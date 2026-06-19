Shantou sfrutta un nuovo slancio di crescita grazie all'esportazione di token basati sull'IA

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Mentre l'intelligenza artificiale accelera la trasformazione delle industrie globali, nella città cinese meridionale di Shantou sta emergendo una nuova forma di commercio digitale: l'esportazione di servizi di calcolo misurati non in beni fisici, bensì in token IA.

A fine aprile, Shantou, nella provincia del Guangdong, ha completato la verifica dell'intera filiera di quella che è ormai nota come "esportazione di token": un modello in cui la potenza di calcolo rimane in Cina, mentre servizi di IA ad alto valore aggiunto vengono erogati a utenti esteri. Nel giro di un solo mese, l'utilizzo medio giornaliero di token è passato da 100 milioni a decine di miliardi di unità.

L'applicazione pratica di questo modello è già in fase avanzata.

Di recente, quando un utente a Singapore ha attivato un giocattolo dotato di IA impartendo un semplice comando – "Raccontami una fiaba" – l'istruzione vocale ha viaggiato attraverso la rete direttamente verso un'area di calcolo dedicata all'estero, situata all'interno di un centro di calcolo a Shantou.

Gli agenti di IA locali completano il riconoscimento vocale in meno di un secondo ed elaborano una storia personalizzata, trasmettendo l'audio finale al giocattolo a Singapore in appena 0,1 secondi.

L'utente ha ripetuto la procedura più volte, arrivando ad ascoltare un totale di cinque storie. Nel corso dell'interazione sono stati consumati circa 100.000 token, fatturati in tempo reale a una tariffa di 2 yuan (0,3 dollari) per milione di token.

Con l'avvenuto pagamento si è completato un intero ciclo commerciale, sancendo il successo del modello di "esportazione di token" di Shantou.

I token rappresentano la più piccola unità di calcolo discreta utilizzata dai grandi modelli di IA per elaborare le informazioni. Sono diventati un indicatore chiave della capacità di calcolo intelligente e, sempre più spesso, un nuovo veicolo di valore nell'economia digitale.

All'interno della Zona pilota per la cooperazione economica e culturale con i cinesi d'oltremare di Shantou (Cina), l'esportazione di token sta già trasformando le dinamiche economiche del settore elettrico.

Oggi, utenti residenti in diversi Paesi e regioni del Sud-est asiatico accedono a servizi basati sui token generati a Shantou.

"I dati arrivano dall'estero e tutti i risultati elaborati vengono rispediti oltreoceano, senza alcuna ripercussione negativa sull'esperienza dell'utente finale", ha spiegato Cai Qichen, ingegnere della filiale di Shantou dell'operatore wireless China Mobile. "I costi dei token sono già stati inclusi nei pacchetti di servizi del prodotto, rendendo più conveniente l'utilizzo futuro".

Secondo le stime del produttore di giocattoli SHOWMAC, con sede a Shenzhen (provincia del Guangdong), l'utilizzo dei servizi di calcolo di Shantou consente di ridurre i costi di oltre il 30% rispetto all'acquisto diretto di risorse di calcolo all'estero.

Nel frattempo, all'interno dei centri di calcolo, la trasformazione dell'energia elettrica in token IA genera un notevole incremento di valore. Un chilowattora di elettricità, dal costo di circa 0,5 yuan (0,07 dollari), può essere trasformato tramite il calcolo IA in token ed esportato a un prezzo di 11 yuan (1,6 dollari), registrando un aumento di ventidue volte.

Essendo uno dei principali poli per l'energia eolica offshore del Guangdong orientale, Shantou ha già collegato alla rete elettrica cinese una capacità installata di 1,2 milioni di chilowatt.

L'energia elettrica in sé non deve attraversare i confini; la potenza di calcolo rimane in Cina. Ciò che viene esportato sono invece servizi digitali ad alto valore aggiunto, trasformando l'elettricità in una sorta di valuta pregiata per il commercio digitale transfrontaliero.

Una latenza di rete estremamente ridotta costituisce l'infrastruttura tecnica che rende possibile l'esportazione di token.

"Oltre la metà della larghezza di banda in uscita dalla Cina, veicolata dai cavi sottomarini internazionali, approda a Shantou; la città ospita inoltre cinque cavi sottomarini principali che collegano destinazioni in tutto il mondo", ha dichiarato Hong Zhebin, responsabile tecnologico della stazione di approdo per cavi sottomarini gestita dalla filiale di Shantou dell'operatore di telecomunicazioni China Telecom.

"La latenza tra Shantou e Singapore è di appena 32,7 millisecondi: un tempo inferiore a quello di un battito di ciglia", ha aggiunto Hong.

Hong Yu, della filiale di Shantou di China Mobile, ha aggiunto che i servizi di elaborazione dati verso l'estero offerti da Shantou garantiscono velocità di risposta stabili, conformità normativa e notevoli vantaggi in termini di costi.

"Le nostre tariffe sono pari a un terzo o alla metà di quelle delle principali piattaforme internazionali, mentre il tasso di fidelizzazione dei clienti supera il 70%", ha riferito Hong.

Tuttavia, la realizzazione di un sistema completo end-to-end è solo il punto di partenza. Shantou sta ora cercando di trasformarsi da città di transito per le infrastrutture digitali in un hub ecosistemico.

Importanti aziende informatiche e sviluppatori stanno convergendo rapidamente nell'area. Le piattaforme pilota hanno superato le verifiche di accettazione. Sono già emersi circuiti commerciali chiusi in ambiti applicativi che spaziano dai giocattoli basati sull'IA alla produzione intelligente, con l'avvio di operazioni su larga scala previsto a breve.

Il distretto di Chenghai, a Shantou, è noto da tempo come la "capitale cinese dei giocattoli". Con la crescente integrazione dell'IA nel settore dei giocattoli, la città ha inaugurato un centro di innovazione per i giocattoli basati sull'IA e lo Shantou AI Laboratory, puntando a diventare la "capitale cinese dei giocattoli basati sull'IA".

Presso lo spazio espositivo di un'azienda tecnologica locale si trova Amy, un robot desktop dotato di IA capace di sostenere conversazioni fluide in più lingue.

"È dotato di un sistema di interazione vocale intelligente multilingue, in grado di riconoscere e conversare in tempo reale in decine di lingue", ha dichiarato Chen Ruifeng, direttore generale dell'azienda.

La tecnologia è già stata integrata in diversi giocattoli dotati di intelligenza artificiale esportati in Paesi tra cui Regno Unito, Russia e Giappone.

Il modello di esportazione basato sui token consente ai produttori di giocattoli con IA di accedere a modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) nazionali a costi nettamente inferiori rispetto alle alternative estere.

"I costi di utilizzo dei modelli di IA esteri possono essere decine di volte superiori a quelli dei modelli nazionali", ha affermato Chen. Attualmente, i giocattoli con IA dell'azienda si basano su modelli cinesi di grandi dimensioni, tra cui DeepSeek e Doubao.

"L'esportazione di token ha incrementato in modo significativo sia il valore aggiunto del prodotto che la competitività internazionale", ha aggiunto.

La filiale di Shantou dell'operatore di telecomunicazioni China Unicom, in collaborazione con un'azienda tecnologica del Guangdong, ha attivato linee dedicate che collegano Shantou al Vietnam, fornendo servizi di elaborazione dati transfrontalieri ad Aachen Sv, società di fibra ottica a capitale cinese attiva in Vietnam.

Gli utenti vietnamiti che accedono a modelli di grandi dimensioni come DeepSeek e Qwen beneficiano di una latenza estremamente ridotta e dell'assenza di perdita di pacchetti. "In meno di un mese, oltre una dozzina di aziende si sono rivolte a noi per consulenze", ha dichiarato un dipendente dell'azienda tecnologica del Guangdong.

Nel frattempo, la filiale del Guangdong di China Mobile ha lanciato "OpenClaw", un framework per agenti intelligenti che offre pacchetti di servizi IA integrati, consentendo ai giocattoli tradizionali di trasformarsi in prodotti intelligenti in appena 15 giorni.

Dai giocattoli al settore tessile, dall'e-commerce transfrontaliero alla manifattura di fascia alta, i token stanno diventando sempre più il carburante digitale alla base del rinnovamento industriale di Shantou.

Il personale dell'Ufficio di fornitura elettrica di Haojiang (China Southern Power Grid) a Shantou, nella provincia del Guangdong (Cina meridionale), ispeziona i consumi energetici presso la stazione di approdo dei cavi sottomarini internazionali di Shantou. (Quotidiano del Popolo/Wu Dongyang)

Parco eolico offshore nelle acque a sud della contea di Nan'ao, a Shantou, nella provincia del Guangdong, Cina meridionale. (Foto/Shantou Daily)

Informazioni sui giocattoli dotati di intelligenza artificiale presentate durante una conferenza dedicata all'ecosistema del settore, tenutasi a Shantou, nella provincia del Guangdong, Cina meridionale.

(Foto per gentile concessione della Zona pilota cinese di Shantou per la cooperazione economica e culturale con i cinesi d'oltremare)