorno, mentre un lavoratore con salario minimo impiegherebbe 102 anni per accumulare la stessa quantità di ricchezza.

Non voglio addentrarmi direttamente nelle singole situazioni economiche vissute dai diversi paesi della regione a causa delle politiche di austerità imposte, come quelle del governo di Javier Milei, che ha smantellato la storica politica industriale del paese transandino e, in nome del rispetto e della tutela dei diritti dei lavoratori, ha attuato una riforma del lavoro di natura schiavistica; o come la riforma fiscale in Cile, in vigore dal 2025, che impone oneri fiscali ai lavoratori precari basati sulle transazioni bancarie con l'obiettivo di ridurre il lavoro informale, invece di tassare i grandi capitali.

A tutti questi dati bisogna aggiungere gli effetti devastanti del criminale intervento militare condotto da Trump e Netanyahu contro il popolo iraniano, che in una settimana ha causato la morte di oltre milletrecento iraniani, senza contare le vittime subite dai militari nordamericani e israeliani, i quali, a causa del loro controllo sui media, stanno probabilmente bloccando alcune informazioni relative all'azione difensiva dell'Iran.

In questo contesto, la crisi umanitaria globale, segnata da guerre, difficoltà economiche e crescente povertà, non è un problema di poco conto. Secondo le Nazioni Unite, la povertà è aumentata dal 10,0% al 10,3% tra il 2024 e il 2025, il che equivale a circa 839 milioni di persone che vivono in condizioni di povertà estrema. Tuttavia, nessuno è stato in grado di elaborare una risposta coesa all'avanzata di politiche di odio, xenofobia, razzismo e violenza, che sono diventate sempre più normali. Tra questi, né i progressisti che hanno abbracciato il Washington Consensus, né la sinistra accademica, profondamente critica ma distaccata dalla realtà quotidiana delle società sottoposte al tragico assalto del neoliberismo.

Evidentemente, il ruolo del femminismo popolare è quello di costruire una politica, un discorso, una retorica, una proposta economica in grado di consolidare una nuova struttura, una nuova formula di convivenza sociale, dove criminali come Epstein e i suoi amici non abbiano spazio per il potere; dove élite politiche, economiche, culturali e sportive come Lionel Messi e i suoi amici si vergognino profondamente di incontrare un pedofilo e un criminale di guerra come Donald Trump.

Il ruolo del femminismo popolare non è l'attivismo; il suo compito è costruire una vera politica. Significa rispondere all'aumento del costo della vita, fornire una risposta solida e politicamente significativa, ma soprattutto collettiva, alla crisi climatica che lascia milioni di persone senza casa in tutto il mondo a causa di inondazioni e disastri naturali, mentre ogni estate in Cile muoiono a causa degli incendi boschivi causati dalle monocolture che hanno distrutto la biodiversità. Significa sviluppare una risposta a partire dalle istituzioni esistenti e crearne di nuove che impediscano alle piccole e medie imprese (PMI) di essere soffocate dalle grandi multinazionali o dalle politiche bancarie o fiscali, soprattutto quando quasi un terzo delle PMI e delle microPMI nella nostra regione sono guidate da donne capofamiglia monogenitoriali, perché questo è l'unico modo in cui possono generare reddito e mantenere le responsabilità di cura. E potrei continuare a elencare ambiti in cui si potrebbero costruire nuove alternative, dove il femminismo popolare diventa il senso comune dell'umanità.

In altre parole, la sfida del femminismo popolare è una responsabilità politica profondamente militante che va oltre le caricature che la destra, e persino alcuni settori progressisti liberali, cercano di imporci.

In queste ultime ore non ho smesso di pensare che, nonostante il crudele scenario globale, nonostante il fatto che i presidenti della nostra regione incontrino Trump come buffoni di un folle re feudale, la potente risposta popolare in tutto il mondo è stata questo sentimento di rifiuto. Un ripudio che apre possibilità di cambiare il senso comune di subordinazione, per lasciare il posto a un'alternativa umanitaria e profondamente trasformatrice che risolva la vita quotidiana di milioni di donne e di ogni essere umano che abita il nostro continente. Così, si apriranno le grandi strade della nostra America Latina, dove ciascuna di noi potrà camminare liberamente alla ricerca del proprio destino.

*Karina Oliva è una politologa, analista internazionale e militante del Partito Popolare del Cile

(Traduzione de l’AntiDiplomatico)