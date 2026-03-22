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Le basi Usa nel Golfo e gli insegnamenti per l'Italia (di Alessandro Orsini)

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Le basi Usa nel Golfo e gli insegnamenti per l'Italia (di Alessandro Orsini)

 

di Alessandro Orsini*

 

Ultimatum di Trump: se l'Iran non riaprirà lo stretto di Hormuz entro 48 ore, gli Stati Uniti distruggeranno tutte le infrastrutture energetiche dell'Iran, e l'Iran colpirà le infrastrutture energetiche dei Paesi del Golfo. I Paesi del Golfo hanno ospitato le basi americane per essere protetti e avere pace e stabilità. Ora scoprono che concedere il proprio territorio all'esercito americano è una forma di autodistruzione. Prima l'Italia chiuderà le basi americane, meglio sarà per il popolo italiano. Le basi americane in Italia non servono a proteggere l'Italia, come Giorgia Meloni afferma falsamente. Servono a proiettare la potenza degli Stati Uniti e d'Israele nel Mediterraneo (e non solo). La base di Sigonella serve a sfruttare l'Italia e gli italiani, non a proteggerli. Questo appare evidente in Medio Oriente. Le basi americane nei Paesi del Golfo non servono a proteggere i Paesi del Golfo, servono a proiettare la potenza degli Stati Uniti e d'Israele in Medio Oriente. La sicurezza del popolo italiano passa per la chiusura delle basi americane in Italia. Nei miei libri ho documentato che la politica estera e di sicurezza del governo Meloni è al servizio di una potenza straniera, non dell'Italia, come conferma il decollo del drone spia MQ4 Triton da Sigonella, per fornire le coordinate ai piloti americani per il bombardamento dell'Iran, esponendo il nostro Paese al rischio di una ritorsione. Questo drone, che decolla dall'Italia, svolge il ruolo tecnico più importante nel massacro del popolo iraniano. Il drone Triton decolla dall'Italia, raccoglie le informazioni sui siti dell'Iran, e trasferisce automaticamente le coordinate ai piloti americani per il bombardamento delle infrastrutture dell'Iran. Il drone spia Northop Grumman MQ-4 Triton dell’Us Navy, decollato dall'Italia, ha sorvegliato per ore l'isola di Kharg per preparare lo sbarco americano.  

Queste informazioni, che rivelo nell'interesse nazionale dell'Italia, il mio amato Paese, aiutano a comprendere la ragione per cui il governo Meloni mi perseguita con le querele. Il fatto che io diffonda queste informazioni, collocandole nella cornice appropriata, aiuta a comprendere la campagna volta a distruggere la mia immagine umana e professionale in atto da 4 anni. Il ministro degli Esteri dell'Italia non parla della politica estera dell'Italia, come mostra l'ottima imitazione di Crozza, perché non decide la politica estera dell'Italia, che è uno Stato satellite della Casa Bianca. Questa è la ragione per cui il ministro degli Esteri dell'Italia dà i consigli della nonna quando è intervistato sulla politica estera dell'Italia. I civili iraniani uccisi dalle bombe americane sono migliaia. I bambini iraniani massacrati dai sodali di Giorgia Meloni sono centinaia. 

*Post Facebook del 22 marzo 2026

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