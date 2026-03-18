Leadership o illusione? Il crollo dei consensi per il figlio dello Scià durante la Guerra all'Iran

di Middle East Eye

A due settimane dall'inizio della guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran, un numero crescente di iraniani che vedevano in Reza Pahlavi un'alternativa al regime al potere afferma di aver perso fiducia nella figura dell'opposizione in esilio.

Per alcuni, il punto di svolta arrivò prima dello scoppio della guerra, quando Pahlavi esortò gli iraniani a ribellarsi contro i loro governanti nonostante il pericolo di una feroce repressione.

Per altri, si tratta dell'ennesimo appello a manifestare durante la tradizionale festa persiana di Chaharshanbe Suri, che si terrà martedì.

Dina, una residente di Teheran di 39 anni, ha affermato di aver creduto un tempo che il figlio dell'ultimo monarca iraniano potesse essere in grado di unire l'opposizione frammentata del paese. Ora non la pensa più così.

"Vorrei che avesse anche solo una minima parte del giudizio politico di suo padre", ha detto.

«O anche la saggezza di sua madre. Se l'avesse, saprebbe come incanalare l'enorme energia che si respira tra le persone che si oppongono a questo governo.»

Dina e tutti gli altri iraniani con cui Middle East Eye ha parlato sono identificati con pseudonimi per motivi di sicurezza.

Lei era tra coloro che hanno partecipato alle proteste nazionali di gennaio, incoraggiate da Pahlavi e dai governi israeliano e statunitense.

«All'epoca speravo che potesse guidare il movimento», ha detto. «Ma ora la penso diversamente».

Dina ha assistito in prima persona alla violenta repressione delle proteste. Mentre le autorità hanno affermato che oltre 3.000 persone sono state uccise negli scontri tra le forze di sicurezza e i manifestanti, le organizzazioni per i diritti umani hanno stimato il numero delle vittime a 7.000 persone, se non addirittura superiore.

«Due mesi fa migliaia di persone lo hanno ascoltato e sono scese in piazza», ha detto Dina. «Cosa hanno ottenuto? Proiettili.»

Un appello alla protesta in tempo di guerra

Domenica, Pahlavi è intervenuto su X per esortare ancora una volta gli iraniani a scendere in piazza, sfruttando Chaharshanbe Suri, un'antica celebrazione che precede il capodanno persiano, per mobilitare la popolazione.

Ha suggerito che la festa tradizionale è detestata dalla Repubblica islamica e che, pertanto, celebrarla rappresenterebbe una sfida alle autorità.

In particolare, alcune fonti hanno suggerito che Israele e gli Stati Uniti speravano che i loro attacchi contro la leadership iraniana, incluso l'uccisione della Guida Suprema Ali Khamenei il 28 febbraio, avrebbero innescato una rivoluzione popolare. Tuttavia, non vi è alcun segno che ciò si stia concretizzando.

Normalmente, il Chaharshanbe Suri riempie le città iraniane di folle che festeggiano per le strade, tra falò e fuochi d'artificio.

Ma quest'anno la situazione è molto diversa.

Da oltre due settimane, le città iraniane sono soggette a raid aerei israeliani e statunitensi. Secondo la Mezzaluna Rossa, più di 1.500 civili sono rimasti uccisi.

In tali circostanze, molti iraniani affermano che l'invito a festeggiare in strada sembra scollegato dalla paura che domina la vita quotidiana.

Majid, uno studente ventunenne di Teheran, afferma di non considerare più Pahlavi un leader.

Durante le proteste di gennaio, Majid racconta di aver visto morire un caro amico dopo che le forze di sicurezza avevano aperto il fuoco.

«Il mio amico è stato ucciso proprio davanti ai miei occhi», ha detto a bassa voce. «Non riesco ancora a capacitarmi».

Pur attribuendo la responsabilità dell'omicidio alle autorità iraniane, ritiene anche che le figure dell'opposizione abbiano alimentato aspettative che non si sono mai concretizzate.

«Ora dice alla gente di andare a festeggiare per le strade», ha detto Majid. «Ma sa com'è la vita qui? La gente va a dormire senza sapere se si sveglierà viva la mattina dopo.»

«Ogni volta che usciamo di casa abbiamo paura che un altro attacco aereo possa colpire qualche località vicina. E in questa situazione dice che dovremmo festeggiare?», ha aggiunto.

Aspettative che non si sono mai concretizzate

Pahlavi, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sono stati tutti accusati di aver fuorviato l'opinione pubblica iraniana.

Durante le proteste di gennaio, scatenate da problemi economici e degenerate in richieste di caduta della Repubblica islamica, i tre uomini lasciarono intendere che gli aiuti per i manifestanti erano in arrivo.

Tuttavia, a parte le voci di agenti israeliani che incoraggiavano e persino armavano i manifestanti sul campo, questi ultimi sono stati abbandonati a se stessi mentre le forze di sicurezza intervenivano.

Morteza, 24 anni, un tempo sosteneva con fervore Pahlavi. Credeva che la figura dell'opposizione avesse un piano concreto per rovesciare il governo e unire il popolo.

"Per molti di noi, stanchi della Repubblica islamica, lui sembrava l'unica alternativa possibile", ha affermato.

Durante le proteste, ricorda Morteza, Pahlavi incoraggiò ripetutamente la gente a scendere in piazza.

