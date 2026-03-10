Medvedev definisce "codarda" e "immotivata" la guerra della coalizione Epstein contro l'Iran

Il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo, Dmitry Medvedev, ha descritto l'aggressione militare contro l'Iran come "codarda" e "immotivata" in un messaggio indirizzato alla nuova Guida Suprema della Repubblica Islamica, Seyyed Mojtaba Khamenei, che ha assunto l'incarico dopo la morte del padre, l'ayatollah Ali Khamenei, il primo giorno dei raid aerei israelo-statunitensi.

Nella sua lettera a Mojtaba Khamenei, l'alto funzionario russo si è congratulato per la sua elezione a leader supremo del Paese. "Sono fiducioso che il suo lavoro in questo incarico contribuirà a rafforzare ulteriormente il partenariato strategico globale tra Russia e Iran, soprattutto nel contesto della codarda e immotivata aggressione armata contro l'Iran", si legge nel testo.

Sulla stessa linea, si è rivolto al popolo iraniano, augurandogli "coraggio e forza nell'eroica lotta per la sovranità" del proprio Paese, esprimendo al contempo la sua fiducia che Mosca e Teheran continueranno la loro "efficace" cooperazione, nonostante le pressioni esterne.

