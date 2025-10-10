Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. OP-ED

Marco Travaglio - Orfani di guerra

765
Marco Travaglio - Orfani di guerra


di Marco Travaglio - Fatto Quotidiano, 10 ottobre 2025

L’accordo di pace per Gaza e non solo, quale che ne sia la durata, conferma ciò che abbiamo sempre sospettato: in politica estera Donald Trump è il peggior presidente degli Stati Uniti degli ultimi trent’anni, esclusi tutti gli altri. Il suo piano è pieno di buchi, non coinvolge direttamente i rappresentanti dei palestinesi (che purtroppo non ne hanno di credibili), denota una visione colonial-affaristica e il suo successo nel tempo dipende da Hamas e da Netanyahu. Ma è l’unico che c’è. E va preso per quello che è: non un progetto di ampio respiro sulle mille questioni aperte in Medio Oriente, non l’avvio dello Stato palestinese, ma una soluzione pragmatica per far tacere le armi, ricostruire la Striscia di Gaza ed evitare le quattro catastrofi più impellenti nell’area: lo sterminio dei palestinesi superstiti, la loro deportazione, l’annessione di Gaza e Cisgiordania, la definitiva trasformazione di Israele in uno Stato di apartheid. E senza questi quattro stop sarebbe impossibile parlare di una vera pace. Che non è assenza di guerre, ma lavoro paziente e faticoso per sminare il Medio Oriente da tutte le cause che periodicamente lo infiammano. Per farlo, su quell’area come sul fronte Est dell’Europa, servirebbe una conferenza con le grandi potenze mondiali e le medie potenze locali sul modello di Helsinki 1975. Cioè servirebbero dei leader al posto degli attuali nani. Soprattutto in Europa, i cui capetti non han toccato palla su Gaza, impegnati come sono a sabotare i negoziati Usa-Russia, a perdere la guerra in Ucraina e a preparare quella mondiale. E ora che Israele e Hamas firmano l’accordo nella stessa stanza per la prima volta nella storia, circondati dai delegati di vari Stati “canaglia” e senza neppure un usciere dell’Ue, fanno le mosche cocchiere millantando ruoli e meriti inesistenti nella vittoria di Trump.

Nessuno credeva che il Pazzo della Casa Bianca ce l’avrebbe fatta, anzi tutti scommettevano sulla sua disfatta. Perché nessuno riesce a giudicarlo con i criteri non convenzionali che la sua schizofrenia post-ideologica imporrebbe. L’establishment mondiale e la stampa al seguito lo considerano un rozzo parvenu capace solo di disastri. E ora questi orfani di (anzi della) guerra masticano amaro perché è riuscito là dove il loro cocco Biden aveva miseramente fallito. Ed è riuscito – scrive Ugo Tramballi sul Sole – proprio per la “Teoria del Matto” (Madman Theory): tutti gli dicono di sì perché nessuno sa cosa potrebbe accadergli dicendogli di no. Se poi, tra qualche mese, dovesse centrare pure il bis sull’Ucraina, avremmo un’ondata di suicidi a catena senza precedenti. Un mitomane da Nobel per la Pace al massimo può far ridere. Invece i mitomani da Nobel per la Guerra che l’hanno preceduto facevano orrore.

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da OP-ED

Un Premio Nobel senza pace

Un Premio Nobel senza pace

10 Ottobre 2025 17:00
Chi comanda (veramente) in Europa

Chi comanda (veramente) in Europa

10 Ottobre 2025 16:00
Caitlin Johnstone: Gaza, riflessioni sulle notizie del cessate il fuoco

Caitlin Johnstone: Gaza, riflessioni sulle notizie del cessate il fuoco

10 Ottobre 2025 12:00
Gli affari vadano avanti

Gli affari vadano avanti

09 Ottobre 2025 16:00
Pepe Escobar - Xiyouji: Il mio Viaggio verso Ovest

Pepe Escobar - Xiyouji: Il mio Viaggio verso Ovest

09 Ottobre 2025 15:00
La seconda volta di Blair: Gaza sotto tutela coloniale

La seconda volta di Blair: Gaza sotto tutela coloniale

08 Ottobre 2025 14:00
Caitlin Johnstone: Solo gli israeliani potevano commettere un genocidio per anni e poi esigere compassione

Caitlin Johnstone: Solo gli israeliani potevano commettere un genocidio per anni e poi esigere compassione

