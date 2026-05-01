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Kirill Dmitriev, inviato speciale della Presidenza russa e amministratore delegato del Fondo russo per gli investimenti diretti, ha previsto un peggioramento della crisi nell'Unione Europea e nel Regno Unito. Per illustrare la sequenza temporale delle sette fasi della recessione, ha scritto su X: "Una sequenza delle sette onde di uno tsunami".

Il Vecchio Continente potrebbe subire interruzioni nelle forniture di carburante per aerei, petrolio, gas e fertilizzanti già a partire da maggio, ha indicato l'alto funzionario. Durante i mesi estivi, i rischi potrebbero estendersi al settore alimentare e industriale, ha aggiunto.

Sequence of the 7 waves of the EU/UK crisis tsunami ????:



May

1. Jet fuel

2. Oil, gas & fuel

3. Fertilizer



June - August

4. Food

5. Industry



September-December

6. Economy

7. Social & political crisis



Awakening & Reset in 2027. ????? pic.twitter.com/0up3cFrwGE — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) April 30, 2026

Ha inoltre ipotizzato che la crisi potrebbe ripercuotersi sull'economia nel suo complesso durante la seconda metà dell'anno e, di conseguenza, generare tensioni sociali e politiche.

Allo stesso tempo, Dmitriev ha previsto che una possibile "ripresa e ripartenza" potrebbe non verificarsi prima del 2027.

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