Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. OP-ED
  • ASIA

Pepe Escobar - Iran-Stati Uniti: la scomposizione del limbo strategico

327
Pepe Escobar - Iran-Stati Uniti: la scomposizione del limbo strategico

 

di Pepe Escobar Strategic Culture 

 

[Traduzione a cura di: Nora Hoppe]

Il blocco sta assumendo una dimensione globale. La prossima tappa è lo Stretto di Malacca.

Nessuna analisi seria può prendere in considerazione i bla bla bla da cerebrolesi del Sindacato Epstein su ciò che accade nei corridoi del potere a Teheran.

Come se ne avessero la minima idea.

Non c'è nulla di “frammentato” (a parte la psiche del Babuino di Barbaria). Esistono ovviamente diversi approcci concettuali e un vivace dibattito pubblico a livello nazionale. Ma ai vertici decisionali l'intero sistema è fortemente unificato.

Per cominciare, questo è un sistema completamente nuovo, in piena transizione. Al nucleo decisionale abbiamo un Quartetto emergente incentrato sulla sicurezza: il capo dell'IRGC Ahmad Vahidi; Presidente del Parlamento Ghalibaf; il segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale, Mohammad Zolghadr; e il segretario del Consiglio per il Discernimento Convenienza, Mohsen Rezaee.

Questo imperativo centrato sulla sicurezza coesiste con il precedente sistema ibrido, esemplificato dai "riformisti", tra cui il Presidente Pezeshkian e il Ministro degli Esteri Araghchi.

Dei 13 membri del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale, solo 2 sono "riformisti".

E soprattutto, c'è l'autorità decisiva del leader Ayatollah Mojtaba Khamenei – tradizionalmente molto vicino all'IRGC.

Tutto ciò è incomprensibile per i propagandisti del Sindacato Epstein, o per qualche "esperto" saudita da quattro soldi che racconta la fantasia di un "colpo di stato rivoluzionario" usato dall'IRGC per mettere Ghalibaf, Pezeshkian e Araghchi agli arresti domiciliari.

Tanto sul vettore diplomatico che su quello militare, Teheran è stata molto chiara, più e più volte. Niente negoziazioni con l'Impero della Pirateria sotto blocco navale – che è, in realtà, un atto di guerra. Niente negoziazioni mentre le loro navi vengono attaccate – il che rappresenta di fatto una violazione del cessate il fuoco.

Il ministro degli Esteri Araghchi è stato dritto al punto. Quindi, ancora una volta: niente revoca del blocco navale, niente negoziati.

L'Iran non batterà ciglio. Qualunque cosa serva. La responsabilità di distruggere l'economia globale ricade interamente su Barbaria.

Un blocco illegale e il concetto del "passaggio innocente"

La "strategia" negoziale del Babbuino di Barbaria – ricolma di demenza e odio – si basa su tre principi rozzi: pressione massima; scadenze infinite; e minacce vociferanti e infinite di distruggere le infrastrutture iraniane.

Quindi, in vista di un possibile Islamabad-2, Teheran ha scelto di puntare al silenzio strategico. Teheran ha ghostato Babbuini di Barbaria fino in fondo.  Scombussolato, doveva ovviamente battere ciglio lui – di grosso. Ora non fissa scadenze aggiuntive. Non minaccia di distruggere infrastrutture civili. La Grande Domanda è cosa succederà al blocco navale.

L'articolo 3(c) della Risoluzione 3314 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite (la Definizione di Aggressione) va dritto al punto: "Il blocco dei porti o delle coste di uno Stato da parte delle forze armate di un altro Stato" si qualifica come atto di aggressione.

Pertanto, si tratta di una violazione diretta del cessate il fuoco.

Quello che fa Teheran quando si tratta di transitare attraverso lo Stretto di Hormuz è una storia completamente diversa.

L'Iran non ha bloccato alcun porto straniero né dichiarato un blocco generale. Ha imposto un casello alle navi ostili che transitano uno Stretto che attraversa le proprie acque territoriali.

Questo è assolutamente lecito in termini di diritto all'autodifesa – rispondere a un blitzkrieg armato unilaterale e illegale da parte della superpotenza imperiale.

Inoltre, a seguito della Convenzione di Ginevra del 1958 sul Mare Territoriale e la Zona Contigua e della propria legislazione interna (la Legge del 1993 sulle aree marittime della Repubblica Islamica dell'Iran), l'Iran ha sempre sottolineato che il diritto di "passaggio innocente" non si applica alle navi che ne minacciano la sicurezza.

Hormuz è la definizione di un punto di strozzatura strategico. Attraversa acque territoriali iraniane. Quindi ovviamente Teheran ha il diritto sovrano di regolare il passaggio verso navi non innocenti.

