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Pakistan, la scadenza della garanzia del feldmaresciallo

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Pakistan, la scadenza della garanzia del feldmaresciallo

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di Junaid S. Ahmad Middle Eastern Monitor

[Traduzione a cura di: Nora Hoppe]

 

Gli uomini forti non vengono messi da parte perché diventano brutali. La brutalità, spesso, fa parte della loro natura. Vengono messi da parte quando la brutalità smette di dare i risultati sperati.

Ecco perché il recente sondaggio del Financial Times sul feldmaresciallo Asim Munir è significante. Dopo anni in cui gran parte della stampa occidentale ha gestito l'ordine autoritario pakistano con la discrezionalità normalmente riservata a risorse di intelligence, accordi segreti e alleati imbarazzanti, uno dei quotidiani più influenti al mondo, appartenente all’establishment, ha finalmente iniziato ad analizzare i meccanismi che stanno dietro alle medaglie. Il tempismo è rivelatore. Gli imperi non scoprono improvvisamente il costituzionalismo. Conducono valutazioni delle prestazioni. L'articolo, intitolato "I grandi disegni dell'uomo forte del Pakistan", non dimostra che Washington si sia rivoltato contro Munir. Il Financial Times non è un avviso di licenziamento imperiale, e la politica estera occidentale non è mai stata gravata da una moralità eccessiva. Ma il giornalismo d'élite spesso funziona come un servizio meteorologico avanzato per il potere. Ci dice quali dubbi sono diventati rispettabili, quali domande sono ora stampabili e quale cliente presumibilmente indispensabile potrebbe avvicinarsi alla sua scadenza. Per più di due anni, il valore di Munir si è basato su una proposta familiare: poteva consegnare il Pakistan senza consultare i pakistani. Le elezioni erano disordinate. Il Parlamento era fastidioso. La legittimità civile era un inconveniente amministrativo. Qui, a quanto pare, c'era un generale disciplinato che poteva imprigionare il politico più popolare del Paese, schiacciare il suo movimento, disciplinare i tribunali, intimidire i media, gestire la Cina, rassicurare le monarchie del Golfo, adulare Washington e promuovere l'intero accordo come "stabilità".

Nel linguaggio dell'impero, per “stabilità” si intende solitamente che le persone ‘giuste’ devono essere intimidite e quelle “sbagliate” devono essere armate.

Munir capiva l'accordo. Se la legittimità non poteva essere guadagnata in patria, poteva essere affittata all'estero. La politica estera del Pakistan ha quindi iniziato a assomigliare a una convenzione di vendita militare itinerante. Viene offerta la geografia. Viene offerto accesso all'intelligence. Viene offerta la mediazione. Vengono offerte truppe. L'obbedienza strategica rimane a prezzi competitivi. Washington ha bisogno di un facilitatore? Il Pakistan è disponibile. Riyadh vuole rassicurazioni? Il Pakistan è disponibile. Il Kuwait cerca una cooperazione militare più profonda? Il feldmaresciallo arriva con l'opuscolo.

Uno Stato incapace di garantire elettricità, giustizia, occupazione, istruzione o assistenza sanitaria a milioni dei propri cittadini rimane, miracolosamente, pronto a garantire la sicurezza a ogni palazzo in preda all’ansia tra il Golfo Persico e il Potomac.

Questa non è una grande strategia. È la sopravvivenza del regime in uniforme cerimoniale. Ogni stretta di mano straniera diventa una scheda sostitutiva. Ogni accordo di difesa diventa un certificato di legittimità importato. Ogni fotografia in cui compare un presidente o un principe viene presentata come prova che la storia ha dato il proprio avallo all’uomo che ai pakistani non è mai stato permesso di sostenere. Ma gli applausi provenienti dall’estero non possono nascondere all’infinito il crollo interno. L'ordine politico pakistano è stato devastato dalla repressione, dalla manipolazione costituzionale e dalla conversione della legge in materiale di cancellazione del regime. Imran Khan rimane imprigionato mentre il suo movimento viene schiacciato da arresti, intimidazioni e guerre amministrative. La magistratura è stata riorganizzata tramite emendamenti che approfondiscono i timori di un dominio esecutivo e militare. Il controllo dei media, la persecuzione selettiva e il silenzio imposto non sono più misure d'emergenza. Sono il sistema operativo.

