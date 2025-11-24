Pepe Escobar - Il Teatro dell'Assurdo: cosa significa davvero il Piano in 28 punti

di Pepe Escobar – Strategic Culture

[Traduzione a cura di: Nora Hoppe]

Il "piano di pace" in 28 punti del Capocirco per l'Ucraina può essere visto come una foca domestica che sguazza in uno stagno per divertire le gallerie. E poi passiamo a un'altra attrazione.

Eppure, se preso sul serio – e questo richiede non un pizzico ma una botte di sale – è come un gemello del "piano" del Capocirco per Gaza, questa volta con l'obiettivo di strappare una patetica "vittoria" dalle fauci della sconfitta strategica de facto dell'Impero del Caos.

Esaminiamo le reazioni. Qui troverete l'analisi di Larry Johnson – che condivido – ma soprattutto il video della folgorante intervista di due ore che abbiamo avuto a metà settimana a Mosca con l'eccezionale Maria Zakharova, la portavoce del Ministero degli Esteri più articolata del pianeta.

Quello che la signora Zakharova ci ha essenzialmente detto è che a metà settimana non c'è stata alcuna reazione russa perché Mosca non aveva ricevuto nulla di concreto: "Quando avremo informazioni ufficiali, quando le riceveremo tramite un canale pertinente, naturalmente saremo sempre aperti al lavoro."

Lo stesso valeva per il Cremlino. Portavoce presidenziale Dmitry Peskov: "No, non abbiamo ricevuto nulla ufficialmente. Vediamo alcune innovazioni. Ma ufficialmente, non abbiamo ricevuto nulla. E non c'è stata alcuna discussione sostanziale su questi argomenti."

La prima risposta reale e secca che arrivò dal presidente Putin fu singolarmente esplicita: mimetizzata, visitando un centro di comando e sottolineando che l'organizzazione a Kiev non può più essere definita una "leadership politica" perché si tratta semplicemente di "un'organizzazione criminale".

Dopo alcuni giorni frenetici sepolti da uno tsunami di propaganda inventata dai media mainstream di NATOstan, che sostenevano ma sostanzialmente contro il 28 punti, qualcuno a Washington – e non necessariamente l'intermediario russo Kirill Dmitriev – potrebbe averlo consegnato, ufficialmente, al Cremlino.

Così, venerdì scorso abbiamo avuto, finalmente, la risposta dello stesso Presidente Putin, durante una sessione dei membri permanenti del Consiglio di Sicurezza russo.

Devono essere sottolineati i punti chiave di Putin:

Alaska: "Il punto principale del vertice dell'Alaska, il suo scopo principale, era che durante i colloqui ad Anchorage abbiamo confermato che, nonostante alcune questioni difficili e complessità, eravamo comunque d'accordo con queste proposte ed eravamo pronti a dimostrare la flessibilità richiesta."

Reazione del Sud Globale: "Abbiamo fornito informazioni dettagliate a tutti i nostri amici e partner nel Sud Globale su queste questioni – inclusi Cina, India, DPRK, Sudafrica, Brasile, molti altri paesi e, naturalmente, gli stati della CSTO. Tutti i nostri amici e partner, e voglio sottolineare questo – senza eccezione – hanno sostenuto questi potenziali accordi."

La non risposta degli Stati Uniti: "Tuttavia, dopo i negoziati in Alaska, abbiamo visto una certa pausa da parte degli Stati Uniti, e sappiamo che ciò è dovuto al rifiuto de facto dell'Ucraina di accettare il piano di pace proposto dal presidente Trump. Credo che sia proprio per questo che è emersa una nuova versione – essenzialmente un piano aggiornato composto da 28 punti." Si noti che "aggiornato" è la parola chiave qui – come un'estensione di Alaska.

Cosa significa davvero il piano in 28 punti: "Abbiamo il testo. Lo abbiamo ricevuto tramite i nostri canali di comunicazione esistenti con l'Amministrazione degli Stati Uniti. Credo che anche questo possa costituire la base per un accordo di pace finale, ma questo testo non viene discusso con noi in sostanza. E posso suggerire il perché.

"La ragione, credo, rimane la stessa: l'amministrazione statunitense non riesce ancora a ottenere il consenso dell'Ucraina – l'Ucraina lo rifiuta.

"Evidentemente, l'Ucraina e i suoi alleati europei rimangono illusi e sognano ancora di infliggere una sconfitta strategica alla Russia sul campo di battaglia. Penso che questa posizione non sia tanto radicata nella mancanza di competenza – per ora lascerò da parte questo argomento – quanto piuttosto nell'assenza di informazioni oggettive sulla reale situazione sul campo."

