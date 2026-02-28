Missile su Dubai, fiamme vicino al Fairmont The Palm

Tuttavia, il conflitto tra Washington, Tel Aviv e Teheran si è esteso a tutto il Medio Oriente , poiché l'Iran ha iniziato ad attaccare le basi militari statunitensi nella regione. Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) ha riferito che quattro basi statunitensi in Qatar (Al Udeid), Kuwait (Al Salem), Emirati Arabi Uniti (Al Dhafra) e Bahrein (la Quinta Flotta della Marina statunitense) sono state attaccate con missili.