Pepe Escobar - Le Tre date che definiranno la geopolitica (incandescente) del prossimo futuro

1666
di Pepe Escobar Sputnik

[Traduzione a cura di: Nora Hoppe]

 

  1. Il 31 agosto/1 settembre: Tianjin – mezz'ora di treno ad alta velocità (120 km, circa $ 8) da Pechino. Il vertice annuale dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (SCO), con tutti i 10 Stati membri, due osservatori (Afghanistan e Mongolia) e 14 partner di dialogo (molti provenienti dal Sud-Est asiatico). Fondamentalmente, Putin, Xi e Modi (la sua prima visita in Cina in 7 anni) saranno sullo stesso tavolo, così come l'iraniano Pezeshkian. Questo è uno spettacolo composto dei pesi massimi BRICS/SCO. Questo vertice potrebbe essere un punto di svolta per la SCO tanto quanto il vertice di Kazan dell'anno scorso lo è stato per i BRICS.

 

  1. Il 3 settembre: La parata del Giorno della Vittoria in Piazza Tian'anmen, che celebra ufficialmente l'80° anniversario della "Vittoria della Guerra di Resistenza del Popolo Cinese contro l'aggressione giapponese e la guerra mondiale antifascista". Saranno presenti non meno di 26 capi di Stato, tra cui Putin (in visita di Stato di 4 giorni). Vengono da tutto il Sud Globale, ma nessuno dal Nord Globale.

 

  1. Il 3 settembre: Vladivostok. L'inizio del 10° Forum Economico Orientale (EEF), un must per capire i punti più sottili della priorità strategica nazionale russa per lo sviluppo dell'Artico e dell'Estremo Oriente russo, compresi vasti tratti della Siberia, è una politica speculare allo sforzo cinese di "andare a ovest", iniziato nel 1999, per sviluppare il Tibet e lo Xinjiang. A Vladivostok sarà presente un chi è chi di ambienti aziendali e imprenditoriali provenienti da tutte le latitudini dell'Eurasia. Putin si rivolge alla sessione plenaria subito dopo il suo ritorno dalla Cina.


Prese insieme, queste tre date abbracciano l'intero spettro del partenariato strategico Russia-Cina, gli aspetti geopolitici e geoeconomici sempre più interconnessi dell'integrazione eurasiatica e della solidarietà con il Sud Globale, e la spinta concertata degli attori eurasiatici per accelerare la spinta verso un multi-nodale ed equanime.

 

Il revisionismo occidentale si scontra con un muro di ferro

È impossibile sopravvalutare quanto sia importante la parata del Giorno della Vittoria per la Repubblica Popolare Cinese. I cinesi tra mille anni – e più – non accetteranno mai il revisionismo americano della Seconda Guerra Mondiale come "gli Stati Uniti e il Giappone hanno concluso congiuntamente una guerra 80 anni fa". E molto meno revisionismo europeo: "Le commemorazioni europee dello sbarco in Normandia hanno comportato anche una scioccante riscrittura della storia del fronte orientale. Queste azioni ci ricordano che l'elenco delle presenze alla parata militare del 3 settembre è diventato un criterio per identificare quali paesi rimangono fermi nella loro posizione antifascista."

Così Putin a Pechino durante la parata del Giorno della Vittoria cinese sarà un'immagine speculare di Xi nella Piazza Rossa il 9 maggio, quando la Russia ha celebrato ufficialmente l'80° anniversario della vittoria dell'URSS nella Grande Guerra Patriottica.

Non c'è da stupirsi che il ministero degli Esteri cinese sia irremovibile: la vittoria storica della seconda guerra mondiale non può essere distorta. E questa memoria storica condivisa – veementemente contro il nazifascismo e la sua rinascita in Occidente – è un faro guida per il coordinamento multilaterale, multipolare e multinodale Russia-Cina, dall'ONU – purtroppo scivolando verso l'irrilevanza – ai dinamici BRICS e SCO.

Modi che domenica parlerà direttamente a Xi, a margine del vertice della SCO, suggella il triste destino della guerra tariffaria contro l'India, parte integrante della Guerra Ibrida dell'Impero del Caos contro i BRICS e, se è per questo, gran parte della Maggioranza Globale.

L'ultimo mantra diffuso dai circoli di Trump 2.0 è che Nuova Delhi sta sostenendo la guerra di Mosca contro l'Ucraina acquistando petrolio russo, contribuendo così ad arricchire ancora di più Putin.

