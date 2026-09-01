Putin: «Non vogliamo “congelare” la guerra, ma raggiungere una pace duratura»

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La Russia non intende “congelare” il conflitto in Ucraina, ma raggiungere una pace sostenibile e di lungo periodo, ha affermato il presidente Vladimir Putin. Il capo di Stato ha sottolineato che la Russia è disposta a partecipare a negoziati con tutti coloro che desiderino contribuire a una soluzione definitiva e ha ribadito che il dialogo rimane aperto.

"NON VOGLIAMO 'CONGELARE' la guerra, ma raggiungere una PACE DURATURA" - Putin



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