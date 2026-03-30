Ex ministro Giovanni Tria al CGTN: "Il vantaggio della Cina nella transizione ecologica può favorire il progresso europeo"

In un'intervista concessa recentemente al China Media Group (CMG), l'ex ministro dell'Economia e delle Finanze italiano Giovanni Tria ha dichiarato che la cooperazione tra Unione Europea e Cina, basata sul reciproco vantaggio, rappresenta un pilastro fondamentale per la stabilità del sistema finanziario internazionale. Secondo Tria, l'UE dovrebbe continuare ad impegnarsi nel percorso di ridurre le barriere commerciali e di maggiore apertura nei rapporti con la Cina. L'ex ministro ha inoltre sottolineato come l'esperienza cinese nella transizione ecologica non solo stia guidando la sostenibilità a livello globale, ma offra anche concrete opportunità di collaborazione vantaggiosa per l'Europa.