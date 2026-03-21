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“L’Iran ha il diritto di difendersi”: la voce di Mélenchon si alza in Europa (VIDEO)

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“L’Iran ha il diritto di difendersi”: la voce di Mélenchon si alza in Europa (VIDEO)

Stati Uniti e Israele, la cosiddetta coalizione Epstein, hanno scatenato una proditoria guerra contro la Repubblica Islamica dell'Iran. Mentre la politica occidentale collusa tace una voce francese rompe il muro del silenzio.

Jean-Luc Mélenchon, leader di France Insoumise, va dritto al punto: l’Iran ha tutto il diritto di difendersi. La sua sovranità, il suo popolo, le sue risorse sono sotto attacco da parte di una macchina bellica che non conosce confini né scrupoli. Quindi Teheran agisce per "legittima difesa".

Ma Mélenchon non si limita a smascherare l’aggressione contro l'Iran. Contemporaneamente, ha avviato una petizione al Parlamento Europeo per chiedere la sospensione dei rapporti commerciali con Israele, finché dura il genocidio a Gaza.

Due fronti, una stessa logica: quella di un establishment guerrafondaio che sotto la bandiera della “democrazia” protegge interessi occulti e stermina popoli.

Mentre i media mainstream cercano di nascondere la verità, il video di Mélenchon cerca di rompere questa cortina fumogena disinformativa. Guardatelo e condividetelo. Perché di fronte alla guerra della coalizione Epstein, il silenzio è complicità.

 
 
 
 
 
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