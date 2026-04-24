Pepe Escobar - Iran-Stati Uniti: la scomposizione del limbo strategico

di Pepe Escobar – Strategic Culture

[Traduzione a cura di: Nora Hoppe]

Il blocco sta assumendo una dimensione globale. La prossima tappa è lo Stretto di Malacca.

Nessuna analisi seria può prendere in considerazione i bla bla bla da cerebrolesi del Sindacato Epstein su ciò che accade nei corridoi del potere a Teheran.

Come se ne avessero la minima idea.

Non c'è nulla di “frammentato” (a parte la psiche del Babuino di Barbaria). Esistono ovviamente diversi approcci concettuali e un vivace dibattito pubblico a livello nazionale. Ma ai vertici decisionali l'intero sistema è fortemente unificato.

Per cominciare, questo è un sistema completamente nuovo, in piena transizione. Al nucleo decisionale abbiamo un Quartetto emergente incentrato sulla sicurezza: il capo dell'IRGC Ahmad Vahidi; Presidente del Parlamento Ghalibaf; il segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale, Mohammad Zolghadr; e il segretario del Consiglio per il Discernimento Convenienza, Mohsen Rezaee.

Questo imperativo centrato sulla sicurezza coesiste con il precedente sistema ibrido, esemplificato dai "riformisti", tra cui il Presidente Pezeshkian e il Ministro degli Esteri Araghchi.

Dei 13 membri del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale, solo 2 sono "riformisti".

E soprattutto, c'è l'autorità decisiva del leader Ayatollah Mojtaba Khamenei – tradizionalmente molto vicino all'IRGC.

Tutto ciò è incomprensibile per i propagandisti del Sindacato Epstein, o per qualche "esperto" saudita da quattro soldi che racconta la fantasia di un "colpo di stato rivoluzionario" usato dall'IRGC per mettere Ghalibaf, Pezeshkian e Araghchi agli arresti domiciliari.

Tanto sul vettore diplomatico che su quello militare, Teheran è stata molto chiara, più e più volte. Niente negoziazioni con l'Impero della Pirateria sotto blocco navale – che è, in realtà, un atto di guerra. Niente negoziazioni mentre le loro navi vengono attaccate – il che rappresenta di fatto una violazione del cessate il fuoco.

Il ministro degli Esteri Araghchi è stato dritto al punto. Quindi, ancora una volta: niente revoca del blocco navale, niente negoziati.

L'Iran non batterà ciglio. Qualunque cosa serva. La responsabilità di distruggere l'economia globale ricade interamente su Barbaria.

Un blocco illegale e il concetto del "passaggio innocente"

La "strategia" negoziale del Babbuino di Barbaria – ricolma di demenza e odio – si basa su tre principi rozzi: pressione massima; scadenze infinite; e minacce vociferanti e infinite di distruggere le infrastrutture iraniane.

Quindi, in vista di un possibile Islamabad-2, Teheran ha scelto di puntare al silenzio strategico. Teheran ha ghostato Babbuini di Barbaria fino in fondo. Scombussolato, doveva ovviamente battere ciglio lui – di grosso. Ora non fissa scadenze aggiuntive. Non minaccia di distruggere infrastrutture civili. La Grande Domanda è cosa succederà al blocco navale.

L'articolo 3(c) della Risoluzione 3314 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite (la Definizione di Aggressione) va dritto al punto: "Il blocco dei porti o delle coste di uno Stato da parte delle forze armate di un altro Stato" si qualifica come atto di aggressione.

Pertanto, si tratta di una violazione diretta del cessate il fuoco.

Quello che fa Teheran quando si tratta di transitare attraverso lo Stretto di Hormuz è una storia completamente diversa.

L'Iran non ha bloccato alcun porto straniero né dichiarato un blocco generale. Ha imposto un casello alle navi ostili che transitano uno Stretto che attraversa le proprie acque territoriali.

Questo è assolutamente lecito in termini di diritto all'autodifesa – rispondere a un blitzkrieg armato unilaterale e illegale da parte della superpotenza imperiale.

Inoltre, a seguito della Convenzione di Ginevra del 1958 sul Mare Territoriale e la Zona Contigua e della propria legislazione interna (la Legge del 1993 sulle aree marittime della Repubblica Islamica dell'Iran), l'Iran ha sempre sottolineato che il diritto di "passaggio innocente" non si applica alle navi che ne minacciano la sicurezza.

Hormuz è la definizione di un punto di strozzatura strategico. Attraversa acque territoriali iraniane. Quindi ovviamente Teheran ha il diritto sovrano di regolare il passaggio verso navi non innocenti.

