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Medvedev: "L'Europa è in guerra con la Russia. L'Ucraina è solo un burattino"

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Medvedev: "L'Europa è in guerra con la Russia. L'Ucraina è solo un burattino"

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I paesi dell'Unione Europea sono direttamente coinvolti nella guerra contro la Russia: l'Ucraina è solo un burattino, ha affermato il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo Dmitry Medvedev.

"I paesi europei partecipano direttamente alla guerra contro la Russia, e nessuno lo mette più in dubbio. Anzi, usano i banderisti come burattini, ma che differenza fa per noi?", ha scritto il politico sul sito di messaggistica nazionale russo Max.

"I droni europei, i loro componenti e altre armi - per non parlare dell'intelligence - sono parte integrante degli attacchi quotidiani contro il nostro paese. Le loro azioni causano danni alle abitazioni e vittime civili", ha sottolineato Medvedev.

"La responsabilità di tutto questo, compreso l'attentato terroristico di Starobelsk, ricade su individui spregevoli come Ursula [von der Leyen], Merz, Macron, Starmer e altri bastardi", ha aggiunto.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

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