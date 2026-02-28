Missile su Dubai, fiamme vicino al Fairmont The Palm
Un incendio sta devastando il lussuoso hotel Fairmont The Palm di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, nel contesto dell'escalation del conflitto nella regione, in seguito all'aggressione militare lanciata questo sabato dagli Stati Uniti e da Israele contro l'Iran.
Le immagini mostrano che l'incendio è attivo nei pressi dell'hotel, ma non sta interessando l'edificio.
Secondo l'emittente statale iraniana IRIB , il sito è stato colpito da un missile lanciato dal paese persiano.
Un video ha catturato il momento del presunto impatto del missile.
In precedenza, una serie di esplosioni erano state registrate nella capitale del Paese, Abu Dhabi, dove era stata colpita la base aerea statunitense di Al Dhafra.
- Sabato mattina presto, il Ministero della Difesa israeliano ha annunciato il lancio di un attacco "preventivo" contro la Repubblica Islamica. Più tardi, il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha confermato che le forze di Washington si erano unite all'aggressione contro la nazione persiana.
Secondo il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC), truppe d'élite delle Forze Armate iraniane, in risposta all'aggressione israelo-americana, l'Iran ha lanciato diverse ondate di missili balistici verso Israele.
Tuttavia, il conflitto tra Washington, Tel Aviv e Teheran si è esteso a tutto il Medio Oriente , poiché l'Iran ha iniziato ad attaccare le basi militari statunitensi nella regione. Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) ha riferito che quattro basi statunitensi in Qatar (Al Udeid), Kuwait (Al Salem), Emirati Arabi Uniti (Al Dhafra) e Bahrein (la Quinta Flotta della Marina statunitense) sono state attaccate con missili.