Ovviamente l'Impero del Caos, delle Bugie, del Bottino e della Pirateria è ignaro di qualsiasi cosa sia legale. Soprattutto perché ciò che è già in gioco è un blocco marittimo globale de facto – imposto a Iran, Russia, ovviamente alla Cina, e prima o poi a qualsiasi altra nazione del Sud Globale.

Un blocco americano che distrugge l'economia globale

La guerra all'Iran e ora il blocco navale sono un attacco senza regole all'economia globale. L'offerta energetica globale è già scesa a un sorprendente 60% – solo in meno di 2 mesi. Gli orrori che ci attendono spaziano da lockdown e innumerevoli voli bloccati per mancanza di carburante per jet fino alla carenza di cibo che arriverà la prossima estate a causa dell'Inferno dei Fertilizzanti; possibili rivolte per il cibo; e persino la possibile introduzione di una CBDC per il razionamento alimentare.

The Rocky Horror Show si fa sempre più forte minuto dopo minuto. I petroliere hanno letteralmente smesso di attraversare lo Stretto di Hormuz; a questo si aggiunge l'Impero della Pirateria che sparava colpi di cannone navale da 5 pollici contro varie navi iraniane. L'assicurazione commerciale per le petroliere del Golfo è aumentata di ben il 400% in appena una settimana.

Così com'è, è chiaro che Teheran non accetterà mai un blocco navale permanente. Quindi ci sarà una ritorsione. Qualunque cosa accada dopo, il greggio Brent supererà sicuramente i 120 dollari al barile. La fornitura di carburante per jet si restringerà notevolmente entro la fine della prossima settimana. I prezzi del diesel e della benzina seguiranno entro due settimane.

Stiamo assistendo, in tempo reale, a un brusco arresto del mercato energetico mondiale. Proprio mentre l’Iran stava attenuando il pedaggio nello Stretto di Ormuz, nell’ambito del cessate il fuoco, la Barbaria ha varato il suo blocco navale.

Quindi è Barbaria che in realtà sta per distruggere l'economia globale, poiché la domanda di IA, carburante per jet, diesel, trasporti marittimi, tutto viene seriamente compromesso da uno tsunami immobilizzato di petrolio.

La soluzione – per ora – è il devio attraverso il Bab al-Mandeb, responsabile del 12% di tutto il commercio globale e del 10% del petrolio scambiato a livello globale: l'unico collegamento tra Asia, Africa ed Europa tramite il Canale di Suez.

Se Ansar Allah in Yemen chiude il Bab al-Mandeb, l'unica opzione rimasta è passare attraverso il Capo di Buona Speranza: fino a due settimane in più in mare, aggravate da costi di navigazione alle stelle.

Tutte le principali rotte marittime sono al limite della loro capacità. Il blocco navale della Barbaria sta già accedendo a INDOPACOM. E nemmeno questa produzione hollywoodiana sarà sufficiente a tagliare fuori le esportazioni iraniane. Barbaria dovrebbe attaccare ogni singola petroliera della flotta ombra, compresi quelli in partenza dall'Iraq, oltre a imporre sanzioni più severe a Malesia e Cina.

Per il momento Pechino mantiene il silenzio. Nessuna presa di posizione ufficiale, a parte qualche generico appello all’apertura dello Stretto di Hormuz. Tuttavia, prima o poi il Dragone potrebbe essere costretto a uscire allo scoperto – e a entrare nella mischia, magari inviando una task force in Asia occidentale.

Venezuela. Iran. Il blocco che si è globalizzato. La tappa successiva è lo Stretto di Malacca.

Questo limbo strategico non può durare. La strategia di Barbaria si riduce a un ritorno allo status quo prebellico: l’Iran sottoposto a un blocco economico di massima pressione, oltre alla minaccia costante di un ritorno alla guerra.

Ancora una volta: anche mentre infliggeva una devastante sconfitta strategica a Washington, contro ogni previsione, Teheran chiedeva costantemente la fine totale della guerra. E non questo congelamento in limbo.

L'intero pianeta ha osservato, in tempo reale, come la Resistenza Sovrana, dopo 47 anni di devastanti sanzioni e pagando un prezzo terribile, riesca a fissare l'Impero.

Il tanto fragile cessate il fuoco non reggerà. Un'azione volta a rompere il blocco di Barbaria è praticamente inevitabile – come nel caso dell'ennesimo sequestro di una nave iraniana. L'elenco degli obiettivi è già stato reso noto: l'oleodotto di Yanbu in Arabia Saudita, che aggira lo Stretto di Hormuz; lo stesso vale per il terminale di Fujairah negli Emirati Arabi Uniti; e la chiusura dello Stretto di Bab al-Mandeb. Si tratta di oltre il 32% dell'approvvigionamento petrolifero mondiale, che verrebbe a mancare all'istante.

