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Non vogliamo morire per Israele: la rivolta silenziosa dei soldati USA contro Trump

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Non vogliamo morire per Israele: la rivolta silenziosa dei soldati USA contro Trump

 

Secondo quanto riportato dall'Huffington Post il 23 marzo, un numero sempre maggiore di soldati statunitensi schierati in Medio Oriente sta esprimendo dubbi sulla partecipazione alla guerra contro l'Iran, compresa la possibilità di "morire per Israele".

Una veterana e riservista che fa da mentore agli ufficiali più giovani ha dichiarato all'HuffPost che le truppe con cui parla stanno esprimendo una perdita di fiducia dopo che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha contribuito a spingere il presidente degli Stati Uniti Donald Trump a dichiarare guerra all'Iran.

"Sento dire dai militari: 'Non vogliamo morire per Israele, non vogliamo essere pedine politiche'", ha affermato.

"Nelle ultime due settimane ho condiviso informazioni sugli obiettori di coscienza per ben sei volte, e sono nell'esercito da quasi 20 anni: non mi era mai capitato che qualcuno mi contattasse in questo modo", ha continuato il primo riservista.

Le interviste condotte da HuffPost con soldati in servizio attivo, riservisti e gruppi di sostegno hanno rivelato che molti militari statunitensi hanno espresso sentimenti di vulnerabilità, stress opprimente, frustrazione e disillusione, al punto da desiderare di lasciare l'esercito.

Le interviste hanno inoltre rivelato che le truppe sono preoccupate per l'inadeguata protezione dai missili balistici e dai droni iraniani che prendono di mira le basi statunitensi nella regione del Golfo.

"Essere bersagliati da colpi indiretti non è la stessa cosa che vedere l'intera palestra, la caffetteria e alcuni dormitori saltare in aria da una porta a meno di 50 metri di distanza", ha detto un militare.

Finora, tredici soldati sono rimasti uccisi in guerra e almeno 232 sono rimasti feriti.

Funzionari della Casa Bianca stanno ora parlando di lanciare un'invasione di terra limitata per conquistare l'isola di Kharg nel Golfo Persico.

Un'operazione di terra sarebbe "un disastro assoluto... non abbiamo un piano del genere", ha dichiarato un ufficiale militare che sta curando i militari evacuati dal Golfo e ricoverati in un ospedale militare statunitense in Germania. "Non siamo nemmeno in grado di difendere completamente una singola base terrestre in quest'area".

Mike Prysner, direttore esecutivo del Center on Conscience and War, ha affermato che almeno un nuovo membro delle forze armate contatta l'organizzazione ogni giorno.

Venerdì, Prysner ha dichiarato che il suo gruppo sta gestendo le richieste di opposizione "accelerate" presentate dal personale dell'Esercito, della Marina e del Corpo dei Marines degli Stati Uniti, il cui dispiegamento era previsto entro pochi giorni.

Tre navi della Marina statunitense, con a bordo altri 2.200 marines, sono state dispiegate in Asia occidentale, secondo quanto riferito domenica da due funzionari statunitensi ad ABC News.

Matt Howard, co-direttore del gruppo About Face: Veterans Against The War, ha affermato che la sua organizzazione sta aiutando un numero crescente di militari in servizio attivo a comprendere il loro diritto di lasciare l'esercito come obiettori di coscienza.

"Le persone hanno il diritto di scegliere, incluso lo status di obiettore di coscienza. A quanto mi risulta, sempre più persone stanno optando per questa soluzione. Ci troviamo sicuramente ad affrontare questo argomento con maggiore frequenza rispetto al passato", ha affermato Howard.

Coloro che desiderano ottenere lo status di obiettore di coscienza denunciano di essere stati influenzati dall'attacco missilistico statunitense Tomahawk contro una scuola elementare nella città iraniana di Minab, che ha causato la morte di oltre 175 persone, tra cui almeno 165 studentesse.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

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