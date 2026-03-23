Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. IN PRIMO PIANO

Lo stretto legame tra guerra in Medio Oriente e conflitto in Ucraina

2070
Lo stretto legame tra guerra in Medio Oriente e conflitto in Ucraina


di Fabrizio Poggi per l'AntiDiplomatico

Il nodo della questione e il titolo di giornale che meglio lo rappresenta è quello del britannico The Telegraph del 17 marzo scorso, in occasione della visita a Londra e poi del tour europeo del nazigolpista-capo: «Zelensky’s “don’t forget about me” tour exposes panic in Ukraine». Il panico di un attore di esser tagliato fuori dalla scena; e per molto tempo. L'aggressione yankee-sionista all'Iran ha spinto l'Ucraina dietro le quinte dell'attenzione mondiale e, come scrive RIA Novosti, se si dovesse davvero arrivare a un'operazione di terra, il conflitto in Medio Oriente potrebbe protrarsi per mesi, se non per anni e, con tutti i problemi che questo comporterebbe (e sta già comportando, anche in termini di consensi interni) per Donald Trump, l'Ucraina scivolerebbe dal decimo al decimillesimo posto. Un grosso problema non solo per l'Ucraina, ma anche per l'Europa, tanto che vari media occidentali citano diplomatici europei secondo i quali «Il Medio Oriente ha radicalmente ridefinito l'attenzione politica: per noi e per l'Ucraina, questo è un disastro». È tempo di tornare al centro dell'attenzione e lo si può fare legando in qualche modo le due scene.

Ecco dunque che Kiev, ma soprattutto l'attore finto-presidente, si sbracciano per riconquistare l'attenzione e, come osserva l'ex deputato alla Rada Oleg Tsarëv, Zelenskij sta deliberatamente provocando l'Iran affinché reagisca contro i banderisti e fa questo per mantenere l'attenzione e il sostegno occidentali: «Zelenskij ha bisogno dei riflettori, del palcoscenico e, soprattutto, di un pubblico riconoscente. La cosa peggiore è esser dimenticato». Tutte le dichiarazioni sui droni, che Kiev insiste a offrire ai paesi del Golfo Persico per proteggerli dagli "Shahed", tutte le dichiarazioni di Zelenskij sull'Iran: tutto questo non è che un tentativo di attirare l'attenzione.

Procediamo con ordine, partendo dalle considerazioni dell'osservatore Vladimir Pavlenko sull'Agenzia REX, secondo cui Netanyahu avrebbe «implorato, il signore della droga e “scaduto” ucraino di aiutarlo nella lotta contro i droni iraniani». Pare  che quando l'aggressione congiunta all'Iran ha iniziato a sprofondare in un vicolo cieco e Trump si è lasciato sfuggire che gli iraniani lo avevano contattato offrendogli di negoziare, Netanyahu sia andato su tutte le furie. A quel punto, gli iraniani "hanno avuto pietà" di Trump e hanno detto la verità e si è scoperto che «Trump stesso aveva contattato Teheran tramite gli italiani, ma non aveva ottenuto un accordo per negoziare. Poi Israele ha colpito le infrastrutture petrolifere iraniane, il che ha fatto infuriare Trump, che, ufficialmente, lotta per abbassare i prezzi del petrolio, che rischiano di devastare i consensi al Partito Repubblicano, e ora invece "questo Netanyahu" lo mette alle strette con i suoi colpi che, per inciso, al pari di quelli di Zelenskij alle infrastrutture petrolifere russe, contribuiscono a far salire il prezzo del petrolio e, parallelamente, a far scendere i consensi interni di Trump.

Dunque, quando Zelenskij ha proposto di inviare i suoi operatori di droni in Medio Oriente, Trump gli ha ribattuto di non averne bisogno; al contrario, Netanyahu in modo plateale e per dispetto a Trump ha acconsentito. Quando è arrivata la richiesta di Tel Aviv, ricorda Pavlenko, tre gruppi di operatori ucraini erano già partiti per la Giordania, verso una base militare USA che pochi giorni dopo è stata devastata da un attacco missilistico iraniano. Zelenskij ha chiesto allora al suo Stato Maggiore fino a 50 di tali gruppi; breve pausa di indecisione, fino all'intervento risolutivo degli israeliani su Kiev, coinciso con una missione a Kiev di rappresentanti dell'americana “Anduril Industries”. Tempo pochi giorni e gli aeroporti polacchi e greci si sono trasformati in hub militari per il trasporto di "merci" dall'Ucraina al Medio Oriente. 

