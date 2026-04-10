A quaranta giorni dall’uccisione dell’Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, l’Iran si presenta al mondo con un messaggio chiaro: resistenza, unità e rilancio politico. Milioni di persone sono scese in piazza a Teheran e in centinaia di città per commemorare il leader della Rivoluzione Islamica, trasformando il lutto in mobilitazione nazionale. Il nuovo leader, Ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei, ha parlato di “vittoria evidente” nella guerra imposta da Stati Uniti e Israele, sottolineando come la partecipazione popolare sia stata decisiva. Nonostante il cessate il fuoco di due settimane mediato dal Pakistan, ha ribadito che la presenza attiva dei cittadini nelle strade, nei quartieri e nelle moschee resta un pilastro strategico.

Le celebrazioni hanno avuto un forte valore simbolico: il corteo principale ha attraversato la capitale fino al luogo dell’attacco del 28 febbraio, in cui il leader è stato assassinato insieme a familiari e alti comandanti militari. Tra gli episodi più drammatici, il bombardamento di una scuola a Minab, costato la vita a oltre 170 bambine, è diventato emblema della crudeltà di questo conflitto scatenato dalla coalizione Epstein. Secondo la leadership iraniana, la guerra ha segnato un punto di svolta: da un lato l’emergere dell’Iran come potenza regionale, dall’altro il declino dell’influenza occidentale.

Le autorità rivendicano oltre 100 ondate di attacchi missilistici e con droni contro obiettivi statunitensi e israeliani, che hanno rappresentato una risposta legittima all’aggressione. Il nuovo leader ha insistito sul fatto che eventuali negoziati non devono sostituire la mobilitazione popolare, ma anzi rafforzarla. Ha inoltre lanciato un messaggio ai Paesi del Golfo, invitandoli a prendere le distanze dalle “potenze arroganti” e ad allinearsi a una nuova realtà regionale. Sul piano interno, l’appello è alla coesione: le divisioni sociali, secondo Teheran, si stanno progressivamente dissolvendo sotto la pressione del conflitto.

La memoria del leader assassinato viene elevata a simbolo globale della resistenza, mentre la sua morte rappresenta un fattore che ha rafforzato, e non indebolito, l’influenza della Repubblica Islamica. In questo contesto, il lutto nazionale si trasforma in una leva politica potente: quella di un Paese che, tra difficoltà economiche e tensioni militari, punta a consolidare la propria autonomia strategica e a ridefinire gli equilibri regionali.



LA NOTIZIA CHE HAI LETTO FA PARTE DE "Il MONDO IN 10 NOTIZIE" - LA NEWSLETTER CHE OGNI GIORNO ALLE 7.00 DEL MATTINO ARRIVA NELLE EMAIL DEI NOSTRI ABBONATI.



SCOPRI COME ABBONARTI A L'ANTIDIPLOMATICO E SOSTENERE LA NOSTRA LUNGA MARCIA



CLICCA QUI

La Redazione de l'AntiDiplomatico L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it