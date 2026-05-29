Trump annuncia la "linea rossa" che farebbe riscattare la guerra

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Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha avvertito in un'intervista a Fox News che esiste una linea rossa che l'Iran non può oltrepassare, pena lo scatenamento di una nuova offensiva militare americana. Interrogato dalla conduttrice Lara Trump sulle circostanze che potrebbero generare un nuovo conflitto armato con Teheran, il presidente ha risposto: «La linea rossa è un accordo che non ci avvantaggia».

Trump ha assicurato che gli Stati Uniti hanno «tutte le carte in mano», sostenendo che Washington abbia sconfitto militarmente la Repubblica Islamica. «Io negozio. Loro negoziano. Sono ottimi negoziatori. Sono astuti. Ma, alla fine, abbiamo tutte le carte in mano, perché li abbiamo sconfitti militarmente», ha dichiarato.

Accordo vicino ma minacce incombenti

Lo scorso sabato, Trump aveva annunciato che, dopo una «ottima» telefonata con diversi capi di Stato del Medio Oriente, un accordo di pace con l'Iran sarebbe molto vicino alla conclusione. «Attualmente si stanno discutendo gli aspetti e i dettagli finali dell'accordo, che sarà annunciato a breve. Oltre a molti altri elementi dell'accordo, lo Stretto di Hormuz sarà aperto», aveva scritto il presidente sul suo account di Truth Social.

Tuttavia, lo stesso giorno, Trump non aveva smesso di lanciare minacce contro la nazione persiana, affermando che esisteva una probabilità «50/50» di raggiungere un accordo con l'Iran o, al contrario, di «farli saltare in aria» riprendendo la guerra.

Lunedì di questa settimana, gli Stati Uniti hanno sferrato attacchi nel sud dell'Iran con la motivazione ufficiale di «proteggere» le proprie truppe dispiegate nella regione da eventuali «minacce» provenienti dal paese persiano. L'operazione – avvenuta nei pressi di Bandar Abbas, sullo Stretto di Hormuz – è stata condannata da Teheran come una violazione della sovranità nazionale e del diritto internazionale.

Al momento, né il Ministero degli Esteri iraniano né i rappresentanti di Teheran ai tavoli negoziali hanno commentato le ultime dichiarazioni di Trump.