08 Ottobre 2025 12:30
Dai parapendii a Greta Thunberg

Dai parapendii a Greta Thunberg

08 Ottobre 2025 07:00
EUROPA

Marco Travaglio - Non li ha visti arrivare

20312
EUROPA

Alessandro Orsini - Donzelli, Meloni e il moscerino

15391
EUROPA

Alessandro Orsini - Meloni, imprenditrice politica dell’odio

12068
EUROPA

Coscienza collettiva e lotta politica: Gaza mette a nudo l'occidente

11554
NORD-AMERICA

Loretta Napoleoni - Perché è lo shutdown più inquietante della storia degli USA

10467
EUROPA

Merkel accusa Polonia e stati baltici per il conflitto in Ucraina

9541
EUROPA

Putin fa «fatica in Ucraina». La Stampa di Torino infila l'elmetto

9508
RUSSIA

La fornitura di missili Tomahawk all'Ucraina secondo Putin

9335
MEDITERRANEO

Hamas accusa Israele di continuare gli attacchi per indebolire l'accordo

MEDITERRANEO

HRW avverte: la tregua non è sufficiente se non si revoca l'assedio illegale su Gaza

EUROPA

Trump: la Spagna dovrebbe essere espulsa dalla NATO

EUROPA

Mosca: Le autorità moldave trasformano il paese in una base di rifornimento per Kiev

RUSSIA

“Nobel per i Tomahawk”. La prima risposta del Cremlino alla proposta di Zelensky

CINA

Terre rare. La "garanzia" richiesta dalla Cina all'India

RUSSIA

La ragione dell'estremismo in Medio Oriente secondo Lavrov

MEDITERRANEO

La Cina chiede un cessate il fuoco "permanente" a Gaza

Pace e frescura su Gaza: note su una tregua coloniale Pace e frescura su Gaza: note su una tregua coloniale

Pace e frescura su Gaza: note su una tregua coloniale

  • 10 Ottobre 2025 15:00
Loretta Napoleoni - Politically incorrect: Trump e il Premio Nobel di Loretta Napoleoni Loretta Napoleoni - Politically incorrect: Trump e il Premio Nobel

Loretta Napoleoni - Politically incorrect: Trump e il Premio Nobel

  • 10 Ottobre 2025 15:00
Il Nobel come arma di guerra ibrida: il curriculum (senza filtri) di Maria Corina Machado di Fabrizio Verde Il Nobel come arma di guerra ibrida: il curriculum (senza filtri) di Maria Corina Machado

Il Nobel come arma di guerra ibrida: il curriculum (senza filtri) di Maria Corina Machado

  • 10 Ottobre 2025 15:16
Nasce la prima Stablecoin “Europea” di Giuseppe Masala Nasce la prima Stablecoin “Europea”

Nasce la prima Stablecoin “Europea”

  • 29 Settembre 2025 07:00
L'Inter gioca a Bengasi. La Farnesina non ha nulla da dire oggi? di Michelangelo Severgnini L'Inter gioca a Bengasi. La Farnesina non ha nulla da dire oggi?

L'Inter gioca a Bengasi. La Farnesina non ha nulla da dire oggi?

  • 10 Ottobre 2025 16:00
Charlie Kirk in prima persona. L’incontro di un giovane italiano con TPUSA e il suo carismatico leader Charlie Kirk in prima persona. L’incontro di un giovane italiano con TPUSA e il suo carismatico leader

Charlie Kirk in prima persona. L’incontro di un giovane italiano con TPUSA e il suo carismatico leader

  • 16 Settembre 2025 11:30
Dal concetto alla pratica: la Cina e lo sviluppo globale delle donne   Una finestra aperta Dal concetto alla pratica: la Cina e lo sviluppo globale delle donne

Dal concetto alla pratica: la Cina e lo sviluppo globale delle donne

  • 10 Ottobre 2025 12:00
Cinque decenni di elettrificazione: le ferrovie cinesi all'avanguardia dell'era intelligente Cinque decenni di elettrificazione: le ferrovie cinesi all'avanguardia dell'era intelligente

Cinque decenni di elettrificazione: le ferrovie cinesi all'avanguardia dell'era intelligente

  • 30 Settembre 2025 12:00
Kunming 2025: i media al centro della Nuova Via della Seta e della governance globale Kunming 2025: i media al centro della Nuova Via della Seta e della governance globale

Kunming 2025: i media al centro della Nuova Via della Seta e della governance globale