«Ha detto che gli aiuti erano in arrivo», ha affermato Morteza. «Ha detto che si stava preparando a tornare in Iran».

All'epoca, ha affermato Morteza, alcune persone credevano sinceramente che Pahlavi potesse presto ricomparire a Teheran, proprio come l'ayatollah Ruhollah Khomeini era tornato dall'esilio poco prima della rivoluzione del 1979 che depose il padre di Pahlavi.

«Pensavamo che il suo aereo sarebbe atterrato a Teheran entro pochi giorni», ha detto. «Ci credevamo».

Shirin, una madre di 43 anni di Teheran, ha affermato di aver inizialmente creduto, come lei, che Pahlavi dovesse avere una qualche strategia.

«Eravamo disperati», ha detto. «Eravamo stanchi della Repubblica islamica».

Secondo lei, molti iraniani avevano riposto le loro speranze in diverse alternative politiche nel corso degli anni: i riformisti, l'ex presidente Hassan Rouhani e persino l'attuale amministrazione di Masoud Pezeshkian. "Tutto ciò non ha portato a nulla", ha affermato.

Quindi, quando Pahlavi parlò con sicurezza dei suoi piani e invitò la gente a protestare, lei diede per scontato che avesse una strategia seria.

"Ho persino discusso con le mie amiche a riguardo", ha detto. Alcune di queste amiche l'avevano avvertita di non fidarsi di lui.

«Mi hanno detto: "Non vedi che il governo uccide le persone? Non vedi che non ha una vera comprensione dell'Iran?"»

All'epoca, Shirin ignorò quegli avvertimenti. "Ora mi rendo conto che avevano ragione", ha detto. "Mi sbagliavo io."

I critici di lunga data parlano più apertamente

Per altri, i recenti sviluppi hanno rafforzato i dubbi che avevano sempre nutrito sulla leadership politica di Pahlavi.

Amir, un quarantenne residente a Gorgan, nel nord dell'Iran, ha affermato che i critici di Pahlavi ora si esprimono più apertamente.

«In passato, se lo criticavi, i suoi sostenitori ti accusavano immediatamente di essere un agente della Repubblica islamica», ha affermato. «Ora l'atmosfera è cambiata».

Amir ritiene che le posizioni politiche di Pahlavi siano spesso apparse incoerenti.

Negli ultimi mesi, la figura dell'opposizione in esilio ha talvolta esortato gli Stati Uniti a sostenere il popolo iraniano, mentre in altre dichiarazioni ha insistito sul fatto che gli iraniani non hanno bisogno di aiuto straniero.

Secondo Amir, questi cambiamenti riflettono l'incertezza su come le potenze internazionali vedano il futuro dell'Iran.

"Ogni volta che Donald Trump dice qualcosa che lascia intendere che non prenda sul serio Pahlavi, improvvisamente Pahlavi afferma che gli iraniani non hanno bisogno di sostegno straniero", ha detto Amir.

“Ma quando teme che potenze straniere possano negoziare con il governo attuale o optare per un'altra soluzione per l'Iran, ricomincia a lodare Israele e gli Stati Uniti.”

Silenzio sulle morti di civili

Anche la reazione di Pahlavi alle perdite umane durante la guerra ha suscitato polemiche.

Dall'inizio degli attacchi tra Stati Uniti e Israele, Pahlavi ha espresso le sue condoglianze per i soldati americani uccisi negli attentati.

Ma i critici affermano che non ha reagito pubblicamente alla morte di civili in Iran, compresi i numerosi bambini uccisi quando una scuola nella città meridionale di Minab è stata colpita da un doppio attacco missilistico.

Per Dina, il contrasto era doloroso. "Come può qualcuno affermare di rappresentare il popolo iraniano e rimanere in silenzio quando vengono uccisi dei bambini?", ha detto.

“Eppure si affretta a inviare le condoglianze per i soldati stranieri.”

Il dibattito sulla leadership di Pahlavi si sta svolgendo in un clima di crescente tensione all'interno dell'Iran.

Le autorità iraniane hanno emesso avvertimenti espliciti contro nuove proteste di piazza.

Ahmad Reza Radan, comandante della polizia nazionale iraniana, ha dichiarato l'11 marzo che le forze di sicurezza erano "pronte a premere il grilletto" se la gente fosse scesa in piazza su quella che lui ha definito una richiesta del nemico.

Ha avvertito che chiunque avesse partecipato a tali proteste sarebbe stato trattato "come un nemico".

Molti iraniani affermano che tali minacce rendono l'idea di manifestazioni pubbliche ancora più pericolosa.

Nonostante le critiche, Pahlavi conserva ancora il sostegno di alcuni iraniani che lo vedono come una possibile figura per un governo di transizione in caso di crollo della Repubblica islamica.

Ma l'opinione pubblica tra i critici della Repubblica islamica sembra sempre più divisa.

Sembrano emergere due tendenze: alcuni che un tempo lo consideravano l'unica alternativa si stanno disilludendo. Altri, che hanno sempre dubitato della sua leadership, ora si sentono più a loro agio nell'esprimere le proprie critiche.

Amir afferma che il dibattito su Pahlavi è cambiato radicalmente.

«Ha commesso così tanti errori che criticarlo non ha più lo stesso peso», ha detto, facendo una pausa.

“Eppure, questo non significa che le cose siano migliorate. Siamo solo bloccati. Intrappolati in un vicolo cieco.”

(Traduzione de l'AntiDiplomatico)