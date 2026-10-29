Pepe Escobar - I brasiliani sconfiggono la “Madre di tutte le guerre ibride”

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!



di Pepe Escobar - Geopolitics Prime

Non conta nulla se non ha quel tipico swing brasiliano. La posta in gioco non potrebbe essere più alta: una questione di vita o di morte. Così, i brasiliani sono scesi in strada – e si sono recati ai seggi – riuscendo nell'impresa.

Hanno compiuto nientemeno che l'addomesticamento della "madre di tutte le guerre ibride", sconfiggendo – seppur momentaneamente – una coalizione potente e tossica che includeva l'intero apparato dell'amministrazione legata alla "dottrina Monroe"; il tecnofeudalesimo della Silicon Valley, promosso in particolare da Meta; Wall Street e la "dea del Mercato"; i molteplici tentacoli del "sionismo S.p.A."; le vecchie élite reazionarie – insieme ai loro media; le nuove élite ostentatamente ricche; il delirio evangelico; e, non da ultimo, una mediocre dinastia neofascista determinata a trasformare il Brasile in una neocolonia estrattivista, al servizio del "padrone" di turno.

L’effetto – rasserenante – è simile a quello di un classico della bossa nova di Antônio Carlos Jobim cantato da Frank Sinatra. Sì, il Brasile è troppo grande – e troppo selvaggio – per essere il cortile di casa di qualcuno. E che svolta, per quanto riguarda Lula personalmente: la geopolitica non vedeva un ritorno in grande stile come questo dai tempi della battaglia di Stalingrado.

Abbiamo perso: quindi le elezioni sono state “truccate”

Il giorno delle elezioni è iniziato all’insegna della tensione, ma con Flávio Bolsonaro che, secondo Polymarket – beniamino della DARPA – aveva ancora l’82% di probabilità di vittoria. È come se lo “Stato profondo” conoscesse il risultato in anticipo – proprio come al primo turno.

Eppure, alla fine, Lula ha vinto con 4,4 milioni di voti di vantaggio. Non senza una buona dose di colpi di scena. Poco prima della chiusura dei seggi, un giudice della Corte Suprema – ex avvocato personale di Lula durante il caso di corruzione “Lava Jato” – ha prorogato di due ore le operazioni di voto in tutto il Paese. Spettava al tribunale elettorale pronunciarsi in merito. Non lo ha fatto perché un altro giudice della Corte Suprema – nominato da Bolsonaro – stava temporeggiando sulla questione.

La proroga è stata fondamentale – perché a quel punto era già stato dimostrato che i sindaci bolsonaristi stavano deliberatamente ostacolando il trasporto pubblico, in particolare gli autobus, nelle roccaforti di Lula come Salvador, a Bahia: una tattica tratta direttamente dal manuale del sabotaggio oligarchico, utilizzata per sopprimere il voto popolare.

Il fatto fondamentale è che entrambe le campagne avevano chiesto una proroga delle votazioni. E questo smentisce completamente le affermazioni di quegli idioti bolsonaristi e legati al movimento MAGA secondo cui le elezioni sarebbero state “truccate”.

Com’era prevedibile, Flávio Bolsonaro si rifiuta di riconoscere la sconfitta e vuole che le elezioni vengano annullate. Ciò non accadrà – secondo lo stesso giudice nominato da Bolsonaro che, in primo luogo, stava temporeggiando.

Al secondo turno, Lula ha aumentato il proprio totale di voti di oltre 10,1 milioni, mentre Bolsonaro ne ha ottenuti solo 3,6 milioni in più. A ciò si aggiunge un dato quasi improbabile: ci sono state oltre 1,8 milioni in meno di schede nulle o non valide rispetto al primo turno – e la stragrande maggioranza è andata a Lula.

Diverse ragioni spiegano la performance del «Comeback Kid» – o «Nonno». A cominciare dalla massiccia mobilitazione popolare: l’astensionismo è sceso dal 21,08% al 19,21%. Quasi 3 milioni di persone in più si sono recate alle urne.

Lula ha ampliato i propri margini di vantaggio dove era già forte – nel Nordest – e ha ridotto le perdite nel ricco Sud-Est.

