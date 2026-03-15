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López Obrador ribadisce il sostegno del Messico "al fraterno popolo di Cuba"

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López Obrador ribadisce il sostegno del Messico "al fraterno popolo di Cuba"

L'ex presidente messicano Andrés Manuel López Obrador ha pubblicato un messaggio sul suo account, esprimendo il suo sostegno a Cuba in questo difficile periodo che l'isola sta attraversando a seguito dell'inasprimento del blocco statunitense.

"Sono in pensione, ma mi addolora che cerchino di sterminare il fraterno popolo cubano per i suoi ideali di libertà e di difesa della sovranità", ha scritto nel suo post.

L'ex presidente ha invitato i cittadini messicani a versare contributi sul conto corrente numero 1358451779 presso la Banca Banorte, intestato all'associazione civile "Umanità con l'America Latina", fondata da dipendenti e collaboratori del quotidiano La Jornada. I fondi saranno utilizzati per acquistare cibo, medicinali, petrolio e benzina da inviare a Cuba.

"Che ognuno contribuisca con quello che può!", ha esortato, citando il generale Lázaro Cárdenas durante lo sbarco nella Baia dei Porci nel 1961, il quale dichiarò che "non possiamo permetterci di restare indifferenti davanti alla loro eroica lotta, perché il loro destino è anche il nostro". 

La Redazione de l'AntiDiplomatico

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