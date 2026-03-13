Lukashenko esorta gli USA a liberare Nicolás Maduro

Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko si è offerto di intervenire per ottenere il rilascio del presidente venezuelano Nicolás Maduro, rapito il 3 gennaio. Ha esortato gli Stati Uniti a "liberare Maduro o a trovare una soluzione diplomatica" e ha aggiunto: "Se necessario, siamo pronti ad aiutare in questa faccenda, ci hanno trascinati in questa situazione".

A fine febbraio, l'avvocato Barry Pollack ha denunciato che l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro statunitense stava ostacolando il Venezuela nel finanziare un'adeguata rappresentanza legale per Maduro e sua moglie, Cilia Flores. La coppia è detenuta in una prigione di New York dopo essere stata rapita dalle forze statunitensi all'inizio di gennaio a Caracas.

La presidente incaricata della Repubblica Bolivariana del Venezuela, Delcy Rodríguez, ha riconosciuto la difficile situazione in cui si trova a negoziare con le autorità statunitensi. "Ho dovuto sedermi al tavolo con i carnefici dei nostri eroi ed eroine del 3 gennaio", un'azione che ha dovuto compiere "per il popolo venezuelano". Uno dei punti principali del dialogo è stato il ritorno del presidente sequestrato.

Una serie di imponenti manifestazioni nel Paese sudamericano hanno chiesto a gran voce il rilascio del presidente e di sua moglie, attualmente detenuti illegalmente negli Stati Uniti.

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