Ovviamente l'Impero del Caos, delle Bugie, del Bottino e della Pirateria è ignaro di qualsiasi cosa sia legale. Soprattutto perché ciò che è già in gioco è un blocco marittimo globale de facto – imposto a Iran, Russia, ovviamente alla Cina, e prima o poi a qualsiasi altra nazione del Sud Globale.

Un blocco americano che distrugge l'economia globale

La guerra all'Iran e ora il blocco navale sono un attacco senza regole all'economia globale. L'offerta energetica globale è già scesa a un sorprendente 60% – solo in meno di 2 mesi. Gli orrori che ci attendono spaziano da lockdown e innumerevoli voli bloccati per mancanza di carburante per jet fino alla carenza di cibo che arriverà la prossima estate a causa dell'Inferno dei Fertilizzanti; possibili rivolte per il cibo; e persino la possibile introduzione di una CBDC per il razionamento alimentare.

The Rocky Horror Show si fa sempre più forte minuto dopo minuto. I petroliere hanno letteralmente smesso di attraversare lo Stretto di Hormuz; a questo si aggiunge l'Impero della Pirateria che sparava colpi di cannone navale da 5 pollici contro varie navi iraniane. L'assicurazione commerciale per le petroliere del Golfo è aumentata di ben il 400% in appena una settimana.

Così com'è, è chiaro che Teheran non accetterà mai un blocco navale permanente. Quindi ci sarà una ritorsione. Qualunque cosa accada dopo, il greggio Brent supererà sicuramente i 120 dollari al barile. La fornitura di carburante per jet si restringerà notevolmente entro la fine della prossima settimana. I prezzi del diesel e della benzina seguiranno entro due settimane.

Stiamo assistendo, in tempo reale, a un brusco arresto del mercato energetico mondiale. Proprio mentre l’Iran stava attenuando il pedaggio nello Stretto di Ormuz, nell’ambito del cessate il fuoco, la Barbaria ha varato il suo blocco navale.

Quindi è Barbaria che in realtà sta per distruggere l'economia globale, poiché la domanda di IA, carburante per jet, diesel, trasporti marittimi, tutto viene seriamente compromesso da uno tsunami immobilizzato di petrolio.

La soluzione – per ora – è il devio attraverso il Bab al-Mandeb, responsabile del 12% di tutto il commercio globale e del 10% del petrolio scambiato a livello globale: l'unico collegamento tra Asia, Africa ed Europa tramite il Canale di Suez.

Se Ansar Allah in Yemen chiude il Bab al-Mandeb, l'unica opzione rimasta è passare attraverso il Capo di Buona Speranza: fino a due settimane in più in mare, aggravate da costi di navigazione alle stelle.

Tutte le principali rotte marittime sono al limite della loro capacità. Il blocco navale della Barbaria sta già accedendo a INDOPACOM. E nemmeno questa produzione hollywoodiana sarà sufficiente a tagliare fuori le esportazioni iraniane. Barbaria dovrebbe attaccare ogni singola petroliera della flotta ombra, compresi quelli in partenza dall'Iraq, oltre a imporre sanzioni più severe a Malesia e Cina.

Per il momento Pechino mantiene il silenzio. Nessuna presa di posizione ufficiale, a parte qualche generico appello all’apertura dello Stretto di Hormuz. Tuttavia, prima o poi il Dragone potrebbe essere costretto a uscire allo scoperto – e a entrare nella mischia, magari inviando una task force in Asia occidentale.

Venezuela. Iran. Il blocco che si è globalizzato. La tappa successiva è lo Stretto di Malacca.

Questo limbo strategico non può durare. La strategia di Barbaria si riduce a un ritorno allo status quo prebellico: l’Iran sottoposto a un blocco economico di massima pressione, oltre alla minaccia costante di un ritorno alla guerra.

Ancora una volta: anche mentre infliggeva una devastante sconfitta strategica a Washington, contro ogni previsione, Teheran chiedeva costantemente la fine totale della guerra. E non questo congelamento in limbo.

L'intero pianeta ha osservato, in tempo reale, come la Resistenza Sovrana, dopo 47 anni di devastanti sanzioni e pagando un prezzo terribile, riesca a fissare l'Impero.

Il tanto fragile cessate il fuoco non reggerà. Un'azione volta a rompere il blocco di Barbaria è praticamente inevitabile – come nel caso dell'ennesimo sequestro di una nave iraniana. L'elenco degli obiettivi è già stato reso noto: l'oleodotto di Yanbu in Arabia Saudita, che aggira lo Stretto di Hormuz; lo stesso vale per il terminale di Fujairah negli Emirati Arabi Uniti; e la chiusura dello Stretto di Bab al-Mandeb. Si tratta di oltre il 32% dell'approvvigionamento petrolifero mondiale, che verrebbe a mancare all'istante.

E sarà l’Impero della Pirateria a esserne responsabile.