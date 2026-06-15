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Lavrov evidenzia gli errori di valutazione dell'Europa sull'Ucraina

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Lavrov evidenzia gli errori di valutazione dell'Europa sull'Ucraina

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I paesi europei si sbagliano nel concludere che la Russia stia perdendo nel conflitto con l'Ucraina, ha dichiarato il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov.

"Nella situazione attuale, gli europei traggono conclusioni errate pensando che la Russia stia perdendo e l'Ucraina stia vincendo, e quindi [credono] di poter lanciare ultimatum sperando che la Russia li accetti", ha affermato il ministro degli Esteri dopo un colloquio con il presidente bielorusso Alexander Lukashenko.

Pertanto, ha sottolineato, "si tratta di calcoli con obiettivi del tutto inappropriati e illusori".

Il ministro ha ribadito che le visite degli ambasciatori di Germania, Francia e Regno Unito al Ministero degli Esteri russo la scorsa settimana "non hanno apportato nulla di nuovo" e che questi Paesi "stanno insistentemente cercando di offrire i loro servizi, dimostrando chiaramente di non voler essere esclusi dal processo".

Lavrov ha sottolineato che Mosca rimane fedele agli accordi raggiunti al vertice tra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente statunitense Donald Trump in Alaska lo scorso agosto, basati sulla proposta di Washington per la risoluzione del conflitto.

"E, naturalmente, ci aspettiamo che la posizione concordata sulla base della proposta statunitense venga attuata", ha commentato.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

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