E sarà l’Impero della Pirateria a esserne responsabile.

 

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da OP-ED

Carla Filosa - Uso dell’IA e egemonia

Carla Filosa - Uso dell’IA e egemonia

23 Aprile 2026 12:30
Museo Madre di Napoli. Quando l’artista israeliano di nascita diventa "americano"

Museo Madre di Napoli. Quando l’artista israeliano di nascita diventa "americano"

23 Aprile 2026 09:30
Pepe Escobar - La guerra contro l'Iran ridefinisce la “guerra dei corridoi di connettività”

Pepe Escobar - La guerra contro l'Iran ridefinisce la “guerra dei corridoi di connettività”

22 Aprile 2026 11:30
Von der Leyen e Lagarde: il 3% di deficit è sacro, tranne quando si comprano armi

Von der Leyen e Lagarde: il 3% di deficit è sacro, tranne quando si comprano armi

21 Aprile 2026 15:12
Bulgaria: niente bagni gender, ma gas russo e pensioni più alte. La sinistra UE piange

Bulgaria: niente bagni gender, ma gas russo e pensioni più alte. La sinistra UE piange

21 Aprile 2026 15:09
Caitlin Johnstone - L’ex consigliere di Biden confessa: "Pianificavamo di bombardare l'Iran nel 2025". Il piano bipartisan per la guerra totale

Caitlin Johnstone - L’ex consigliere di Biden confessa: "Pianificavamo di bombardare l'Iran nel 2025". Il piano bipartisan per la guerra totale

21 Aprile 2026 14:30
Chris Hedges - Trump il Dio

Chris Hedges - Trump il Dio

21 Aprile 2026 07:00
Sua Maestà la Pirateria: come Londra è tornata al XVIII secolo

Sua Maestà la Pirateria: come Londra è tornata al XVIII secolo

18 Aprile 2026 15:44
EUROPA

Magyar, Kiev e Bruxelles hanno cantato vittoria troppo presto?

22386
EUROPA

Mediobanca, Trump e chi comanda (veramente) in Italia

18289
ASIA

Israele, legittimità e supremazia etnica: il prof. Marandi smaschera Piers Morgan (VIDEO)

14509

“Non c’è stato un dollaro americano speso in Europa e nella Nato che non abbia servito gli interessi americani”. Intervista al gen. Fabio Mini

12163
RUSSIA

La Russia annuncia che bloccherà il transito del petrolio kazako verso la Germania

11749
ASIA

Codici Nucleari: la rivolta del Pentagono contro la "guerra personale" di Trump

10001
RUSSIA

La demonizzazione del "popolo russo" come preparazione ideologica al conflitto

9670
ASIA

Hormuz,: le 3 condizioni dell'Iran per il passaggio delle navi

9606
NORD-AMERICA

Tucker Carlson: "I cristiani statunitensi devono rivalutare il loro sostegno a Israele"

EUROPA

UE: Radev come Orban contro aiuti al regime di Kiev

AFRICA

Somalia chiude Bab el-Mandeb alle navi israeliane: 'Non violerete la nostra sovranità'

EUROPA

Sondaggio: il 45% dei cittadini polacchi paragona le azioni di Israele al nazismo

ASIA

Lista 'Buoni e Cattivi' alla NATO: Washington punisce gli alleati che dicono no alla guerra in Iran

ASIA

Pezeshkian sfida gli USA: 'Blocco navale e minacce impediscono negoziati autentici

MEDITERRANEO

Israele uccide la giornalista Amal Jalil: Inseguita dai droni per due ore prima del raid

RUSSIA

La Russia annuncia che bloccherà il transito del petrolio kazako verso la Germania

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri di Fabio Massimo Paernti Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

  • 11 Marzo 2026 09:00
"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
L’eclissi della super-potenza: come l’Iran ha colpito al cuore la deterrenza USA di Alessandro Bartoloni L’eclissi della super-potenza: come l’Iran ha colpito al cuore la deterrenza USA

L’eclissi della super-potenza: come l’Iran ha colpito al cuore la deterrenza USA

  • 21 Aprile 2026 15:02
Larijani, l’omicidio al posto del dialogo Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

  • 18 Marzo 2026 08:00
Michele Marsiglia (FederPetroli) a l'AD: "Tra un mese nessuna alternativa al gas russo per l'Italia" di Loretta Napoleoni Michele Marsiglia (FederPetroli) a l'AD: "Tra un mese nessuna alternativa al gas russo per l'Italia"