Risultato finale: l'originale RIC (Russia-India-Cina), tutti sanzionati/tariffati, stretti in un forte abbraccio.

 

Il suono del heartland dell'Eurasia che spacca il mondo

Vladivostok può riservare alcune sorprese – ma sul fronte commerciale tra Stati Uniti e Russia.

Prima di tutto, le speculazioni sono diffuse sul fatto che Trump possa aver deciso di capovolgere il furto pianificato dall'UE di beni esteri russi, e invece costringere i fondi a essere investiti nell'economia americana. Se così fosse – dopo tutto lo stesso Trump proclama "Posso fare tutto ciò che voglio" – non c'è assolutamente nulla che l'EUrocrazia chihuahua possa fare per impedirlo.

Poi c'è l'allettante possibilità che si discuta di accordi tra Stati Uniti e Russia. Un'opzione sarebbe il ritorno della ExxonMobil al mega progetto di gas Sakhalin-1. C'è anche un immenso interesse dell'industria petrolifera americana nel riavviare la vendita di attrezzature per progetti GNL, tra cui l'Arctic LNG-2; e gli Stati Uniti che acquistano rompighiaccio nucleari russi.

Questo sarebbe più che rivoluzionario, in più di un modo – perché consentirebbe agli Stati Uniti di competere direttamente con la rotta del Mare del Nord (o Via della Seta Artica, nella terminologia cinese), che è stata costruita dalla Russia come alternativa al Canale di Suez.

Sul fronte ucraino – e di questo si parlerà in modo straziante al vertice della SCO – non ci sono illusioni tra i membri, secondo fonti diplomatiche dell'Asia centrale. E questo rispecchia l'interpretazione predominante Russia-Cina. L'Impero del Caos non desisterà mai dal conformare l'Ucraina come cuscinetto strategico contro la Russia; mantenere un punto d'appoggio chiave in Eurasia; e continuare a rastrellare solidi profitti (in euro) per il complesso industriale-militare.

Questo è ciò che permea tutto, dall'Iniziativa di assistenza alla sicurezza dell'Ucraina (USAI) e l'Autorità presidenziale per il ritiro (PDA) del Pentagono al Pacchetto di assistenza globale (PAC) della NATO, lanciato nove anni fa e che di fatto gestisce la spina dorsale militare dell'armata Kiev/NATO. A ciò si aggiungano gli aerei spia P-8 Poseidon della Marina degli Stati Uniti che sorvolano quotidianamente il Mar Nero, osservando tutto ciò che accade nelle acque da Novorossiysk a Sebastopoli.

Per quanto assorbiremo nuove mosse sulla scacchiera durante la prossima settimana cruciale, alla fine torneremo tutti alla "Grande Scacchiera" intrisa di Mackinder, come delineato dal compianto Brzezinski.

Prima della fine del millennio, il timore era che un'alleanza tra Russia, Cina – ed Europa, prima del consolidamento dell'UE – sarebbe riuscita a controllare l'Eurasia, e quindi il mondo, seguendo Mackinder.

Bene, ora possiamo immaginare il fantasma di Mackinder mentre ascolta l'ultimo remix di Made in Japan dei Deep Purple – il più grande album rock dal vivo di sempre, che è stato registrato nei primi anni '70... in Asia. In questo nuovo mondo incentrato sull'Asia, i principali attori del Sud Globale ai BRICS/SCO mostrano oltre il doppio del PIL degli Stati Uniti e stanno aprendo la strada alla sostituzione de facto del dollaro USA aumentando il commercio nelle loro valute.

Anche la precedente amministrazione autopen degli Stati Uniti che aveva autorizzato il bombardamento dei gasdotti Nord Stream – per assicurarsi che l'Europa dipendesse dal costoso gas naturale degli Stati Uniti e non dalla Russia – non ha sostanzialmente alterato la scacchiera.

A parte il fatto che l'Europa sta commettendo harakiri seriali; sta portando avanti la propria deindustrializzazione; e a tutti gli effetti pratici è ormai morto come attore geopolitico. Si tratta dell'Impero del Caos contro i BRICS/SCO.

Quindi lasciamo che la prossima settimana spacchi il mondo: chiamiamolo il suono del Heartland dell'Eurasia che riafferma la sua sovranità… è da suonare ad alto volume.