Come sappiamo, solo nei primi giorni delle risposte iraniane, le difese aeree del Golfo hanno lanciato un migliaio di missili terra-aria, mentre l'intero complesso militare-industriale occidentale produce non più di 7-800 sistemi di questo tipo all'anno. Gli arabi hanno chiesto agli americani più missili, ma la risposta è stata: prima veniamo noi, poi Israele e a voi quello che resta. L'Ucraina, ovviamente, rimane fuori.

La presa di posizione di Zelenskij a fianco dei nemici dell'Iran non è passata inosservata a Teheran e Ibrahim Azizi, capo della commissione parlamentare per la sicurezza nazionale, ha detto esplicitamente che, in conformità all'articolo 51 dell'ONU per l'autodifesa contro l'aggressione, l'Iran ha il diritto di riconoscere legittimo qualsiasi obiettivo sul territorio ucraino. Nella stessa Kiev, l'ex consigliere del presidente Leonid Kuchma, Oleg Soskin, ha dichiarato che Zelenskij «è diventato un bersaglio legittimo per gli attacchi iraniani dopo aver minacciato Teheran e aiutato Israele. Gli iraniani lo perseguiteranno. Non avrebbe dovuto immischiarsi in questa storia». Ma, come poteva restarsene fuori, fuori dai riflettori internazionali?

Ora, osserva Pavlenko, al di là dei rapporti tra i due banditi, USA e Israele, per la Russia è più importante il "linguaggio comune" che i banderisti ucraini hanno trovato con i sionisti, proprio come a suo tempo lo avevano trovato coi nazisti: una «coincidenza significativa. Gli ebrei chiedono aiuto ai "khokhli" e, come dimostrazione di "lealtà", attaccano il palazzo della Cultura russa in Libano. Israele ha attaccato un'istituzione russa e ha chiesto aiuto a Kiev contro l'Iran, alleato della Russia; è lecito aspettarsi che il “pudico” sostegno degli ebrei a Kiev del passato, possa ora farsi più concreto». 
In che senso? Sono di appena poche settimane fa le voci di un possibile passo anglo-francese per fornire tecnologia nucleare a Kiev. E se Londra e Parigi sono vincolate dal Trattato di non proliferazione nucleare (TNP), Israele non è vincolato da nulla: non è parte del TNP e, a differenza di India, Pakistan e Corea del Nord, non riconosce il proprio status nucleare, per quanto non lo neghi. L'ex presidente americano Carter, ricorda Pavlenko, una volta si lasciò sfuggire le dimensioni dell'arsenale nucleare israeliano, parlando di 150 testate, diverse decine delle quali ad alto potenziale. Tel Aviv potrebbe decidersi da sola a un tale passo, oppure, su richiesta di certe "parti interessate", agire da intermediaria nel trasferimento all'Ucraina sia delle stesse armi nucleari, sia degli specialisti che le integreranno con i sistemi di lancio di Kiev. L'unico ostacolo potrebbe venir posto dall'intelligence russa che, smascherano la tresca, ne renderebbe impossibile l'attuazione pratica. 

Per tornare dunque alla “campagna marketing” ucraina, Kiev, con l'insistenza di un venditore di strada orientale, cerca di imporre la propria merce, consistente in una presunta competenza unica nella difesa contro i droni. Dopo che la sua offerta è stata rifiutata da Trump, Zelenskij si concentra sui diretti interessati: annuncia che oltre 200 "specialisti" ucraini si trovano già negli stati del Golfo e che il segretario del Consiglio di sicurezza, Rustem Umerov, è in visita da una settimana nelle principali capitali della regione. 
L'esperienza ucraina nel contrastare i droni (i russi “Gheran” sono un tipo sviluppato degli iraniani “Shahed”) è senza dubbio di grande interesse per i paesi coinvolti nell'attuale guerra, anche se, per quanto riguarda gli USA, l'hanno sicuramente già studiata a fondo sul campo. Come ricorda Aleksandr Fidel sul portale “Alternativa”, in epoca passata era prassi comune la presenza di addetti militari di stati neutrali presso i quartier generali degli eserciti in guerra, spesso da entrambe le parti. Oggi, l'estrema reticenza dei paesi mediorientali nei confronti delle proposte di Zelenskij può essere spiegata dalla riluttanza a creare tensioni nei rapporti con la Russia. Accetterebbero sicuramente un “aiuto consultivo”, purché riservato - e Mosca probabilmente, sorvolerebbe; ma non è il caso di Zelenskij, che se ne servirebbe per ottenere la massima pubblicità e per aizzare quei paesi contro la Russia. È anche molto probabile che il suo "piano geostrategico", come nota Rostislav Ishchenko, sia più ampio e ambisca a trovarsi direttamente nella coalizione anti-iraniana.

In altre parole: cercare di "fondere" le due guerre, ucraina e iraniana, in una sola, condotta da due coalizioni: una composta da USA, Israele, Ucraina e paesi mediorientali, seppur coinvolti con riluttanza coinvolti, ma con la possibilità che anche altri paesi occidentali si uniscano; l'altra, composta da Russia e Iran. In una simile combinazione, come auspica Zelenskij, il rischio che Trump cerchi una pace "separata" con la Russia si ridurrebbe drasticamente, mentre il suo sostegno come alleato nella guerra chiave di Trump aumenterebbe in modo considerevole.

In breve, però, Zelenskij non riesce ancora a "trarre profitto" dalla guerra nel Golfo e, come ha dichiarato alla BBC: «Ho una pessima sensazione riguardo all'impatto di questa guerra sulla situazione in Ucraina. L'attenzione dell'America è rivolta più al Medio Oriente che all'Ucraina, purtroppo». Oggi, a quanto pare, non è solo preoccupato per la fine degli aiuti finanziari USA (praticamente azzerati), quanto per la pausa nei colloqui di pace, che potrebbe avere conseguenze disastrose per l'Ucraina.

La scorsa settimana, intervenendo al Consiglio europeo e chiedendo, come di consueto, di mantenere il sostegno all'Ucraina e la pressione sulla Russia, Zelenskij ha detto di aver «ricevuto segnali dalla parte americana che indicano una possibile imminente ripresa dei negoziati. Ma con quale atteggiamento si presenterà questa volta la parte russa? Sta a tutti noi garantire che i russi non si presentino con la sensazione che la loro posizione si sia rafforzata in modo significativo». 

Vale a dire che l'accento non è ora sulla "guerra fino alla fine" o sulla "punizione dell'aggressore", ma sull'impedire che la posizione negoziale di Kiev si indebolisca: la pace è quasi inevitabile e l'unica questione ora riguarda i termini. I negoziati sull'Ucraina si stanno «avvicinando a un “momento della verità"», ha detto il presidente finlandese Alexander Stubb, secondo il quale la situazione potrebbe evolversi in due modi: o Kiev sarà costretta a fare concessioni territoriali a Moskva, oppure i negoziati falliranno del tutto, lasciando l'Europa ad affrontare il problema da sola, senza il sostegno USA all'Ucraina. Stubb avrebbe anche detto che «l'Europa potrebbe aiutare Trump in Iran, se lui fornisse tutta l'assistenza necessaria all'Ucraina». 

Che la Guerra del Golfo stia rafforzando le posizioni della Russia è ormai un fatto acclarato: aumento dei prezzi dell'energia, esaurimento delle riserve di munizioni, soprattutto dei sistemi di difesa aerea, ecc. E ora risulta che le ragioni per cui gli europei abbiano improvvisamente iniziato a mostrare interesse per una soluzione pacifica in Ucraina, anche a costo di concessioni territoriali, sono legate in larghissima parte alla constatazione di non poter fare a meno delle risorse energetiche russe, in particolare del gas.

Tuttavia, conclude Fidel, non è esclusa la possibilità che ai leader occidentali siano giunte informazioni tali da indurli a considerare la possibilità che a breve si verifichino eventi in grado di cambiare radicalmente la situazione mondiale, rendendo quindi davvero opportuno affrettarsi a concludere la pace, soprattutto considerando i segnali sempre più chiari provenienti dall'altra parte dell'oceano, secondo cui Trump sarebbe pronto ad abbandonare Zelenskij "al suo destino".

 

---------------

https://ria.ru/20260323/iran-2082291636.html

https://www.politnavigator.net/zelenskijj-na-polnom-serjoze-gotov-nachat-vojjnu-s-iranom.html

https://iarex.ru/articles/152802.html?utm_referrer=top

https://alternatio.org/articles/articles/item/161298-schos-u-lisi-zdohlo

 

Fabrizio Poggi

Fabrizio Poggi

Ha collaborato con “Novoe Vremja” (“Tempi nuovi”), Radio Mosca, “il manifesto”, “Avvenimenti”, “Liberazione”. Oggi scrive per L’Antidiplomatico, Contropiano e la rivista Nuova Unità.  Autore di "Falsi storici" (L.A.D Gruppo editoriale)

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da IN PRIMO PIANO

IN AGGIORNAMENTO. Iran: non ci sono negoziati con gli Stati Uniti

IN AGGIORNAMENTO. Iran: non ci sono negoziati con gli Stati Uniti

23 Marzo 2026 20:00
Tra crisi energetica e caos globale, la Cina sceglie la via della responsabilità

Tra crisi energetica e caos globale, la Cina sceglie la via della responsabilità

23 Marzo 2026 18:22
Israele ha iniziato la pulizia etnica del sud del Libano

Israele ha iniziato la pulizia etnica del sud del Libano

23 Marzo 2026 16:35
Fake News e Casus Belli: le 44 accuse a Teheran scritte da un think tank filo-israeliano

Fake News e Casus Belli: le 44 accuse a Teheran scritte da un think tank filo-israeliano

23 Marzo 2026 09:30
Dalla diplomazia alle armi: perché Riyadh e Abu Dhabi ora invocano la 'punizione' di Teheran

Dalla diplomazia alle armi: perché Riyadh e Abu Dhabi ora invocano la 'punizione' di Teheran

23 Marzo 2026 09:30
Cina, superpotenza dell’acqua: nasce la rete idrica più grande al mondo

Cina, superpotenza dell’acqua: nasce la rete idrica più grande al mondo

23 Marzo 2026 07:00
Dalla difesa all’attacco: la svolta strategica dell’Iran

Dalla difesa all’attacco: la svolta strategica dell’Iran

23 Marzo 2026 07:00
Metaniera russa danneggiata da droni ucraini ancora alla deriva: interviene la Libia

Metaniera russa danneggiata da droni ucraini ancora alla deriva: interviene la Libia

23 Marzo 2026 06:00
ASIA

IN AGGIORNAMENTO. Iran: non ci sono negoziati con gli Stati Uniti

297843
ASIA

Il cuore del dollaro colpito nel Golfo (di Pino Arlacchi)

16057
EUROPA

L'opzione “simul stabunt” di Trump contro l'Europa

15212
MEDITERRANEO

Netanyahu e i video virali sul web

14672
CINA

Come l'Iran e la Cina hanno plasmato lo scacchiere della guerra (di Pepe Escobar)

14072
ASIA

L’Iran sfida il dominio USA: colpito il simbolo dell’aviazione moderna

12806

Le basi Usa nel Golfo e gli insegnamenti per l'Italia (di Alessandro Orsini)

12142
ITALIA

Aggredisce carabiniere davanti al Senato: è un militare statunitense, denunciato e subito libero

10140
ASIA

India: Modi sulla chiusura dello Stretto di Hormuz

ASIA

"Israele ostacola la pace": la stoccata del ministro turco Fidan

NORD-AMERICA

Trump: "Senza gli USA, la NATO è una tigre di carta"

MEDITERRANEO

Niente esclusione, solo una sanzione pecuniaria: il 'buffetto' della FIFA alla Federazione israeliana

CINA

La Cina definisce "inaccettabili" le uccisioni di leader iraniani da parte di USA e Israele

ASIA

I prezzi del gas e del petrolio alle stelle dopo l'attacco di USA e Israele al più grande giacimento al mondo

NORD-AMERICA

Incendio sulla Gerald R. Ford: 600 marinai senza letto, la portaerei USA in fiamme in Medio Oriente

NORD-AMERICA

Nel 2008 Trump definiva la guerra in Iraq "un orribile inganno". Oggi guida l'attacco contro l'Iran

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri di Fabio Massimo Paernti Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

  • 11 Marzo 2026 09:00
"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
Le Nuove Crociate: chi sono i fanatici evangelici che ispirano la guerra in Iran di Alessandro Bartoloni Le Nuove Crociate: chi sono i fanatici evangelici che ispirano la guerra in Iran

Le Nuove Crociate: chi sono i fanatici evangelici che ispirano la guerra in Iran

  • 23 Marzo 2026 18:56
Larijani, l’omicidio al posto del dialogo Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

  • 18 Marzo 2026 08:00
L'atomica di Israele e il "rischio Dimona" | Intervista all'Amb. Alberto Bradanini (VIDEO) di Loretta Napoleoni L'atomica di Israele e il "rischio Dimona" | Intervista all'Amb. Alberto Bradanini (VIDEO)

L'atomica di Israele e il "rischio Dimona" | Intervista all'Amb. Alberto Bradanini (VIDEO)