Nel frattempo, le periferie dello Stato non sono semplicemente in fermento: stanno testimoniando contro il centro. Il Balochistan brucia di insurrezione, militarizzazione, sparizioni e rabbia accumulata. Il Khyber Pakhtunkhwa affronta una militanza sempre più intensa e un allontanamento sempre più profondo. Il Gilgit-Baltistan e l’Azad Jammu e Kashmir ribollono per questioni legate alla terra, alle risorse, all’esclusione e a un governo coercitivo. L’istituzione che per decenni si è presentata come l’unica fonte di ordine del Pakistan sembra ora sempre più abile nel generare disordine. La sua risposta a ogni crisi politica è la securitizzazione, seguita da un seminario sulla stabilità.

 

L’economia completa il quadro accusatorio. Il Pakistan continua a dipendere dai creditori internazionali, dai depositi del Golfo e dai salvataggi d’emergenza, mentre i suoi governanti celebrano la “rilevanza geopolitica” come se fosse qualcosa di commestibile. Ma non lo è. I bambini non possono ricevere un’istruzione grazie a dialoghi strategici.

Gli ospedali non si risanano con lo sfarzo militare. I cittadini non possono pagare le bollette dell'elettricità con le fotografie del loro feldmaresciallo seduto accanto a Donald Trump. Ecco perché l'intervento del Financial Times potrebbe avere conseguenze. Le potenze occidentali tollerano clienti autoritari quando questi possono imporre l'ordine a basso costo. Munir offre sempre più l'opposto: repressione senza risoluzione, coercizione senza consenso e supremazia militare senza coesione nazionale. L'amico fidato può ancora essere affidabile. La domanda è se riuscirà ancora a mantenere le promesse. Il suo energico sforzo di promuovere le forze armate pakistane come un servizio di sicurezza regionale non fa che aumentare i sospetti. Uno Stato sicuro esporta influenza. Un sovrano insicuro esporta utilità. C'è anche qualcosa di osceno in una povera potenza nucleare musulmana che offre protezione alle monarchie ricche mentre i palestinesi vengono massacrati e gli stessi pakistani vengono privati della dignità.

Il Pakistan possiede uno dei più grandi eserciti militari del mondo musulmano, eppure il suo potere coercitivo è più facilmente immaginato come un'assicurazione per i palazzi che come una protezione per gli oppressi.

Apparentemente, la solidarietà islamica diventa strategicamente impraticabile proprio nel momento in cui rischia di creare disagio per un creditore. Il vero pericolo di Munir, quindi, non è che sia impopolare. I generali pakistani sono già sopravvissuti al disprezzo in passato. Il suo pericolo è che possa diventare costoso. I patroni stranieri non abbandonano gli uomini forti per aver distrutto la democrazia. Li abbandonano quando la distruzione non riesce a produrre controllo.

Il Financial Times potrebbe registrare il primo tremore di quella rivalutazione. Munir possiede ancora le uniformi, l’apparato coercitivo, gli applausi stranieri e la grandiosità farsesca di una carica di maresciallo inventata. Ma il potere preso in affitto dall'esterno ha sempre una data di scadenza. Quando Washington inizia a chiedersi se il suo uomo indispensabile sia diventato la fonte piuttosto che la soluzione dell'instabilità, le medaglie inizieranno a somigliare a decorazioni su una nave che affonda. La tragedia del Pakistan non è semplicemente che è governato da un feldmaresciallo senza un mandato sul campo di battaglia. È che un intero Paese viene offerto come garanzia affinché un solo uomo continui a essere utile. E il verdetto della storia sugli uomini forti del Pakistan è spietatamente coerente: l’abbraccio imperiale è più caloroso proprio prima che le mani si stacchino.

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