Michele Marsiglia (FederPetroli) a l'AD: "Tra un mese nessuna alternativa al gas russo per l'Italia"

  • 22 Aprile 2026 17:31
Lenin, il primo architetto del mondo multipolare di Fabrizio Verde Lenin, il primo architetto del mondo multipolare

Lenin, il primo architetto del mondo multipolare

  • 22 Aprile 2026 18:00
Le 4 ragioni che dimostrano come l'Ue si stia preparando al conflitto con la Russia di Giuseppe Masala Le 4 ragioni che dimostrano come l'Ue si stia preparando al conflitto con la Russia

Le 4 ragioni che dimostrano come l'Ue si stia preparando al conflitto con la Russia

  • 24 Aprile 2026 12:00
La morale al contrario della nuova guerra a Persia e Levante di Michelangelo Severgnini La morale al contrario della nuova guerra a Persia e Levante

La morale al contrario della nuova guerra a Persia e Levante

  • 11 Aprile 2026 18:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Giornata Mondiale della Terra: Cercare un consenso in “Our Power, Our Planet”   Una finestra aperta Giornata Mondiale della Terra: Cercare un consenso in “Our Power, Our Planet”

Giornata Mondiale della Terra: Cercare un consenso in “Our Power, Our Planet”

  • 22 Aprile 2026 17:30
Grandi modelli IA cinesi ottengono ampia diffusione globale Grandi modelli IA cinesi ottengono ampia diffusione globale

Grandi modelli IA cinesi ottengono ampia diffusione globale

  • 16 Aprile 2026 09:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
La 7 e il "falso" vero: gli (incredibili) salti mortali di Mentana per coprire i crimini di Israele... di Francesco Santoianni La 7 e il "falso" vero: gli (incredibili) salti mortali di Mentana per coprire i crimini di Israele...

La 7 e il "falso" vero: gli (incredibili) salti mortali di Mentana per coprire i crimini di Israele...

  • 14 Aprile 2026 14:30
Lo scalpo e l’invenzione del “selvaggio” di Raffaella Milandri Lo scalpo e l’invenzione del “selvaggio”

Lo scalpo e l’invenzione del “selvaggio”

  • 21 Marzo 2026 18:00
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Il no a Trump: un gesto di debolezza, non di coraggio di Paolo Desogus Il no a Trump: un gesto di debolezza, non di coraggio

Il no a Trump: un gesto di debolezza, non di coraggio

  • 02 Aprile 2026 15:59
Venezuela, la lezione d'aprile di Geraldina Colotti Venezuela, la lezione d'aprile

Venezuela, la lezione d'aprile

  • 13 Aprile 2026 17:26
Fulvio Grimaldi - IL LIBANO DA VICINO. Dimenticare Gaza, moltiplicare Gaza Fulvio Grimaldi - IL LIBANO DA VICINO. Dimenticare Gaza, moltiplicare Gaza

Fulvio Grimaldi - IL LIBANO DA VICINO. Dimenticare Gaza, moltiplicare Gaza

  • 21 Aprile 2026 07:00
"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx) "Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

  • 24 Febbraio 2026 23:00
L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti di Gao Jian L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

  • 04 Ottobre 2025 21:53
Dramma Nazionale     di Alessandro Mariani Dramma Nazionale    

Dramma Nazionale    

  • 04 Aprile 2026 19:00
Quando le parole colpiscono più dei missili di Marco Bonsanto Quando le parole colpiscono più dei missili

Quando le parole colpiscono più dei missili

  • 19 Gennaio 2026 10:00
La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa" di Marinella Mondaini La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

  • 16 Febbraio 2026 06:00
Il PD alla continua ricerca di se stesso di Giuseppe Giannini Il PD alla continua ricerca di se stesso

Il PD alla continua ricerca di se stesso

  • 20 Aprile 2026 08:00
Un’associazione storica di Bari sfrattata per far posto a un B&B di Antonio Di Siena Un’associazione storica di Bari sfrattata per far posto a un B&B

Un’associazione storica di Bari sfrattata per far posto a un B&B

  • 17 Aprile 2026 10:00
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
Il nuovo saggio di Thomas Piketty. perché l’istruzione universale è l’unica via per salvare democrazia e clima di Michele Blanco Il nuovo saggio di Thomas Piketty. perché l’istruzione universale è l’unica via per salvare democrazia e clima

Il nuovo saggio di Thomas Piketty. perché l’istruzione universale è l’unica via per salvare democrazia e clima

  • 22 Aprile 2026 12:30
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi) di Giorgio Cremaschi Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi)

Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi)

  • 01 Marzo 2026 00:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti