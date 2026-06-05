“L’obiettivo del missile era una voce di Radio Gaza. L’uomo è ferito, ma è vivo”

I TESTI:

<<La pace sia con te, fratello mio Michelangelo. Questa marcia si è svolta nella Striscia di Gaza per chiedere un cessate il fuoco, la fine dei massacri, la fine delle uccisioni, la fine della fame e la fine degli sfollamenti. Questo popolo ha marciato sventolando la bandiera palestinese, che non ha mai abbandonato. Non ha alzato bandiera bianca. Questo popolo è sceso in strada per chiedere un cessate il fuoco e chiede al mondo di stare al nostro fianco e sostenerci>>.

QUESTO VIDEO E QUESTO MESSAGGIO VOCALE SONO STATI INVIATI DA UNA DELLE VOCI DI RADIO GAZA SUL CAMPO, PRESSO IL PORTO DI GAZA CITTA’, POCO PRIMA CHE LA MANIFESTAZIONE FOSSE COLPITA DA UN MISSILE ISRAELIANO.

IL RAGAZZO E’ SOPRAVVISSUTO PER MIRACOLO, PERDENDO CONOSCENZA AL MOMENTO DELL’IMPATTO. SUBITO SOCCORSO E PORTATO IN OSPEDALE, PRESENTA UNA PROFONDA FERITA AL PIEDE E DIVERSE SCHEGGE CONFICCATE NEL CORPO.

ORA, CON IL VOSTRO AIUTO, RADIO GAZA STA COPRENDO I COSTI NECESSARI PER LE CURE E LE MEDICINE.

RADIO GAZA HA RISCHIATO DI PAGARE A SUA VOLTA UN ENORME TRIBUTO AL DIRITTO DI CRONACA.

QUESTE LE SUE PAROLE INVIATE ATTRAVERSO UN MESSAGGIO SCRITTO:

«Non ricordo esattamente com’è stato l’impatto dell’esplosione; avevo perso conoscenza. Non mi aspettavo di essere ancora vivo quando mi sono svegliato e mi sono ritrovato in ospedale».

<<Tre giorni fa, due razzi di ricognizione sono caduti sulla spiaggia di Gaza. L'obiettivo erano alcune persone, tra cui un uomo che ci inviava messaggi vocali a Radio Gaza. È rimasto ferito ed è scampato alla morte, ma soffre terribilmente. Sono andato a trovarlo nella sua tenda dopo che è uscito dall'ospedale e gli ho portato delle medicine, grazie a una somma di denaro inviata da fratello Michelangelo. Tuttavia, le sue condizioni rimangono molto critiche. Ha una famiglia di tre persone: lui, sua moglie e suo figlio. Riesce a sfamarli solo con l'aiuto di fratello Michelangelo>>.

I bombardamenti israeliani a Gaza nell'ultima settimana hanno provocato decine di vittime, violando ripetutamente la tregua mediata dagli Stati Uniti che è formalmente in vigore dall'ottobre 2025.

Come abbiamo raccontato, il 1° giugno scorso, un missile ha colpito un bar affollato vicino al porto nei pressi di una manifestazione. L'attacco ha causato 2 morti e una dozzina di feriti tra i civili.

Il 2 giugno a Raid a Deir al-Balah, un bombardamento mirato contro un veicolo nel centro della Striscia ha provocato 3 morti.

Il 4 giugno, almeno altri 9 palestinesi sono rimasti uccisi in quattro attacchi simultanei che hanno sventrato complessi residenziali.

Mentre l'attenzione internazionale è in gran parte assorbita dai violenti scontri tra Israele e Hezbollah in Libano, la Striscia di Gaza continua a subire attacchi aerei mirati a causa dello stallo nei negoziati per la "fase due" dell'accordo di pace (che prevede il disarmo di Hamas e il ritiro totale delle truppe israeliane).

Per mesi abbiamo parlato di uno stallo che non poteva portare se non al punto in cui Nikolay Mladenov, l’inviato speciale per il Board of Peace, se ne sarebbe lavato le mani e l’iniziativa sarebbe tornata ad Israele.

E così sta succedendo.

Netanyahu ha annunciato l’estensione della linea gialla, cioè la linea di confine con la parte della Striscia controllata dalle forze israeliane, fino al 70%.

Gli accordi dello scorso ottobre prevedevano che Israele non superasse il 53%.

Dall'inizio di quell’accordo ad oggi al contrario, si contano circa 930 palestinesi uccisi dai soli raid aerei israeliani, di cui 119 nell’ultimo mese.

Israele, tra bombardamenti mirati e la stretta sugli aiuti, sta spianando il campo per una nuova operazione di terra.

Non appena ci sarà una tregua reale in Libano. A Gaza è tutto pronto.

<<La zona del porto di Gaza, vicino al campo profughi di Shati, è la più densamente popolata: vi risiedono decine di migliaia di famiglie le cui case sono state distrutte, e il numero di famiglie che vi si stabiliscono aumenta durante l’estate grazie alla vicinanza al mare, che garantisce l’approvvigionamento idrico per l’uso quotidiano

Ora gli aerei israeliani hanno bombardato una tenda all'interno del porto di Gaza con un attacco missilistico che potrebbe causare la morte di un numero molto elevato di cittadini. Siamo di fronte a un vero e proprio massacro.

Poco fa c'è stato un altro bombardamento nella zona di Al-Ramal, dove due giorni fa si è verificato il massacro; sembra trattarsi di un altro attentato mirato. Stiamo vivendo una guerra crudele che non accenna a finire.

Un intero isolato residenziale nel campo di Al-Shati è stato completamente distrutto dopo essere stato bombardato e raso al suolo dagli aerei israeliani. La devastazione aumenta di giorno in giorno, l'esodo si intensifica e lo spazio a disposizione si riduce sempre più.

Bombardamento di un'altalena per bambini, del cortile di una casa, di un ristorante e di un grande magazzino per lo stoccaggio di generi alimentari, con l'incendio di tutte le derrate alimentari che vi si trovavano all'interno: ecco come Israele ha rispettato il cessate il fuoco. Il sionismo non si ferma mai: è venuto al mondo con la violenza, l'omicidio e l'oppressione.

Sono stati giorni e notti terribili per noi nella Striscia di Gaza: ieri notte gli aerei israeliani non hanno smesso di bombardare, distruggere e uccidere nel campo di Shati. Hanno bombardato una tenda uccidendo un'intera famiglia: padre, madre e tutti i figli, e hanno distrutto diversi edifici residenziali nella zona di Al-Daraj. Poi c'è stato un bombardamento intenso sulla zona con i carri armati per tutta la notte, senza sosta, e hanno fatto avanzare la linea gialla nella stessa zona, bombardando un'altra tenda a Mawadi Khan Yunis e bombardando Deir Al-Balah.

Hanno anche bombardato un'auto a Al-Zawaya

e la fame continua e c'è stata una nuova riduzione dei pasti forniti dalla cucina internazionale. La fame è al massimo livello e le uccisioni non si fermano un attimo>>.

A Gaza è in corso la “stretta finale”, prima della nuova invasione. Gaza è senza cibo, senza acqua. Lo spazio per oltre 2 milioni di persone si restringe. Un milione 900 mila di queste sono rimaste senza casa e vivono nelle tende. Il caldo sta tornando ad assetare la gente. Mantenere in vita e gestire questa moltitudine disperata sarà un’impresa disperata nei prossimi mesi.

<<Con la riduzione degli impegni da parte delle organizzazioni internazionali – che ricevono le vostre donazioni – per garantire l’acqua potabile nella Striscia di Gaza, e con l’avvicinarsi dell’estate nella Striscia, il disperato bisogno di acqua e la sua scarsità, si è verificata una grande ressa attorno a un’autocisterna messa a disposizione alcuni giorni fa; nella calca per procurarsi un gallone d’acqua, un giovane ventenne è morto soffocato. Sì, abbiamo perso un giovane che aveva la sua vita mentre cercava di procurarsi 20 litri d'acqua, sufficienti per mezza giornata per una famiglia di cinque persone. Così è la vita qui: con molte donazioni otteniamo una maggiore quantità d'acqua, preveniamo le malattie e la morte di famiglie che soffrono di un disperato bisogno di acqua potabile.

Netanyahu ha dichiarato oggi di controllare il 60% del territorio della Striscia di Gaza e di puntare a controllarne il 70% Conosciamo bene questa dichiarazione: significa evacuazione di zone, nuovi sfollamenti, nuove sofferenze, ricerca di nuovi alloggi, fornitura di tende e altro. Ci troviamo di fronte a un grave problema per il quale dovremo prepararci. Da diversi giorni le milizie affiliate all'esercito di occupazione stanno invadendo i territori vicini e aprendo il fuoco sui cittadini.

Ci troviamo di fronte a un grave problema: quello dei prossimi sfollamenti, in particolare per i campi profughi di Al-Wusta>>.

