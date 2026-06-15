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I paesi europei si sbagliano nel concludere che la Russia stia perdendo nel conflitto con l'Ucraina, ha dichiarato il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov.

"Nella situazione attuale, gli europei traggono conclusioni errate pensando che la Russia stia perdendo e l'Ucraina stia vincendo, e quindi [credono] di poter lanciare ultimatum sperando che la Russia li accetti", ha affermato il ministro degli Esteri dopo un colloquio con il presidente bielorusso Alexander Lukashenko.

Pertanto, ha sottolineato, "si tratta di calcoli con obiettivi del tutto inappropriati e illusori".

???????????????Lavrov señala un error de cálculo de Europa



El canciller ruso declaró que los europeos se equivocan al pensar que Rusia está perdiendo en el conflicto, y añadió que las esperanzas que alberga Europa de poder plantear ultimátums a Rusia son ilusorias. pic.twitter.com/JJVwVq1BDD — Sepa Más (@Sepa_mass) June 15, 2026

Il ministro ha ribadito che le visite degli ambasciatori di Germania, Francia e Regno Unito al Ministero degli Esteri russo la scorsa settimana "non hanno apportato nulla di nuovo" e che questi Paesi "stanno insistentemente cercando di offrire i loro servizi, dimostrando chiaramente di non voler essere esclusi dal processo".

Lavrov ha sottolineato che Mosca rimane fedele agli accordi raggiunti al vertice tra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente statunitense Donald Trump in Alaska lo scorso agosto, basati sulla proposta di Washington per la risoluzione del conflitto.

"E, naturalmente, ci aspettiamo che la posizione concordata sulla base della proposta statunitense venga attuata", ha commentato.

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