La campagna di Lula ha messo in atto un’importante autocorrezione: invece di concentrarsi sul passato – i risultati concreti del suo governo – ha iniziato a parlare della realtà attuale e drammatica: l’economia familiare; gli enormi livelli di indebitamento; il costo della vita; gli stipendi; e ha persino avanzato proposte concrete per i prossimi quattro anni.

La campagna di mobilitazione digitale è stata qualcosa di straordinario – completa di un’arma letale scatenata su WhatsApp: il canale “Esercito di Lula”, che è passato da circa 50.000 follower a ben 10 milioni in meno di tre settimane: una vera e propria fanteria digitale. Il Brasile è una delle nazioni più connesse del pianeta.

Guidata dal neoeletto deputato André Janones, la campagna ha dimostrato come Lula abbia battuto l’egemone tecno-feudale Meta al suo stesso gioco: questa strategia sarà studiata negli annali delle scienze politiche per generazioni.

E poi c’è la sbalorditiva incompetenza di Flávio Bolsonaro – un mix letale di arroganza e ignoranza che semplicemente non poteva essere spacciato come un’alternativa moderata.

Appena due giorni prima del ballottaggio, durante l’ultimo, cruciale dibattito, Bolsonaro, in diretta, davanti all’intera nazione e a milioni di elettori indecisi, ha chiamato Lula “il nove dita” – deridendo la sua disabilità fisica.

Lula ha sferrato il contrattacco in tempo reale, veloce come un cobra. Ha ricordato come, a 19 anni, avesse perso il mignolo in una pressa per la lavorazione dei metalli, vittima della precarietà e della mancanza di sicurezza che milioni di lavoratori in Brasile devono sopportare: «Qualcosa di molto diverso da te, Bolsonaro, che non hai mai lavorato».

Questo ha segnato la svolta: il mignolo perso come simbolo definitivo di dignità di fronte al privilegio.

La situazione si farà davvero brutta

Governare il Brasile sarà un’impresa sisifea per il quarto mandato di Lula. Il Senato (81 seggi) è controllato dall’estrema destra (48 seggi): una maggioranza assoluta. Al Congresso, l’estrema destra conta 303 seggi (ben al di sopra della maggioranza, fissata a 257), il centro ne ha 86 e la sinistra solo 124. Qualsiasi riforma, bilancio o legge si scontrerà con un muro di ferro.

Probabilmente la migliore definizione di Lula è stata data una volta dal grande Comandante, Fidel Castro, ormai scomparso:

«Non è mai stato un estremista di sinistra, né è diventato un rivoluzionario partendo da posizioni filosofiche, ma da quelle di un lavoratore di origini molto umili e di fede cristiana, che ha lavorato duramente creando plusvalore per gli altri».

Lula, ormai ottantenne, sembra aver ritrovato quella scintilla. Non c’è dubbio che sappia benissimo come questa massiccia sconfitta per Trump, il movimento MAGA e la Dottrina Donroe lo costringerà a mobilitare tutte le sue forze – per organizzare il Brasile e al contempo contenere la furia fuori controllo dell’Impero.

Qualunque sia l’esito delle elezioni di medio termine statunitensi della prossima settimana, Trump intensificherà inevitabilmente le sanzioni e/o i dazi contro il Brasile e continuerà a ricorrere a ogni mezzo e a lanciare operazioni sporche per destabilizzare il Paese. La CIA e lo «Stato profondo» sono profondamente intrecciati alla realtà brasiliana e in grado di scatenare una serie illimitata di trucchi sporchi.

Lula lo sa: la situazione si farà davvero brutta.

In sintesi, Lula può essere descritto come la personificazione di un Brasile cattolico, tradizionale, lusofono-meticcio e progressista.

Ciò si scontra frontalmente con l’asse reazionario, evangelico, neo-pentecostale e sionista anglo-americano. Dopotutto, i neo-pentecostali sostengono la folle teologia della “Fine dei Tempi” che ha plasmato il sionismo cristiano anglo-americano.

Flávio Bolsonaro – come tutti i membri del clan – ha promesso di trasferire l’ambasciata brasiliana a Gerusalemme; ha liquidato i BRICS definendoli «altamente ideologici»; e ha attaccato i rapporti di Lula con l’Iran (anch’esso membro dei BRICS). Flávio, un guscio vuoto, avrà anche perso le elezioni. Ma la macchina infernale che lo sostiene non si arrenderà mai.



(Traduzione de l'AntiDiplomatico)