Grazie alle vostre generose donazioni, Radio Gaza sta facendo tutto il possibile, attraverso la campagna “Apocalisse Gaza” e l’invio di valuta elettronica all’interno della Striscia.

Oltre 1 miliardo di dollari sono stati inviati come rimesse all’interno della Striscia di Gaza nel 2025.

La nostra campagna è stata una piccola goccia di questo enorme oceano.

Questa somma rappresenta più di un terzo dell’economia annuale a Gaza prima dell’ottobre 2023.

Cifre enormi che fanno la differenza.

Eppure dall’Europa ci sono ancora troppe chiacchiere e pochi fatti.

<<La pace sia con voi, insieme alla misericordia e alle benedizioni di Dio. Caro fratello Michelangelo, oggi mi trovo in ospedale, sono molto, molto stanco e ho bisogno di un po' di soldi per pagare le cure. Grazie mille per la vostra collaborazione.

Appello umanitario urgente.

Una famiglia che viveva nelle tende nella zona della spiaggia, dopo i bombardamenti, ha dovuto trasferirsi altrove e questo li ha costretti a spendere tutti i loro risparmi. Da tre giorni non hanno nulla da mangiare. Oggi sono riuscito a procurare loro alcuni cibi in scatola per placare la fame, ma abbiamo bisogno di un aiuto urgente affinché possano procurarsi cibo e bevande.

Oggi abbiamo acquistato queste tende e le abbiamo distribuite alle famiglie che sono state colpite dai bombardamenti due giorni fa; alcune case hanno subito danni parziali e queste tende sono state fornite per riparare le abitazioni in sostituzione delle pareti in cemento.

Oggi, grazie a Dio e alle vostre donazioni, siamo riusciti ad acquistare e distribuire alcune tende ad alcune famiglie le cui case sono state distrutte alcuni giorni fa, nell'ambito dell'impegno di Radio Gaza per alleviare le sofferenze e aiutare gli abitanti di Gaza colpiti dalla guerra di sterminio e dalla carestia. Speriamo di ricevere ulteriori donazioni nei prossimi giorni per completare l'acquisto delle tende e coprire le abitazioni; abbiamo urgente bisogno di acquistare 10 teloni per riparare cinque case, con due teloni per ogni famiglia>>.

L’ultima parte di questa straziante puntata è dedicata alla scuola “Al-Amal” che in questi giorni ci strappa sorrisi di commozione e orgoglio. Vedremo ora alcune scene tratte dalla festa celebrata nel cortile della scuola. Ma ascolteremo anche la voce di alcuni bambini.

Questa non è una favola.

Questa è Gaza, giugno 2026.

<<- Hai ricevuto dei vestiti nuovi per l'Eid? - Ragazza: No. - Perché?

- Mio padre non ha soldi per comprarci nulla. Guarda, indosso questa tuta,

e vengo a scuola con le pantofole di mio fratello. Quindi non posso... mio padre non può comprarci vestiti per l'Eid.

- Perché tuo padre non può comprarti dei vestiti? - Perché non lavora.

- La tua casa è ancora in piedi? - No, è stata bombardata.

- La tua casa è stata bombardata? E queste sono le pantofole di tuo fratello?

Ma come fa tuo fratello ad uscire se indossi le sue pantofole? - A piedi nudi.

- A piedi nudi? - Sì. - Va bene, speriamo di poterti fornire vestiti e pantofole per l'Eid,

e stivali per l'Eid, se Dio vuole. - Se Dio vuole.

Sono molto, molto contento della scuola.

Oggi sono molto, molto felice della scuola, perché hanno organizzato una festa per noi.

Ringraziamo la scuola italiana “Hope” per aver organizzato la festa.

Ringraziamo la scuola italiana “Al-Amal” per aver organizzato la festa per noi.

Ringraziamo la scuola italiana “Al-Amal”... per la festa... per la festa.

Oggi ringraziamo... oggi ringraziamo... (ride spontaneamente ed esce dall'inquadratura).

- Ringraziamo la scuola italiana “Al-Amal”.

- Ringraziamo Michael Jackson (inteso come Michelangelo).

- Ringraziamo Michael e ringraziamo la scuola di... (ride).

- Viva la Palestina, araba e libera! - Viva! Viva! Viva!

- Gloria ed eternità ai nostri giusti martiri! - Gloria! Gloria! Gloria!

- Cosa vuoi vedere durante le vacanze? - Volevo condividere qualcosa perché mio padre è un martire. - Cosa? - Non c'è niente perché mio padre è un martire>>.