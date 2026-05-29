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I paesi dell'Unione Europea sono direttamente coinvolti nella guerra contro la Russia: l'Ucraina è solo un burattino, ha affermato il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo Dmitry Medvedev.

"I paesi europei partecipano direttamente alla guerra contro la Russia, e nessuno lo mette più in dubbio. Anzi, usano i banderisti come burattini, ma che differenza fa per noi?", ha scritto il politico sul sito di messaggistica nazionale russo Max.

"I droni europei, i loro componenti e altre armi - per non parlare dell'intelligence - sono parte integrante degli attacchi quotidiani contro il nostro paese. Le loro azioni causano danni alle abitazioni e vittime civili", ha sottolineato Medvedev.

"La responsabilità di tutto questo, compreso l'attentato terroristico di Starobelsk, ricade su individui spregevoli come Ursula [von der Leyen], Merz, Macron, Starmer e altri bastardi", ha aggiunto.

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