  • 23 Marzo 2026 07:00
L'Iran non è "morto": a morire sono la credibilità di Trump e il mito dell'invincibilità USA di Fabrizio Verde L'Iran non è "morto": a morire sono la credibilità di Trump e il mito dell'invincibilità USA

L'Iran non è "morto": a morire sono la credibilità di Trump e il mito dell'invincibilità USA

  • 22 Marzo 2026 16:44
L'opzione “simul stabunt” di Trump contro l'Europa di Giuseppe Masala L'opzione “simul stabunt” di Trump contro l'Europa

L'opzione “simul stabunt” di Trump contro l'Europa

  • 20 Marzo 2026 09:00
“Siamo stati abbandonati da tutti, mentre qui stiamo morendo di fame” di Michelangelo Severgnini “Siamo stati abbandonati da tutti, mentre qui stiamo morendo di fame”

“Siamo stati abbandonati da tutti, mentre qui stiamo morendo di fame”

  • 06 Marzo 2026 08:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
AWE2026: quando l'IA diventa la tua coinquilina   Una finestra aperta AWE2026: quando l'IA diventa la tua coinquilina

AWE2026: quando l'IA diventa la tua coinquilina

  • 21 Marzo 2026 12:30
Il neomilitarismo del Giappone emerge come una minaccia tangibile che richiede vigilanza Il neomilitarismo del Giappone emerge come una minaccia tangibile che richiede vigilanza

Il neomilitarismo del Giappone emerge come una minaccia tangibile che richiede vigilanza

  • 23 Marzo 2026 09:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
L'illusione del pacifismo italiano: perché il movimento contro la guerra è un guscio vuoto di Francesco Santoianni L'illusione del pacifismo italiano: perché il movimento contro la guerra è un guscio vuoto

L'illusione del pacifismo italiano: perché il movimento contro la guerra è un guscio vuoto

  • 20 Marzo 2026 12:00
Lo scalpo e l’invenzione del “selvaggio” di Raffaella Milandri Lo scalpo e l’invenzione del “selvaggio”

Lo scalpo e l’invenzione del “selvaggio”

  • 21 Marzo 2026 18:00
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni di Paolo Desogus Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni

Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni

  • 13 Febbraio 2026 16:46
Venezuela. Salario e sovranità, se la destra golpista pretende di “proteggere” i lavoratori di Geraldina Colotti Venezuela. Salario e sovranità, se la destra golpista pretende di “proteggere” i lavoratori

Venezuela. Salario e sovranità, se la destra golpista pretende di “proteggere” i lavoratori

  • 16 Marzo 2026 07:00
Fulvio Grimaldi - GUERRA ALLA BIOSFERA. Il ruolo dei né né e dei curdi Fulvio Grimaldi - GUERRA ALLA BIOSFERA. Il ruolo dei né né e dei curdi

Fulvio Grimaldi - GUERRA ALLA BIOSFERA. Il ruolo dei né né e dei curdi

  • 17 Marzo 2026 07:00
"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx) "Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

  • 24 Febbraio 2026 23:00
L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti di Gao Jian L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

  • 04 Ottobre 2025 21:53
Referendum, guerre e bambini nel bosco di Alessandro Mariani Referendum, guerre e bambini nel bosco

Referendum, guerre e bambini nel bosco

  • 16 Marzo 2026 23:00
Quando le parole colpiscono più dei missili di Marco Bonsanto Quando le parole colpiscono più dei missili

Quando le parole colpiscono più dei missili

  • 19 Gennaio 2026 10:00
La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa" di Marinella Mondaini La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

  • 16 Febbraio 2026 06:00
Una giustizia classista per il potere autoritario di Giuseppe Giannini Una giustizia classista per il potere autoritario

Una giustizia classista per il potere autoritario

  • 23 Marzo 2026 11:30
Negozi che chiudono b&b che aprono: coincidenza o modello? di Antonio Di Siena Negozi che chiudono b&b che aprono: coincidenza o modello?

Negozi che chiudono b&b che aprono: coincidenza o modello?

  • 16 Marzo 2026 11:00
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
Dalla democrazia all'autocrazia: il rapido declino degli Stati Uniti nel rapporto dell'Università di Göteborg di Michele Blanco Dalla democrazia all'autocrazia: il rapido declino degli Stati Uniti nel rapporto dell'Università di Göteborg

Dalla democrazia all'autocrazia: il rapido declino degli Stati Uniti nel rapporto dell'Università di Göteborg

  • 19 Marzo 2026 07:00
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi) di Giorgio Cremaschi Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi)

Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi)

  • 01 Marzo 2026 00:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti