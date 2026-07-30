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Hangzhou impiega pesci robotici biomimetici per pattugliare il Lago dell'Ovest

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Hangzhou impiega pesci robotici biomimetici per pattugliare il Lago dell'Ovest

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di Dou Hanyang, Quotidiano del Popolo

"Guarda, c'è uno squalo nel lago!" esclamano spesso con sorpresa i visitatori che navigano sul celebre Lago dell'Ovest di Hangzhou nei fine settimana. Osservandola più da vicino, la creatura scura simile a uno squalo misura tra i 60 e i 70 centimetri di lunghezza e presenta occhi, bocca, pinne e coda dall'aspetto incredibilmente realistico.

Tuttavia, non si tratta affatto di uno squalo. È un pesce robotico biomimetico progettato su misura e sviluppato appositamente per l'ambiente unico del Lago dell'Ovest, secondo quanto riferito da Liu Yuping, capo della divisione di polizia ecologica della filiale del Lago dell'Ovest dell'Ufficio di Pubblica Sicurezza di Hangzhou.

"Modellato sull'aspetto di uno squalo limone, il pesce robotico pesa tra i 4 e i 5 chilogrammi e può essere sollevato facilmente con una mano", ha affermato Liu.

Il suo rivestimento esterno grigio è realizzato in un materiale speciale che imita fedelmente la consistenza della pelle di un pesce vero. All'interno del corpo sigillato si trovano la batteria e il sistema di controllo, mentre nella testa sono integrate due telecamere subacquee ad alta definizione.

"Il pesce robotico è stato sviluppato congiuntamente dal nostro team e dall'Istituto di Automazione dell'Accademia Cinese delle Scienze", ha dichiarato Gong Yingqiang, responsabile della divisione investigativa sui reati ambientali, alimentari e farmaceutici dello stesso ufficio.

Dopo quasi un anno di sviluppo, il team ha superato diverse sfide tecniche, tra cui la propulsione tramite pinna caudale flessibile, l'evitamento di ostacoli sottomarini e il funzionamento a bassissima rumorosità. La versione finale del pesce robotico è in grado di effettuare pattugliamenti in immersione 24 ore su 24. Inoltre, opera in coordinamento con veicoli senza pilota, cani robot, droni e dispositivi stradali intelligenti per formare una rete di sicurezza integrata.

La propulsione è ciò che consente al pesce biomimetico di muoversi in modo efficiente sott'acqua. Secondo Liu, la coda, realizzata in materiale flessibile, si muove come quella di un pesce vero, fornendo la spinta necessaria per manovre agili. Due pinne laterali ne facilitano la permanenza in immersione e gli permettono di scendere a profondità superiori ai 10 metri.

Tramite controllo remoto, il pesce robotico può nuotare in avanti, virare, immergersi e accelerare. "Il suo sistema di propulsione garantisce una manovrabilità completa a 360 gradi e un'autonomia della batteria fino a quattro ore", ha affermato Liu. Con una frequenza di battito della coda compresa tra 1 e 5 hertz e una velocità di 0,3 metri al secondo, non crea quasi alcun disturbo percettibile nell'acqua quando opera in bassi fondali.

Durante i test, avvicinandosi a un uccello acquatico, il pesce robotico ha rallentato automaticamente, senza disturbare l'animale. "Non solo evita di disturbare la fauna acquatica, ma è anche in grado di schivare autonomamente rocce, piante acquatiche e altri ostacoli sottomarini, riducendo al minimo l'impatto sull'ecosistema del lago", ha aggiunto Liu.

"Il pesce robot è progettato principalmente per la tutela ambientale e la sicurezza pubblica", ha affermato Gong. "In passato, le attività di pattugliamento, ispezione e recupero sul Lago dell'Ovest si basavano in gran parte sul lavoro manuale, risultando meno efficienti e più invasive per l'ecosistema acquatico", ha spiegato, aggiungendo che il dispositivo è stato sviluppato proprio per affrontare queste criticità.

Dotato di due telecamere subacquee ad alta definizione e altri sensori, il pesce robot trasmette in tempo reale immagini subacquee al centro operativo durante le sue pattuglie. "È in grado di monitorare la temperatura dell'acqua e i livelli di pH, identificare specie invasive e supportare il monitoraggio ecologico e le rilevazioni sulla biodiversità", ha dichiarato Liu.

Il pesce robot può inoltre contribuire al recupero di telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici caduti accidentalmente nel lago, un'operazione che in precedenza veniva effettuata utilizzando aste di recupero.

Secondo Gong, il pesce robot ha introdotto un nuovo modello per le attività di pattugliamento e sicurezza pubblica sul Lago dell'Ovest, consentendo controlli discreti, una protezione silenziosa e una sorveglianza di precisione, mettendo così l'innovazione tecnologica al servizio della sicurezza pubblica in prima linea.

Un pesce robotico biomimetico pattuglia il Lago dell'Ovest a Hangzhou, nella provincia del Zhejiang, Cina orientale. (Foto per gentile concessione dell'Ufficio informazioni del governo popolare municipale di Hangzhou)

Pesci robotici biomimetici pattugliano il Lago dell'Ovest a Hangzhou, nella provincia del Zhejiang, Cina orientale. (Foto per gentile concessione dell'Ufficio informazioni del Governo popolare municipale di Hangzhou)

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