  • 16 Settembre 2025 13:00
Il treno passeggeri di Leopoli e la tarantella (ridicola) dei media mainstream di Francesco Santoianni Il treno passeggeri di Leopoli e la tarantella (ridicola) dei media mainstream

Il treno passeggeri di Leopoli e la tarantella (ridicola) dei media mainstream

  • 08 Ottobre 2025 07:00
La nazione che premia i carnefici. Pete Hegseth conferma le medaglie agli autori del Massacro di Wounded Knee di Raffaella Milandri La nazione che premia i carnefici. Pete Hegseth conferma le medaglie agli autori del Massacro di Wounded Knee

La nazione che premia i carnefici. Pete Hegseth conferma le medaglie agli autori del Massacro di Wounded Knee

  • 07 Ottobre 2025 14:30
Ora organizzazione, ideologia, coscienza di Francesco Erspamer  Ora organizzazione, ideologia, coscienza

Ora organizzazione, ideologia, coscienza

  • 05 Ottobre 2025 12:00
Giorgia Meloni e il "weekend lungo" di Paolo Desogus Giorgia Meloni e il "weekend lungo"

Giorgia Meloni e il "weekend lungo"

  • 03 Ottobre 2025 11:00
Premiata con il Nobel l'alter ego di Netanyahu di Geraldina Colotti Premiata con il Nobel l'alter ego di Netanyahu

Premiata con il Nobel l'alter ego di Netanyahu

  • 10 Ottobre 2025 13:00
Fulvio Grimaldi - IL 7 OTTOBRE E’ UN ALTRO e 1 milione di manifestanti lo sa Fulvio Grimaldi - IL 7 OTTOBRE E’ UN ALTRO e 1 milione di manifestanti lo sa

Fulvio Grimaldi - IL 7 OTTOBRE E’ UN ALTRO e 1 milione di manifestanti lo sa

  • 07 Ottobre 2025 07:00
Marx e la crisi migratoria negli Usa: gli immigranti non sono nostri nemici Marx e la crisi migratoria negli Usa: gli immigranti non sono nostri nemici

Marx e la crisi migratoria negli Usa: gli immigranti non sono nostri nemici

  • 21 Luglio 2025 16:16
L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti di Gao Jian L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

  • 04 Ottobre 2025 21:53
Situazione grave (ma non seria) a quota 8000 di Alessandro Mariani Situazione grave (ma non seria) a quota 8000

Situazione grave (ma non seria) a quota 8000

  • 30 Agosto 2025 19:00
La scuola sulla pelle dei precari di Marco Bonsanto La scuola sulla pelle dei precari

La scuola sulla pelle dei precari

  • 14 Aprile 2025 19:41
Russia, Putin e i droni nei cieli europei: "La gente prima si divertiva con gli Ufo..." di Marinella Mondaini Russia, Putin e i droni nei cieli europei: "La gente prima si divertiva con gli Ufo..."

Russia, Putin e i droni nei cieli europei: "La gente prima si divertiva con gli Ufo..."

  • 05 Ottobre 2025 12:00
Ribaltare l'ordine del discorso sionista-occidentale Il fanatismo di chi giustifica il genocidio di Giuseppe Giannini Ribaltare l'ordine del discorso sionista-occidentale Il fanatismo di chi giustifica il genocidio

Ribaltare l'ordine del discorso sionista-occidentale Il fanatismo di chi giustifica il genocidio

  • 10 Ottobre 2025 12:00
Gli insegnamenti da trarre dalla fine della prima globalizzazione di Antonio Di Siena Gli insegnamenti da trarre dalla fine della prima globalizzazione

Gli insegnamenti da trarre dalla fine della prima globalizzazione

  • 05 Aprile 2025 15:00
Vincolo esterno: la condizione necessaria ma non sufficiente di Gilberto Trombetta Vincolo esterno: la condizione necessaria ma non sufficiente

Vincolo esterno: la condizione necessaria ma non sufficiente

  • 09 Giugno 2025 07:00
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
L’ignoranza ci rende più poveri. di Michele Blanco L’ignoranza ci rende più poveri.

L’ignoranza ci rende più poveri.

  • 06 Ottobre 2025 12:00
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
L'ultimo affare della famiglia Elkann Agnelli a danno dell'Italia di Giorgio Cremaschi L'ultimo affare della famiglia Elkann Agnelli a danno dell'Italia

L'ultimo affare della famiglia Elkann Agnelli a danno dell'Italia

  • 02 Agosto 2025 11:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti