Satellite SMILE segna un nuovo capitolo nello sviluppo della scienza spaziale cinese

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di Wu Yuehui, Quotidiano del Popolo

La missione satellitare congiunta sino-europea SMILE (Solar wind Magnetosphere Ionosphere Link Explorer), lanciata di recente, ha raggiunto con successo l'orbita prevista. Questa missione rappresenta un passo avanti rivoluzionario nell'esplorazione delle interazioni Sole-Terra. Grazie all'impiego di una tecnologia innovativa di imaging a raggi X "soft", una prima assoluta a livello mondiale, SMILE consentirà di ottenere immagini panoramiche della magnetosfera terrestre.

In quanto ultima missione del programma strategico pionieristico per le scienze spaziali (Fase II) dell'Accademia Cinese delle Scienze, SMILE colma una lacuna nelle capacità di esplorazione spaziale della Cina e segna una trasformazione fondamentale: il passaggio da singoli successi isolati alla creazione di una vera e propria costellazione di satelliti dedicati alla scienza spaziale.

Le scienze spaziali rappresentano la frontiera dell'esplorazione dello spazio profondo e costituiscono un indicatore chiave della forza scientifica e tecnologica di una nazione. Per molti anni, il programma cinese di scienze spaziali è partito da basi relativamente modeste, prive di satelliti di esplorazione avanzati di produzione nazionale e di flussi di dati indipendenti. La ricerca dipendeva in gran parte da dataset esteri di pubblico dominio, il che imponeva notevoli limitazioni alla ricerca scientifica di frontiera.

Nel 2011 è stato avviato un programma nazionale strutturato dedicato ai satelliti per le scienze spaziali, dando il via a un impegno coordinato protrattosi per il decennio successivo. Sono stati sviluppati e lanciati con successo diversi satelliti scientifici specializzati, tra cui il DAMPE (Dark Matter Particle Explorer) per lo studio della materia oscura, Micius (primo satellite al mondo dedicato alla scienza quantistica), Insight-HXMT (Hard X-ray Modulation Telescope) per l'astronomia a raggi X e ASO-S (Advanced Space-based Solar Observatory), il primo satellite cinese per l'osservazione solare completa; tali missioni hanno permesso di conseguire importanti progressi in molteplici ambiti scientifici.

DAMPE ha rilevato particelle cosmiche ad alta energia nel corso della sua continua ricerca della materia oscura, generando dati fondamentali per contribuire a svelare i misteri delle origini dell'universo. Micius è stato il primo a realizzare una comunicazione quantistica dallo spazio alla Terra su distanze superiori a 1.000 chilometri, ponendo la Cina all'avanguardia nelle applicazioni quantistiche spaziali. Insight-HXMT ha monitorato fenomeni astrofisici estremi, rilevando con precisione segnali di brillamento provenienti da buchi neri e stelle di neutroni e ottenendo una serie di importanti risultati originali.

Ciascuna di queste missioni ha perseguito obiettivi scientifici distinti sfruttando capacità uniche. I progressi in molteplici ambiti della scienza spaziale sono stati notevoli, trasformando la Cina da Paese entrato tardi nel settore a protagonista di rilievo a livello globale. Tale evoluzione ha progressivamente rafforzato le basi tecnologiche essenziali per le future missioni nello spazio profondo.

Con l'avanzare dell'esplorazione dello spazio profondo, sono emersi chiaramente i limiti intrinseci dell'osservazione condotta tramite singoli satelliti indipendenti, quali la portata osservativa limitata, le lacune nella continuità temporale e dati circoscritti prevalentemente a una sola dimensione o tipologia di misurazione. Ciò rende complessa la ricostruzione dei processi dinamici che si verificano nello spazio. Forte di anni di esperienza operativa e di risultati della ricerca, il programma cinese di scienza spaziale sta adottando un nuovo paradigma basato su costellazioni di satelliti che operano in sinergia e su reti integrate che combinano osservazioni spaziali e terrestri.

SMILE svolge un ruolo cruciale in questa struttura di esplorazione sistematica in continua evoluzione. È progettato per operare in sinergia con ASO-S e con il Chinese Meridian Project (CMP), noto anche come rete di monitoraggio terrestre dell'ambiente spaziale. Nel suo insieme, questo sistema integrato spazio-Terra garantisce un monitoraggio completo e preciso dell'ambiente spaziale nel sistema Sole-Terra. Tale capacità offre un supporto fondamentale per svariate attività, tra cui le operazioni dei veicoli spaziali, le comunicazioni e la navigazione.

La Cina ha inoltre realizzato la prima costellazione al mondo composta da tre satelliti su un'orbita retrograda distante (DRO) nella regione spaziale compresa tra la Terra e la Luna. Questo traguardo ha portato a numerosi progressi scientifici e tecnologici originali, gettando solide basi per il futuro utilizzo dello spazio Terra-Luna e per l'esplorazione d'avanguardia dello spazio profondo.

L'autosufficienza tecnologica è alla base della fiducia in un'esplorazione spaziale sistematica. Oggi, ogni anello critico della catena – dalle piattaforme satellitari e dai carichi utili principali ai sistemi di telemetria, tracciamento e comando (TT&C) in orbita e all'elaborazione dei dati grezzi – si basa interamente su tecnologie sviluppate internamente.

Al contempo, la Cina mantiene un impegno costante verso un approccio aperto e reciprocamente vantaggioso alla cooperazione spaziale internazionale. Attraverso programmi di collaborazione come la missione SMILE, la Cina condivide dati di esplorazione e sviluppa congiuntamente piattaforme di ricerca, integrandosi nella rete globale di esplorazione spaziale sulla base dell'innovazione indipendente e dimostrando, al contempo, l'apertura e il senso di responsabilità di un attore di primo piano nello spazio extra-atmosferico.

La tecnologia spaziale rende possibile l'esplorazione scientifica dello spazio, mentre gli obiettivi della scienza spaziale stimolano a loro volta progressi nella tecnologia spaziale. Il programma nazionale di sviluppo a medio e lungo termine per la scienza spaziale (2024-2050), pubblicato nel 2024, delinea un’agenda strategica in tre fasi per lo sviluppo della scienza spaziale cinese. La sua attuazione è destinata a potenziare le capacità del Paese in questo ambito e a fornire un sostegno più solido alla trasformazione della Cina in una potenza spaziale e in un gigante della scienza e della tecnologia.

Dalle pionieristiche missioni a singolo satellite allo sviluppo di costellazioni satellitari e capacità di esplorazione sistematica, l'evoluzione delle missioni scientifiche cinesi riflette chiaramente la ricerca, da parte del Paese, di una maggiore autosufficienza e forza in campo scientifico e tecnologico. Man mano che un numero crescente di costellazioni di satelliti scientifici prende forma e inizia a operare in modo coordinato, le fondamenta dello sviluppo autonomo della Cina nella scienza spaziale si faranno sempre più solide, spingendo l'esplorazione dello spazio profondo sempre più a fondo nell'ignoto.

Illustrazione del satellite SMILE in orbita. (ESA)