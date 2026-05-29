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Zakharova: “L’Occidente usa il drone in Romania per nascondere il massacro di Starobelsk”

Mentre Bucarest attribuisce a Mosca la responsabilità del drone caduto a Galati senza fornire evidenze, la portavoce russa ricorda i 21 ragazzi uccisi il 22 maggio scorso

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La portavoce del ministero degli Esteri russo, María Zakharova, ha accusato l’Occidente di usare il caso del drone precipitato in Romania per distogliere l’attenzione da quello che Mosca definisce un crimine del regime di Kiev. Il riferimento è all’attacco contro una residenza studentesca nella città russa di Starobelsk, nella Repubblica Popolare di Lugansk, dove il 22 maggio scorso hanno perso la vita 21 giovani.

“Questo si fa per deviare l’attenzione pubblica dall’attacco alla residenza studentesca di Starobelsk, un attentato terroristico finanziato dall’Occidente”, ha dichiarato Zakharova ai microfoni di RT. “È come se non comprendessero chi finanzia e fornisce le armi”, ha aggiunto la portavoce, sottolineando che accuse simili contro Mosca sono già state avanzate in passato. “Finalmente si è dimostrato che quei droni non avevano nessuna connessione con la Russia”, ha detto, lamentando che in Europa “si rifiutano di ricordarlo”. “Alla parte russa non è stato presentato neppure un fatto, neppure una prova”, ha enfatizzato.

Le autorità rumene hanno reso noto che un drone ha danneggiato il tetto di un’abitazione nella città di Galati, provocando due feriti. La responsabilità è stata attribuita a Mosca senza che siano state fornite evidenze. Il ministero della Difesa di Bucarest ha dichiarato di aver mobilitato due caccia F-16 e un elicottero IAR 330 SOCAT dopo aver rilevato la presenza di droni vicino allo spazio aereo nazionale, senza tuttavia spiegare perché l’apparato che ha colpito il complesso residenziale non sia stato intercettato.

L’attacco di Starobelsk è avvenuto nella notte del 22 maggio. Al momento dell’esplosione, nella residenza si trovavano 86 studenti. Il bilancio è di 21 morti e oltre 60 feriti. Il Comitato di Investigazione russo ha affermato che le Forze armate ucraine hanno colpito deliberatamente l’edificio con diversi droni ad ala fissa, aprendo un’indagine per terrorismo. La cancelleria russa ha definito l’azione “barbara” e ha criticato il silenzio dell’Occidente. Secondo le denunce di Mosca, attacchi di questo tipo con armi a lungo raggio fornite dalla Nato vengono lanciati con “assistenza tecnica di specialisti stranieri” dei paesi del blocco militare.

Il ministero degli Esteri russo ha annunciato che le forze di Mosca eseguiranno “attacchi sistematici” contro le installazioni del complesso militare-industriale di Kiev, come risposta ai crimini dell’esercito ucraino contro i civili. Nei giorni scorsi, rappresentanti di media di 19 paesi - tra cui Austria, Brasile, Regno Unito, Germania, Spagna, Italia, Stati Uniti, Francia e Cina - sono arrivati nella Repubblica Popolare di Lugansk per constatare le conseguenze dell’attacco. Il Giappone ha invece proibito la partecipazione dei propri giornalisti. “La Bbc ha rifiutato ufficialmente l’invito. La Cnn si trova in vacanza”, ha rivelato Maria Zakharova sui suoi canali social.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

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