Per un approfondimento l'UE e l'Ucraina: "Tutto considerato, né l'Ucraina né l'Europa comprendono le conseguenze di questa strada. Solo un esempio molto recente – Kupyansk. Non molto tempo fa, il 4 novembre – appena due settimane fa – le autorità di Kiev hanno dichiarato pubblicamente che non più di 60 militari russi erano presenti in città e che entro pochi giorni, come sostenevano, le forze ucraine l'avrebbero completamente sbloccata.

"Ma vorrei informarvi che già in quel momento, il 4 novembre, la città di Kupyansk era praticamente completamente assicurata dalle Forze Armate russe. I nostri ragazzi, come si suol dire, stavano semplicemente finendo il compito – sgomberando le strade e i quartieri rimanenti. Il destino della città era già stato completamente deciso.

"Cosa ci dice questo? O i leader di Kiev non hanno informazioni oggettive sulla situazione al fronte, oppure, avendole, semplicemente non sono in grado di valutarla oggettivamente."

L'OMS proseguirà: "Se Kiev non vuole discutere le proposte del presidente Trump e le respinge, allora loro – e i loro istigatori europei della guerra – devono capire che la situazione a Kupyansk si ripeterà inevitabilmente in altri settori chiave del fronte. Forse non così rapidamente come vorremmo, ma il risultato si ripeterà inevitabilmente."

La conclusione inevitabile: "Nel complesso, questo ci è accettabile, poiché porta al raggiungimento degli obiettivi dell'operazione militare speciale con mezzi militari. Ma, come ho detto molte volte in passato, siamo anche preparati per negoziati di pace e per risolvere i problemi con mezzi pacifici. Tuttavia, ciò richiede una discussione sostanziale di tutti i dettagli del piano proposto. Siamo preparati per questo."

Decostruendo un miscuglio incoerente

Quindi qui siamo finalmente tornati all'essenziale – ciò che tutti con un QI superiore alla temperatura ambiente dopo la guerra per procura imperiale contro la Russia in Ucraina sanno: la Russia è pronta per la pace, ma, nelle parole dello stesso Putin, "è anche soddisfatta delle dinamiche attuali dell'OMS". Perché questo sta conducendo – lentamente ma inesorabilmente, "al raggiungimento dei suoi obiettivi" sul campo di battaglia.

Qualunque fosse la vera storia dietro il tiro da 28 punti – supponendo che fosse Dmtriev e Witkoff rimasti a Miami per tre giorni; e poi lo spregevole neocon Marco Rubio e l'esperto di livello zero di qualsiasi cosa, il sionista Jared Kushner (!) che interviene – questo "piano" pasticciato, persino infantile di qualcuno che si spaccia per Egemone al Comando e che deride i BRICS/SCO è completamente impraticabile.

E se fosse stato progettato proprio per questo?

La nuova frenetica versione è che la felpa sudata di Kiev ha ricevuto un ultimatum da Trump 2.0: secondo una nuova “tabella di marcia aggressiva”, deve salire a bordo. Altrimenti...

I sostenitori di Kiev – il proverbiale assortimento di chihuahua che compongono l'UE, la Commissione Europea (CE) e i "leader" in capitali selezionate – hanno respinto il tiro da 28 punti, e così anche Kiev, fin dall'inizio.

Il documento in 28 punti riesce davvero nell'impresa di mettere insieme un guazzabuglio incoerente che è irrealizzabile non solo per la Russia, ma anche per la combinazione UE/NATO. Alcuni esempi:

Punto 4: "Sarà avviato un dialogo mediato tra Russia e NATO dagli Stati Uniti per risolvere le questioni di sicurezza e promuovere la cooperazione." La NATO è un parto dell'ingegno dell'Impero del Caos. Non "collaborerà" mai con la Russia "una minaccia esistenziale".

Punto 9: "I caccia europei saranno stanziati in Polonia." Questo significa che la NATO è ancora pronta ad attaccare il territorio russo.

Punto 10. "La garanzia di sicurezza statunitense [all'Ucraina] è accompagnata da condizioni: – Gli Stati Uniti ricevono un risarcimento." Questo è puro territorio mafioso da "offerta che non puoi rifiutare".

Punto 13: "La Russia sarà reintegrata nell'economia globale:

graduale revoca delle sanzioni

cooperazione economica a lungo termine tra Stati Uniti e Russia

joint venture nei settori dell'IA, energia, infrastrutture, terre rare ed estrazione artica

la Russia entra nel G8"

È proprio di questo che si tratta, secondo lo stesso Capocirco: approfittare delle risorse naturali russe. Inoltre, la Russia non ha bisogno del G8: Mosca si concentra sui BRICS/SCO.

