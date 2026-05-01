L'inviato di Putin prevede uno "tsunami" che colpirà l'economia europea
Kirill Dmitriev, inviato speciale della Presidenza russa e amministratore delegato del Fondo russo per gli investimenti diretti, ha previsto un peggioramento della crisi nell'Unione Europea e nel Regno Unito. Per illustrare la sequenza temporale delle sette fasi della recessione, ha scritto su X: "Una sequenza delle sette onde di uno tsunami".
Il Vecchio Continente potrebbe subire interruzioni nelle forniture di carburante per aerei, petrolio, gas e fertilizzanti già a partire da maggio, ha indicato l'alto funzionario. Durante i mesi estivi, i rischi potrebbero estendersi al settore alimentare e industriale, ha aggiunto.
Sequence of the 7 waves of the EU/UK crisis tsunami ????:— Kirill Dmitriev (@kadmitriev) April 30, 2026
May
1. Jet fuel
2. Oil, gas & fuel
3. Fertilizer
June - August
4. Food
5. Industry
September-December
6. Economy
7. Social & political crisis
Awakening & Reset in 2027. ????? pic.twitter.com/0up3cFrwGE
Ha inoltre ipotizzato che la crisi potrebbe ripercuotersi sull'economia nel suo complesso durante la seconda metà dell'anno e, di conseguenza, generare tensioni sociali e politiche.
Allo stesso tempo, Dmitriev ha previsto che una possibile "ripresa e ripartenza" potrebbe non verificarsi prima del 2027.