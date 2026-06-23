Malvine: la disputa coloniale che continua a plasmare la geopolitica del Sud

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Le Isole Malvine continuano a rappresentare una delle principali questioni irrisolte dell’Atlantico meridionale e un tema centrale della politica estera argentina. A quasi due secoli dall’occupazione britannica dell’arcipelago, avvenuta nel 1833, Buenos Aires ribadisce la propria rivendicazione di sovranità sulle Malvine, sull’arcipelago Georgia del Sud e sulle Sandwich Australi, denunciando al tempo stesso il crescente processo di militarizzazione dell’area. Al centro delle preoccupazioni vi è la base di Monte Agradable (Mount Pleasant), considerata il principale avamposto militare britannico nell’Atlantico meridionale.

Negli ultimi anni Londra ha investito nell’ammodernamento delle infrastrutture portuali, logistiche e operative del complesso, rafforzando una presenza militare che, secondo numerosi osservatori argentini, va ben oltre le esigenze difensive dell’arcipelago e assume una chiara dimensione geopolitica regionale. Per diversi analisti strategici sudamericani, il controllo delle Malvine si inserisce in una più ampia competizione per il dominio delle rotte marittime, delle risorse energetiche e minerarie e dell’accesso all’Antartide. In questo quadro, la base britannica svolgerebbe funzioni di sorveglianza e proiezione militare su un’area che comprende la Patagonia, il Cono Sud e vaste porzioni dell’oceano Atlantico. Particolare attenzione viene riservata anche all’introduzione del sistema missilistico Sky Sabre, che ha aumentato significativamente le capacità di difesa dell’arcipelago.

Secondo i critici della presenza britannica, tale potenziamento conferma la volontà di consolidare una struttura militare permanente sostenuta da una rete di cooperazione tecnologica e industriale che coinvolge partner internazionali. Un altro elemento frequentemente richiamato nel dibattito riguarda il sostegno politico e strategico garantito dagli Stati Uniti al Regno Unito. La cooperazione in materia di intelligence, logistica e sicurezza viene interpretata da Buenos Aires come un fattore che contribuisce a rafforzare la permanenza britannica nelle isole e a consolidare la presenza di potenze extra-regionali in un’area che l’America Latina considera parte del proprio spazio strategico naturale. Le tensioni si riflettono anche sul territorio continentale argentino.

Nella provincia della Terra del Fuoco, il caso del radar installato a Tolhuin dalla società statunitense LeoLabs ha alimentato un acceso confronto politico e giudiziario, mentre prosegue il progetto della Base Navale Integrata di Ushuaia, concepita per rafforzare la presenza sovrana argentina nell’estremo sud del Paese. Per gli analisti argentini, la questione Malvine non riguarda soltanto la disputa territoriale su un arcipelago remoto, ma il futuro equilibrio strategico dell’Atlantico meridionale.





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