Punto 14: "I beni russi congelati saranno assegnati come segue:

100 miliardi di dollari utilizzati per ricostruire l'Ucraina (gestita dagli Stati Uniti)

gli Stati Uniti ricevono il 50% dei profitti dagli investimenti nella ricostruzione

l'Europa contribuisce con altri 100 miliardi di dollari

gli asset congelati rimanenti vengono utilizzati in uno strumento di investimento congiunto USA–Russia per approfondire i legami economici."

Questo è il massimo del Teatro dell'Assurdo: non solo gli americani vogliono usare i fondi russi per ricostruire l'Ucraina – che hanno contribuito a distruggere – ma il loro "10 per cento per il Pezzo Grosso" si rivela essere un generoso 50%.

Punto 17: "Gli Stati Uniti e la Russia estenderanno i trattati di controllo degli armamenti nucleari, incluso il New START." Un punto di partenza impossibile: Mosca ha insistito senza sosta sul fatto che i trattati sul controllo degli armamenti non saranno negoziati in relazione all'OMS.

Punto 21: "Disposizioni territoriali:

Crimea, Donetsk e Lugansk sono riconosciute come de facto russe, anche dagli Stati Uniti

parti di Kherson e Zaporozhye diventano zone ghiacciate di "linea di contatto" (anch'esse riconoscimento de facto)

la Russia cede altre aree concordate

l'Ucraina si ritira dalle restanti parti di Donetsk; la zona diventa un cuscinetto neutrale riconosciuto dalla Russia

le forze russe non possono entrare nella zona cuscinetto."

Un fallito totale in partenza – e non solo per la combo UE/NATO-Kiev. Kherson e Zaporozhye, costituzionalmente, sono ora pienamente russi – e saranno liberati sul campo di battaglia.

Punto 26: "Amnistia completa a tutte le parti per tutte le azioni intraprese durante la guerra: nessuna accusa, nessuna accusa per crimini di guerra." non se ne parla nemmeno: Kiev ha costretto il documento preliminare a usare "amnistia" invece di "ispezione". Mosca non si accontenterà di nulla di meno che il pieno perseguimento penale dei membri dell'"organizzazione criminale". E sì, ci sarà un tribunale per i crimini di guerra.

Punto 27: "L'accordo sarà legalmente vincolante e eseguito da un Consiglio di Pace presieduto da Donald J. Trump." Quella è una replica di Gaza. Come se Putin e il Consiglio di Sicurezza russo accettassero un "Consiglio di Pace" presieduto da un Capocirco la cui scadenza si avvicina rapidamente, presieduto da un direttore di circo la cui data di scadenza si avvicina rapidamente, per non parlare del fatto che sarà subordinato ai perdenti in una feroce guerra per procura.

A proposito di una conclusione davvero intrigante

Una plausibile conclusione della sconfitta da 28 punti è che l'oligarchia selezionata che governa l'Impero del Caos continua a gestire un racket di protezione – e l'unico modo per recuperare la sconfitta strategica de facto nel Paese 404 è fare soldi facili.

Un'altra conclusione più intrigante e plausibile è che il tiro da 28 punti non è mai stato pensato per essere accettato dalla coppia EU-Kiev. Tutto ruota attorno alla strategia di uscita del Capocirco dalla debacle in Novorossiya.

Trump sta già preparando il terreno, come a dire: ho provato di tutto, ma Zelensky non si conforma. Quindi ora è solo un problema suo – e della sua banda – fianco a fianco con i chihuahua dell'UE. Prossimamente: un immediato cambio di narrazione. Cos'altro: l'Impero del Caos non può gestire la realtà, solo le narrazioni.

Trump 2.0 potrebbe iniziare a lavorare per migliorare le relazioni tra Stati Uniti e Russia – mentre la colpa del crollo del "processo di pace" ricade sulla combo UE-Kiev. L'ottica dell'operazione di pubbliche relazioni da 28 punti è fondamentale: confezionata in quanto chiede a Mosca di raggiungere un compromesso, anche se la Russia sta vincendo sul campo di battaglia, assicurandosi al contempo che l'“organizzazione criminale” di Kiev non possa accettare le disposizioni principali.

Finale provvisorio: i chihuahua della guerra continueranno ad abbaiare mentre l'OMS continuerà ad andare avanti.